Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Gương mặt sinh viên

Google News

Nếu không thử, sao biết mình không làm được

Thùy Trang Vũ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Dám nghĩ dám làm, để tìm câu trả lời cho câu hỏi Tôi là ai?, Đặng Thị Nguyên (2001, quê Tuyên Quang, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) là minh chứng cho việc dám bước ra khỏi vùng an toàn.

52998e2e-2c28-41b4-b045-dd41192429d7.jpg
Chân dung Đặng Thị Nguyên.

Bước ra khỏi vùng an toàn

Từng là công nhân khu công nghiệp rồi theo học công nghệ thông tin, cuộc sống của Nguyên tưởng như sẽ an bài với một công việc bàn giấy tám tiếng. Thế nhưng, sự lặp lại đơn điệu khiến cô nhiều lần tự hỏi: “Mình đang cố gắng vì điều gì?”. Khi mâu thuẫn nội tâm ngày càng lớn, Nguyên đã đưa ra quyết định táo bạo: rời bỏ công việc ổn định để theo đuổi đam mê. “Nếu không thử, sao biết mình không làm được?”, cô chia sẻ.

roi-bo-cong-viec-van-phong-on-dinh-dang-thi-nguyen-quyet-dinh-buoc-ra-khoi-vung-an-toan-de-theo-duoi-dam-me-mc.jpg
Rời bỏ công việc văn phòng ổn định, Đặng Thị Nguyên quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi đam mê.

Cơ duyên đến với nghề MC khá bất ngờ. Ban đầu, Nguyên chỉ học kỹ năng mềm để hỗ trợ công việc, nhưng càng học cô càng say mê. Cô nàng bộc bạch: “Với mình, MC là nghề dùng giọng nói để chạm đến trái tim người khác. Ngôn từ có thể gieo niềm tin, khơi dậy cảm hứng và tạo nên những thay đổi tích cực. Có lẽ không phải mình chọn nghề, mà chính nghề đã chọn mình.”

dang-thi-nguyen-tu-tin-tren-san-khau-voi-vai-tro-mc-cong-viec-ma-co-lua-chon-theo-duoi-sau-khi-re-huong-tu-nganh-cong-nghe-thong-tin.jpg
Đặng Thị Nguyên tự tin trên sân khấu với vai trò MC.
co-nang-xuat-sac-gianh-giai-thuong-quan-quan-mc-co-ban-va-quy-quan-mc-chuyen-nghiep-tai-st-lighthouse.jpg
co-nang-xuat-sac-gianh-giai-thuong-quan-quan-mc-co-ban-va-quy-quan-mc-chuyen-nghiep-tai-st-lighthouse1.jpg
Cô nàng xuất sắc giành giải thưởng Quán quân MC cơ bản và Quý quân MC chuyên nghiệp tại ST Lighthouse.

Cú ngã định mệnh

Khi công việc đang dần khởi sắc, một tai nạn bất ngờ khiến gương mặt Nguyên bị tổn thương. Với một MC – nơi ngoại hình và sự tự tin là yếu tố quan trọng, cú ngã ấy chẳng khác nào một nhát dao chí mạng. “Mình từng hoang mang: liệu vết sẹo có cướp đi cơ hội, liệu khán giả có còn chấp nhận?” – Nguyên nhớ lại.

Những ngày nằm viện, bạn bè liên tục đến thăm, gửi lời động viên. “Mỗi sự quan tâm giống như một lời an ủi lớn, giúp mình cảm thấy không đơn độc”. Sau khi xuất viện, được sự chăm sóc tận tình của mẹ. Nguyên bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc ấy: “Người lo lắng nhất cho mình chính là mẹ. Mình nghĩ, nếu hôm đó mình không may mắn, mẹ sẽ ra sao? Nghĩ đến mẹ, mình biết bản thân không được gục ngã. Chính mẹ là động lực để mình đứng dậy.”

54c9d8c3-e878-4124-9daa-a42e5d0e7e91.jpg
Vượt qua tai nạn khiến gương mặt bị thương, Nguyên trở lại với sự tự tin
﻿và tinh thần mạnh mẽ hơn.

Thời gian nghỉ ngơi cũng là lúc cô suy ngẫm nhiều hơn. Nguyên học cách trân trọng sức khỏe, biết ơn cuộc sống. “Mình hiểu rằng, bản thân vẫn còn may mắn khi được ở lại, được yêu thương và tiếp tục cố gắng. Tai nạn chỉ là một dấu lặng, để mình biết trân trọng hơn sức khỏe và những điều quý giá trong cuộc sống.”

co-nang-vinh-du-la-1-trong-nhung-nhan-vat-trai-nghiem-cua-vtv-8339.jpg
co-nang-vinh-du-la-1-trong-nhung-nhan-vat-trai-nghiem-cua-vtv.jpg
Cô nàng vinh dự được là một trong những nhân vật trải nghiệm của VTV.

Trở lại mạnh mẽ hơn

Sau biến cố, Nguyên quay lại với công việc cùng một tinh thần bền bỉ hơn. Cô tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện: hiến máu, cứu trợ động vật, hỗ trợ người khó khăn. “Mình từng được giúp đỡ khi khó khăn, nên muốn lan tỏa sự tử tế đó. Cuộc sống ý nghĩa đôi khi chỉ đến từ những việc nhỏ bé mỗi ngày”.

nguyen-hien-mau-1.jpg
Cô nàng thường xuyên tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo.
80caa081-9c3f-4d29-8d8e-e845b2da2174.jpg
Trở lại sau biến cố, Đặng Nguyên tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Không dừng lại ở những trải nghiệm đã có, Đặng Nguyên tự đặt cho mình một thử thách thú vị: trong năm nay sẽ đứng trên sân khấu với vai trò MC song ngữ Việt – Anh.

Mọi thử thách đến với ta đều mang lại những bài học và trải nghiệm ý nghĩa, đôi khi khiến ta chùn bước, nhưng cũng có thể trở thành bàn đạp để trưởng thành hơn. Từ những bước chân đã đi qua, Nguyên nhắn nhủ tới các bạn trẻ: “Khoảng cách từ ý nghĩ đến hành động là rất lớn và chỉ khi dám bắt đầu, bạn mới thật sự thay đổi và tiến về phía trước.” Hãy dám bước đi, hãy dám can đảm làm những điều mới, tô điểm cho cuộc đời những gam màu thật rực rỡ và vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp của riêng bạn.

(Ảnh: NVCC)

Thùy Trang Vũ
#đặng thị nguyên #dám thử thách bản thân #vượt qua khó khăn #nghề MC #truyền cảm hứng #học hỏi từ thất bại #cuộc thi hoa hậu sinh viên #trưởng thành qua thử thách #hoạt động thiện nguyện #phát triển bản thân

Cùng chuyên mục