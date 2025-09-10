Nếu không thử, sao biết mình không làm được

SVO - Dám nghĩ dám làm, để tìm câu trả lời cho câu hỏi Tôi là ai?, Đặng Thị Nguyên (2001, quê Tuyên Quang, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội) là minh chứng cho việc dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Chân dung Đặng Thị Nguyên.

Bước ra khỏi vùng an toàn

Từng là công nhân khu công nghiệp rồi theo học công nghệ thông tin, cuộc sống của Nguyên tưởng như sẽ an bài với một công việc bàn giấy tám tiếng. Thế nhưng, sự lặp lại đơn điệu khiến cô nhiều lần tự hỏi: “Mình đang cố gắng vì điều gì?”. Khi mâu thuẫn nội tâm ngày càng lớn, Nguyên đã đưa ra quyết định táo bạo: rời bỏ công việc ổn định để theo đuổi đam mê. “Nếu không thử, sao biết mình không làm được?”, cô chia sẻ.

Rời bỏ công việc văn phòng ổn định, Đặng Thị Nguyên quyết định bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi đam mê.

Cơ duyên đến với nghề MC khá bất ngờ. Ban đầu, Nguyên chỉ học kỹ năng mềm để hỗ trợ công việc, nhưng càng học cô càng say mê. Cô nàng bộc bạch: “Với mình, MC là nghề dùng giọng nói để chạm đến trái tim người khác. Ngôn từ có thể gieo niềm tin, khơi dậy cảm hứng và tạo nên những thay đổi tích cực. Có lẽ không phải mình chọn nghề, mà chính nghề đã chọn mình.”

Đặng Thị Nguyên tự tin trên sân khấu với vai trò MC.

Cô nàng xuất sắc giành giải thưởng Quán quân MC cơ bản và Quý quân MC chuyên nghiệp tại ST Lighthouse.

Cú ngã định mệnh

Khi công việc đang dần khởi sắc, một tai nạn bất ngờ khiến gương mặt Nguyên bị tổn thương. Với một MC – nơi ngoại hình và sự tự tin là yếu tố quan trọng, cú ngã ấy chẳng khác nào một nhát dao chí mạng. “Mình từng hoang mang: liệu vết sẹo có cướp đi cơ hội, liệu khán giả có còn chấp nhận?” – Nguyên nhớ lại.

Những ngày nằm viện, bạn bè liên tục đến thăm, gửi lời động viên. “Mỗi sự quan tâm giống như một lời an ủi lớn, giúp mình cảm thấy không đơn độc”. Sau khi xuất viện, được sự chăm sóc tận tình của mẹ. Nguyên bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc ấy: “Người lo lắng nhất cho mình chính là mẹ. Mình nghĩ, nếu hôm đó mình không may mắn, mẹ sẽ ra sao? Nghĩ đến mẹ, mình biết bản thân không được gục ngã. Chính mẹ là động lực để mình đứng dậy.”

Vượt qua tai nạn khiến gương mặt bị thương, Nguyên trở lại với sự tự tin

﻿và tinh thần mạnh mẽ hơn.

Thời gian nghỉ ngơi cũng là lúc cô suy ngẫm nhiều hơn. Nguyên học cách trân trọng sức khỏe, biết ơn cuộc sống. “Mình hiểu rằng, bản thân vẫn còn may mắn khi được ở lại, được yêu thương và tiếp tục cố gắng. Tai nạn chỉ là một dấu lặng, để mình biết trân trọng hơn sức khỏe và những điều quý giá trong cuộc sống.”

Cô nàng vinh dự được là một trong những nhân vật trải nghiệm của VTV.

Trở lại mạnh mẽ hơn

Sau biến cố, Nguyên quay lại với công việc cùng một tinh thần bền bỉ hơn. Cô tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện: hiến máu, cứu trợ động vật, hỗ trợ người khó khăn. “Mình từng được giúp đỡ khi khó khăn, nên muốn lan tỏa sự tử tế đó. Cuộc sống ý nghĩa đôi khi chỉ đến từ những việc nhỏ bé mỗi ngày”.

Cô nàng thường xuyên tham gia các hoạt động hiến máu nhân đạo.

Trở lại sau biến cố, Đặng Nguyên tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.

Không dừng lại ở những trải nghiệm đã có, Đặng Nguyên tự đặt cho mình một thử thách thú vị: trong năm nay sẽ đứng trên sân khấu với vai trò MC song ngữ Việt – Anh.

Mọi thử thách đến với ta đều mang lại những bài học và trải nghiệm ý nghĩa, đôi khi khiến ta chùn bước, nhưng cũng có thể trở thành bàn đạp để trưởng thành hơn. Từ những bước chân đã đi qua, Nguyên nhắn nhủ tới các bạn trẻ: “Khoảng cách từ ý nghĩ đến hành động là rất lớn và chỉ khi dám bắt đầu, bạn mới thật sự thay đổi và tiến về phía trước.” Hãy dám bước đi, hãy dám can đảm làm những điều mới, tô điểm cho cuộc đời những gam màu thật rực rỡ và vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp của riêng bạn.

(Ảnh: NVCC)