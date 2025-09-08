Bản giao hưởng thanh xuân của tân sinh viên Khoa Kế toán – Kiểm toán Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Buổi lễ có sự hiện diện của các đối tác chiến lược gắn bó cùng Khoa trong nhiều năm qua, gồm: Bà Bùi Hồng Nhung – Quản lý phát triển đối tác giáo dục, ICAEW Việt Nam; Bà Hà Thanh Lụa – Giám đốc Văn phòng MISA Hà Nội; Bà Trần Thị Vân Anh – Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Cung ứng nguồn lực trẻ ACTAX; Bà Lê Thị Thanh Ngọc – Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục Phenikaa School. Cùng tham dự còn có đại diện phụ huynh, cựu sinh viên, Ban lãnh đạo Khoa, các thầy cô giảng viên và toàn thể tân sinh viên K70, tạo nên không khí trang trọng, gắn kết và đầy cảm hứng.

Mở đầu chương trình, các tiết mục văn nghệ sôi động với ca khúc “Phép màu” và màn múa “Việt Nam tôi” đã khơi dậy niềm tự hào và tinh thần trẻ trung, đưa người tham dự hòa mình vào “bản nhạc” khởi đầu đầy năng lượng.

`Phát biểu khai mạc buổi lễ, TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy – Trưởng Khoa Kế toán – Kiểm toán nhấn mạnh: “Chủ đề ‘Accounting Symphony – Hòa âm K70’ mang ý nghĩa mỗi sinh viên là một nốt nhạc riêng biệt, khi cùng hòa nhịp sẽ tạo nên bản giao hưởng thanh xuân rực rỡ. Kế toán không chỉ là những con số khô khan, mà là sự kết nối tri thức, sự sáng tạo và tinh thần đồng đội. Tôi tin rằng, với ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ, các em sẽ cùng nhau viết nên một bản nhạc đẹp đẽ cho hành trình đại học và tương lai nghề nghiệp của mình.” Bà khẳng định sự kiện “Accounting Symphony” chính là khúc dạo đầu của hành trình tri thức mới, nơi mỗi tân sinh viên bắt đầu viết nên bản nhạc thanh xuân của mình dưới mái trường UEB.

TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trưởng khoa Kế toán – Kiểm toán.

Mở đầu buổi chào tân là nội dung giới thiệu về Khoa Kế toán – Kiểm toán và chương trình đào tạo của Trưởng khoa Kế toán – Kiểm toán, TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy. TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy đã trình bày khái quát về lịch sử hình thành, định hướng phát triển của Khoa Kế toán – Kiểm toán, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo và đào tạo trải nghiệm. Đặc biệt, bà nhấn mạnh Khoa luôn đồng hành cùng sinh viên trong việc tiếp cận tri thức mới, kỹ năng nghề nghiệp và trải nghiệm thực tiễn từ doanh nghiệp, với nhiều cơ hội trao đổi quốc tế và trong nước với các đối tác của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN.

TS. Đỗ Kiều Oanh – Chủ nhiệm Bộ môn Kế toán.

Tiếp nối chương trình, TS. Đỗ Kiều Oanh – Chủ nhiệm Bộ môn Kế toán đã chia sẻ chủ đề về văn hóa giao tiếp và ứng xử học đường. Bà nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tôn trọng, giao tiếp tích cực trong môi trường học tập, trên mạng xã hội và trong những tình huống đa dạng, từ đó giúp sinh viên K70 xây dựng bản lĩnh và phong cách ứng xử văn minh, hội nhập.

Điểm nhấn của buổi lễ đến từ những chia sẻ đầy cảm hứng của các đối tác chiến lược, mang đến cho sinh viên K70 không chỉ là lời chúc mừng, mà còn là những định hướng và cam kết đồng hành thiết thực.

Đại diện các tổ chức nghề nghiệp quốc tế, bà Bùi Hồng Nhung – Quản lý phát triển đối tác giáo dục, ICAEW Việt Nam – khẳng định ICAEW luôn tin tưởng vào sức mạnh của sự kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và tổ chức nghề nghiệp. Bà nhấn mạnh rằng, việc tiếp cận chuẩn mực quốc tế ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường sẽ giúp sinh viên xây dựng bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, tự tin bước ra môi trường toàn cầu. ICAEW cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Khoa Kế toán – Kiểm toán trong các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và mang đến cơ hội học tập chuẩn quốc tế cho sinh viên UEB.

Bà Bùi Hồng Nhung – Quản lý phát triển đối tác giáo dục, ICAEW Việt Nam.

Từ góc nhìn doanh nghiệp công nghệ, bà Hà Thanh Lụa – Giám đốc Văn phòng MISA Hà Nội nhấn mạnh rằng trong kỷ nguyên số, sinh viên ngành kế toán – kiểm toán không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải nhạy bén với công nghệ, sẵn sàng thích ứng và đổi mới. Bà ví sinh viên như những “nhạc công trẻ”, và để bản giao hưởng tri thức của K70 vang xa, MISA sẽ mang đến những “nhạc cụ số” – các giải pháp phần mềm kế toán, quản trị hiện đại – nhằm hỗ trợ sinh viên thực hành và làm quen với công cụ số hóa ngay trong quá trình học tập. Đây cũng chính là cam kết đồng hành lâu dài của MISA cùng Nhà trường trong hành trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bà Hà Thanh Lụa – Giám đốc Văn phòng MISA Hà Nội.

Bà Trần Thị Vân Anh – Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Cung ứng nguồn lực trẻ ACTAX khẳng định rằng mỗi sinh viên chính là một nốt nhạc độc đáo. Khi được định hướng đúng, kết nối đúng, các em sẽ hòa quyện thành một dàn nhạc mạnh mẽ, dẫn dắt sự phát triển của ngành nghề trong tương lai. ACTAX cam kết đồng hành trong việc tạo cơ hội thực tập, việc làm, cũng như định hướng nghề nghiệp, giúp sinh viên K70 phát huy tối đa khả năng và khẳng định vị thế trên thị trường lao động.

Bà Trần Thị Vân Anh – Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Cung ứng nguồn lực trẻ ACTAX

Những lời chia sẻ đầy tâm huyết từ các đối tác chiến lược không chỉ tiếp thêm niềm tin cho các em tân sinh viên, mà còn một lần nữa khẳng định tinh thần của “Accounting Symphony – Hòa âm K70”: khi Nhà trường – Doanh nghiệp – Tổ chức nghề nghiệp cùng hòa nhịp, chắc chắn sẽ tạo nên một bản giao hưởng bền vững và đầy cảm hứng, đưa sinh viên K70 đến gần hơn với thành công và hội nhập quốc tế.

Sau phần phát biểu, các mini game sôi động đã thu hút sự tham gia nhiệt tình của sinh viên K70, tạo nên bầu không khí hào hứng, trẻ trung và gắn kết.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Bà Bùi Hồng Nhung – Quản lý phát triển đối tác giáo dục, ICAEW Việt Nam đã thay mặt trao tặng 20.000.000 đồng nhằm hỗ trợ các hoạt động học thuật của Khoa Kế toán – Kiểm toán. Đây là sự đóng góp thiết thực, thể hiện cam kết đồng hành bền chặt của ICAEW trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, tạo thêm nhiều cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên.

Chương trình “Accounting Symphony – Hòa âm K70” không chỉ là lễ chào mừng tân sinh viên mà còn là khúc dạo đầu của bản giao hưởng thanh xuân, nơi Gia đình – Nhà trường – Doanh nghiệp – Tổ chức nghề nghiệp cùng đồng hành, nuôi dưỡng và phát triển thế hệ nhân lực trẻ.

Khoa Kế toán – Kiểm toán trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ từ các đối tác, doanh nghiệp, tổ chức nghề nghiệp trong và ngoài nước, cùng Ban phụ huynh, cựu sinh viên đã góp phần kiến tạo môi trường học tập gắn liền thực tiễn, giúp sinh viên K70 tự tin hội nhập và tỏa sáng trên con đường phía trước.