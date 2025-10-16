Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hàng ngàn học sinh Trường THPT Thanh Hà (Hải Phòng) tham gia vòng sơ loại Unlock The IELTS 2025

Lê Vượng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Sáng 16/10, vòng sơ loại cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 đã "cập bến" Trường THPT Thanh Hà (Hải Phòng) với sự tham gia của gần 2000 thí sinh. Cuộc thi do Báo Tiền Phong và Hệ thống luyện thi IELTS LangGo tổ chức dành cho học sinh THPT tại Hà Nội và tỉnh thành lân cận. Trường THPT Thanh Hà là một trong hai trường THPT tại Hải Phòng tham gia Unlock The IELTS 2025.

Hàng ngàn học sinh THPT Thanh Hà đã tham gia vòng sơ loại Unlock The IELTS 2025 để tìm ra 5 thí sinh xuất sắc nhất, tham gia đội tuyển, đại diện nhà trường thi đấu cùng nhiều trường THPT khác.

Phát biểu khai mạc sự kiện, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - Trưởng ban Sinh viên - Hoa Học Trò (Báo Tiền Phong), nhấn mạnh: &quot;Là một tờ báo luôn gắn bó với thế hệ trẻ Việt Nam, Báo Tiền Phong luôn giữ vai trò tiên phong trong việc đồng hành, cổ vũ và tạo điều kiện để các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên phát triển toàn diện. Với các sân chơi học thuật như hôm nay, chúng tôi hy vọng sẽ chắp cánh cho các em vươn tới những thành công lớn hơn trong tương lai&quot;.

Anh Nguyễn Tuấn Anh cũng gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu Trường THPT Thanh Hà và chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin để đạt kết quả tốt nhất.

Cũng tại buổi lễ, chị Lê Hồng Phương - Trưởng Ban chuyên môn Hệ thống luyện thi IELTS LangGo đã chia sẻ những lời khuyên hữu ích, truyền cảm hứng cho các bạn học sinh. &quot;Chị tin rằng mỗi nỗ lực hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển sau này, dù kết quả thi có ra sao&quot;, chị Phương chia sẻ.

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh và chị Lê Hồng Phương - đại diện BTC cuộc thi tặng hoa cảm ơn thầy Lê Xuân Nguyên – Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Hà đã đồng hành cùng chương trình, mang đến một sân chơi ý nghĩa cho các em học sinh.

Trường THPT Thanh Hà là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia, hưởng ứng Unlock The IELTS 2025. Thầy Lê Xuân Nguyên cho rằng cuộc thi Hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 là một sáng kiến có ý nghĩa thiết thực và thời sự. Trong xu thế hội nhập quốc tế, năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là khả năng giao tiếp và tư duy phản biện bằng tiếng Anh, giữ vai trò hết sức quan trọng đối với học sinh – thế hệ công dân toàn cầu tương lai. Cuộc thi không chỉ là sân chơi trí tuệ giúp các em rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, sự tự tin và bản lĩnh hùng biện, mà còn tạo cơ hội giao lưu, trao đổi học thuật giữa học sinh nhiều trường, nhiều địa phương.

thpt-hd-8.jpg﻿
thpt-hd-5.jpg﻿
thpt-hd-7.jpg
Sau phần khai mạc, hàng ngàn học sinh THPT Thanh Hà đã bước vào vòng sơ loại đầy kịch tính. Mặc dù là vòng thi đầu tiên, tỉ lệ cạnh tranh đã rất cao khi mỗi trường chỉ được chọn ra 5 gương mặt xuất sắc nhất để bước tiếp vào vòng trong.

Đại diện BTC cuộc thi chụp hình lưu niệm cùng các thầy, cô và các bạn học sinh Trường THPT Thanh Hà.

Lê Vượng
