Mang "hương vị quê nhà" lên sân khấu tiếng Anh: Tiết mục đầy tự hào của THPT Thanh Hà tại Unlock The IELTS 2025

SVO - 14 học sinh THPT Thanh Hà (Hải Phòng) đã khéo léo kết hợp tiếng Anh và tình yêu quê hương, mang những hình ảnh mộc mạc của Thanh Hà - từ bưởi Lập Lễ, vải thiều đến rối nước - đến với khán giả trong vòng Tài năng cuộc thi Unlock The IELTS 2025

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, nhiều người lo ngại thế hệ trẻ sẽ dần xa rời những giá trị văn hóa truyền thống. Nhưng 14 học sinh của Trường THPT Thanh Hà đã chứng minh một điều: Có thể nói tiếng Anh thành thạo, đồng thời vẫn tự hào giới thiệu về cội nguồn của mình.

Tiết mục của các em trong vòng Tài năng cuộc thi "Unlock The IELTS 2025" chính là minh chứng đẹp đẽ cho sự gắn kết giữa ngôn ngữ quốc tế và tình yêu quê hương.

Trường THPT Thanh Hà tại vòng sơ loại của Unlock The IELTS 2025

Vòng Tài năng - Nơi văn hóa và ngôn ngữ gặp gỡ

Vòng Tài năng của cuộc thi "Unlock The IELTS 2025" được tổ chức bởi Báo Tiền Phong và IELTS LangGo chính là sân chơi lý tưởng cho những tiết mục mang đậm dấu ấn văn hóa như của THPT Thanh Hà. Khác với các vòng thi trước tập trung vào kỹ năng hùng biện và kiến thức, vòng Tài năng khuyến khích các đội thi thể hiện sự sáng tạo thông qua nghệ thuật - có thể là ca hát, kịch, hoặc kết hợp nhiều hình thức.

Không chỉ là cơ hội tỏa sáng, Vòng Tài Năng còn đem đến các giải thưởng hấp dẫn

Các tiết mục sẽ được đăng tải trên fanpage chính thức của Ban Tổ chức và được chấm điểm dựa trên lượt tương tác từ cộng đồng. Đội có tiết mục được yêu thích nhất sẽ nhận "Giải Đội thi được yêu thích nhất", trong khi Top 3 đội sẽ được mời trình diễn trực tiếp tại Chung kết vào tháng 11/2025 tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Với tiết mục đầy tâm huyết giới thiệu về quê hương và trường lớp, đội tuyển THPT Thanh Hà hoàn toàn xứng đáng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ cộng đồng - không chỉ từ người dân Hải Phòng mà còn từ tất cả những ai yêu mến văn hóa Việt Nam và trân trọng nỗ lực của thế hệ trẻ.

Khi tiếng Anh gặp gỡ "hương vị" Thanh Hà

Bưởi Lập Lễ ngọt thanh, ổi Lệ Rơi giòn thơm, vải thiều Thanh Hà đỏ mọng, rươi Hà Đông béo ngậy, và nghệ thuật rối nước Thanh Hải độc đáo - đó là những hình ảnh mà bất kỳ ai sinh ra và lớn lên tại Thanh Hà đều cảm thấy tự hào. Nhưng làm thế nào để giới thiệu những nét văn hóa mộc mạc, bình dị ấy bằng tiếng Anh một cách sinh động và cuốn hút?

Tiết mục dự thi Vòng Tài Năng của trường THPT Thanh Hà

Đó chính là thử thách mà 14 học sinh THPT Thanh Hà đã tự đặt ra cho mình khi tham gia vòng Tài năng của cuộc thi hùng biện tiếng Anh liên trường "Unlock The IELTS 2025". Đội tuyển bao gồm Nguyễn Quỳnh Mai, Đoàn Ngọc Hà, Hoàng Thị Kim Ngân, Phạm Quỳnh Chi, Hoang Mai Linh, Vũ Thị Thanh An, Hoàng Hà Nhi, Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Lam Giang, Nguyễn Yến Chi, Bùi Gia Khánh, Phạm Phương Thảo, Nguyễn Trí Đức và Nguyễn Mai Anh.

Các em chia sẻ: "Chúng em muốn thế giới biết đến Thanh Hà không chỉ qua sách vở hay những con số thống kê, mà qua những hình ảnh thật gần gũi - mùi hương của trái bưởi trong vườn nhà, vị ngọt của quả vải thiều đầu mùa, hay tiếng cười rộn rã của các em học sinh trên con đường đến trường. Tất cả những điều đó đều có thể được kể bằng tiếng Anh, và chúng em muốn kể câu chuyện ấy một cách tự hào nhất".

Tiết mục không chỉ giới thiệu những đặc sản nổi tiếng của địa phương mà còn tái hiện một ngày đi học tại ngôi trường yêu dấu - nơi đã nuôi dưỡng bao thế hệ học sinh với truyền thống gần 60 năm. Qua góc nhìn của các em học sinh, khán giả sẽ được "đi cùng" các em từ buổi sáng sớm với không khí trong lành của vùng quê, đến lớp học đầy tiếng cười, và những khoảnh khắc đáng nhớ trong khuôn viên trường.

Thanh Hà - Ngôi trường giàu truyền thống lịch sử

Trường THPT Thanh Hà được thành lập từ năm 1965, là một trong những cơ sở giáo dục có truyền thống lâu đời và uy tín tại Hải Phòng. Hiện nay, trường có hơn 1.400 học sinh theo học cùng đội ngũ gần 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên tận tâm, trách nhiệm. Với phương châm "Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm", tập thể sư phạm THPT Thanh Hà luôn nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, hiện đại, từng bước hội nhập quốc tế.

Thầy Lê Xuân Nguyên - Hiệu trưởng Trường THPT Thanh Hà và BTC cuộc thi Unlock The IELTS 2025

Việc tham gia cuộc thi Unlock The IELTS 2025 không chỉ giúp học sinh rèn luyện tiếng Anh mà còn là cơ hội để các em học cách kể câu chuyện về chính mình, về nơi mình sinh ra và lớn lên - một kỹ năng quan trọng trong thời đại toàn cầu hóa.

IELTS LangGo - Đồng hành cùng ước mơ của học sinh

Cuộc thi "Unlock The IELTS 2025" do Báo Tiền Phong phối hợp cùng IELTS LangGo tổ chức là sân chơi học thuật bổ ích dành cho học sinh THPT. Với slogan "Speak with confidence - Shine with pride", cuộc thi không chỉ khuyến khích học sinh chinh phục tiếng Anh mà còn giúp các em xây dựng sự tự tin, khám phá bản thân và kết nối với cộng đồng.

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh - đại diện báo Tiền Phong, chia sẻ tại vòng Sơ loại cuộc thi

IELTS LangGo với 6 cơ sở tại Hà Nội và Bắc Ninh, đã đồng hành cùng hơn 15.000 học viên chinh phục IELTS với khóa học luyện thi IELTS cam kết đầu ra. Không chỉ tập trung vào kỹ năng thi cử, LangGo đặc biệt chú trọng phát triển khả năng giao tiếp thực tế và sự tự tin của học sinh thông qua phương pháp NLP và ELC, công nghệ AI và đội ngũ giảng viên có IELTS 8.0 trở lên.

Cuộc thi "Unlock The IELTS 2025" đang dần đi đến giai đoạn kịch tính nhất với vòng Chung kết sẽ diễn ra vào tháng 11/2025 tại USTH. Đây hứa hẹn sẽ là nơi những câu chuyện đẹp đẽ về văn hóa, truyền thống và ước mơ của thế hệ trẻ Việt Nam được kể lại bằng tiếng Anh một cách tự tin và tự hào nhất.

Theo dõi thông tin chi tiết về cuộc thi và cập nhật tiết mục của các đội thi tại fanpage chính thức của "Unlock The IELTS 2025" hoặc liên hệ:

