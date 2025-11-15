12 đội thi chính thức được chia bảng và nhận đề hùng biện tại Vòng chung kết Unlock The IELTS 2025

SVO - Tối 14/11, đại diện 12 trường THPT tham gia Vòng chung kết Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 chính thức nhận đề thi và thứ tự thi đấu.

Tối 14/11, Ban Tổ chức Cuộc thi Hùng biện tiếng Anh liên trường Unlock The IELTS 2025 đã tiến hành Lễ bốc thăm chia bảng, thứ tự dự thi và chủ đề hùng biện cho vòng Chung kết. Buổi lễ diễn ra trong không khí hào hứng và hồi hộp, khi đại diện các trường lần lượt nhận được bảng đấu và thứ tự thi.

Đặc biệt, Ban Tổ chức công bố 4 chủ đề hùng biện gồm: Topic 1: What makes Vietnam a country to be proud of? Topic 2: Building a better Vietnam starts from our classroom. Topic 3: Digital world - chance or challenge for young people? Topic 4: Government or individuals - who is more responsible for the environment?

Kết quả chính thức như sau:

Bảng A – Topic 2: "Building a better Vietnam starts from our classroom" gồm 3 trường với thứ tự thi lần lượt là: Trường THPT Cao Bá Quát (Gia Lâm), Trường THPT Mỹ Đình, Trường THPT Khương Đình.

Bảng B – Topic 4: "Government or individuals – who is more responsible for the environment?" gồm 3 trường với thứ tự thi lần lượt là: Trường THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng, Trường THPT Nhân Chính, Trường THPT Yên Hòa.

Bảng C – Topic 1: "What makes Vietnam a country to be proud of?" gồm 3 trường với thứ tự thi lần lượt là: Trường THPT Lê Lợi (Hà Đông), Trường THPT Hồng Quang (Hải Phòng), Trường THPT Cầu Giấy.

Bảng D – Topic 3: "Digital world – chance or challenge for young people?" gồm 3 trường với thứ tự thi lần lượt là: Trường THPT Việt Đức, Trường THPT Nguyễn Trãi, Trường THPT Thanh Hà (Hải Phòng).

Với slogan “Speak with confidence - Shine with pride”, cuộc thi không chỉ khuyến khích học sinh vượt qua rào cản ngôn ngữ, tự tin thể hiện bản thân bằng tiếng Anh mà còn giúp các em rèn luyện khả năng tư duy, phản biện và bản lĩnh trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Vòng Chung kết Unlock The IELTS 2025 được tổ chức vào sáng 23/11, tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ (USTH). Chương trình hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn và bủng nổ. Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ là sân chơi bổ ích, giúp học sinh ngày càng tự tin trong giao tiếp tiếng Anh.