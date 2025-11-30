Sinh viên tranh tài khởi nghiệp ngành trà tại cuộc thi ‘Gen Tea 2025’

SVO - Hướng đến tôn vinh văn hóa Trà Việt và khơi dậy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp của giới trẻ, Cuộc thi 'Gen Tea 2025': 'Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ' tạo sân chơi khởi nghiệp về trà dành cho sinh viên trên toàn quốc. Cuộc thi là hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ Lễ hội Trà quốc tế World T.E.A Fest 2025.

Cuộc thi 'Gen Tea 2025' có tổng giá trị giải thưởng lên đến 300 triệu đồng, bao gồm tiền mặt, các gói hỗ trợ phát triển dự án, quà tặng và voucher của nhà tài trợ.

Sau 2 tuần phát động vòng thi online, Ban tổ chức đã nhận được hơn 100 bài dự thi của các bạn sinh viên trên cả nước, với nhiều ý tưởng độc đáo, có tính khả thi cao trong thực tế. Ban giám khảo đã chọn được Top 16 đội thi xuất sắc đến từ nhiều trường đại học trong cả nước như trường ĐH Công Thương TP. HCM, ĐH Kinh tế TP. HCM, trường ĐH Quang Trung (Gia Lai), trường ĐH Văn Lang, trường ĐH FPT Đà Nẵng, trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, trường ĐH Swinburne TP. HCM… Ngay sau khi kết quả được công bố, các đội xuất sắc đã được các Mentor đồng hành và hỗ trợ chuẩn bị hoàn thiện dự án khởi nghiệp. Các Mentor là những chuyên gia, nhà báo, doanh nhân, lãnh đạo giàu trải nghiệm sẽ giúp tư vấn giúp các bạn củng cố những điểm thiếu sót trong kế hoạch start-up.

Sinh viên nhiều trường đăng ký tham dự cuộc thi.

Các vòng thi chính diễn ra vào ngày 30/11, với 3 vòng thi chính. Vòng 1, với tên gọi “Hiểu vấn đề - Tạo giải pháp” gồm hai phần thi chính: Thuyết trình giới thiệu sản phẩm và tranh biện bảo vệ quan điểm theo chủ đề đã bốc thăm. Sau vòng thi này, chỉ có 8 đội chiến thắng được bước tiếp vào vòng 2 mang tên “Truyền thông sáng tạo”. Tại vòng 2, các đội thi sẽ hoạch định những chiến lược truyền thông, nhằm quảng bá thương hiệu cho chính sản phẩm của mình. Ban giám khảo sẽ chọn ra top 4 đội chiến thắng và 1 đội may mắn vào vòng 3.

Vòng 3 – “Gọi vốn cho giấc mơ trà Việt” là phần thi giả định kêu gọi đầu tư, nơi các đội startup và thực hiện trình bày dự án của mình trước Ban giám khảo. Để đánh giá và lựa chọn chính xác các ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc, Ban giám khảo 'Gen Tea 2025' trong 3 vòng thi này cũng là những nhà báo, nhà giáo ưu tú, các doanh nhân.

Sau 3 vòng thi đấu, kết quả của top 5 sẽ được giữ bí mật. Top 5 đội xuất sắc sẽ có vòng thi trải nghiệm và nhận những giải thưởng chung cuộc tại Lễ hội Trà quốc tế World T.E.A Fest 2025, vào đầu tháng 12/2025. Ban tổ chức sẽ phụ trách lo xe di chuyển, lưu trú, ăn ở cho top 5 tham dự các hoạt động của Lễ hội Trà quốc tế World T.E.A Fest 2025. Các dự án tiềm năng, có tính sáng tạo, khả thi và phù hợp với xu hướng phát triển của ngành trà nói riêng và kinh tế xanh nói chung sẽ có cơ hội tiếp cận nguồn vốn để triển khai thực tế.