Ra mắt không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên tại TP. HCM

SVO - Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (VNG Group) và ĐHQG TP. HCM chính thức ra mắt Saigon AI Hub (SAIH) tại VNG Campus. Đây là không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên tại TP. HCM, tập trung giải quyết các bài toán của phát triển kinh tế - xã hội thông qua AI, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như y tế, giáo dục và giao thông.

Theo đó SAIH sẽ hỗ trợ môi trường làm việc, hạ tầng, công nghệ và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động R&D về AI của giảng viên, sinh viên, các chuyên gia, nhóm nghiên cứu trẻ và cộng đồng công nghệ. Dự án đi vào hoạt động chỉ sau 6 tháng kể từ khi VNG và ĐHQG TP. HCM ký kết hợp tác MOU (giai đoạn 2025 - 2030), với định hướng trở thành một cộng đồng R&D chiến lược của TP. HCM.

Đặt tại VNG Campus, SAIH được trang bị hệ thống hạ tầng tính toán chuyên dụng cho AI, bao gồm GPU, dataset, dịch vụ cloud và thiết bị nghiên cứu tiêu chuẩn phòng lab. Tại đây, các nhóm nghiên cứu không chỉ có thể truy cập tài nguyên công nghệ mà còn được làm việc, tham vấn, trao đổi trực tiếp với đội ngũ chuyên gia AI của VNG và ĐHQG TP. HCM, rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu học thuật đến ứng dụng thực tế.

Không gian nghiên cứu AI mở và thực chiến cho cộng đồng AI.

Các thành viên ban cố vấn của SAIH gồm có: PGS. TS Vũ Hải Quân - Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, Nguyên Giám đốc ĐHQG TP.HCM; ông Lê Hồng Minh - Chủ tịch HĐQT VNG; GS. TS Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Giám đốc ĐHQG TP. HCM.

SAIH cũng hỗ trợ xây dựng thư viện mô hình mở (Open Model Hub) phục vụ cộng đồng, đồng thời tài trợ không gian cho các cuộc thi học thuật, workshop chuyên môn và sự kiện quan trọng trong lĩnh vực AI.

Dự án kỳ vọng sẽ tạo ra những kết quả học thuật lẫn ứng dụng cụ thể, như công bố tối thiểu 3 - 4 bài báo khoa học đồng tác giả giữa ĐHQG TP. HCM và VNG trên các tạp chí/hội nghị uy tín quốc tế; Hoàn thiện mô hình thử nghiệm (PoC - Proof of Concept), phiên bản khả thi tối thiểu (MVP - Minimum Viable Product) và các nguyên mẫu AI phục vụ đánh giá, thử nghiệm trong thực tế.

Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập & Chủ tịch HĐQT VNG, chia sẻ: “Khi làm việc với ĐHQG TP. HCM, chúng tôi thấy rõ hai nút thắt lớn của nghiên cứu AI là mô hình và nguồn lực. Với nguồn lực, VNG cam kết đầu tư dài hạn cho năng lực nghiên cứu của các trường. Với mô hình, chúng tôi kỳ vọng tốc độ, sự linh hoạt của doanh nghiệp và các trường sẽ thay đổi và thúc đẩy quá trình nghiên cứu, thông qua những sáng kiến như Saigon AI Hub.

Ông Lê Hồng Minh – Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT VNG chia sẻ tại sự kiện ra mắt Saigon AI Hub.

Mục tiêu của SAIH là trở thành một cộng đồng nghiên cứu mở, nơi VNG chỉ đóng vai trò hỗ trợ và đồng hành. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền lợi hay quyền sở hữu trí tuệ nào từ các kết quả nghiên cứu. Thước đo thành công của Saigon AI Hub chính là sự lớn mạnh của cộng đồng R&D và khả năng giải quyết những bài toán thực tế của doanh nghiệp, Chính phủ và người dùng”.