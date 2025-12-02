Nhóm bạn trẻ TP. HCM ra mắt dự án hỗ trợ tâm lý ‘InnerVerse’

SVO - Tại Ngày hội “iClass – New Journey” diễn ra tại TP. HCM mới đây, dự án về tâm lý mang tên ‘InnerVerse’ do Nguyễn Hoàng Minh Khang (trường THPT Năng khiếu, ĐHQG TP. HCM) sáng lập, với sự cố vấn chuyên môn của TS Nguyễn Thị Vân - Giảng viên khoa Tâm lý học, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) đã chính thức ra mắt cộng đồng.

Dự án với hơn 20 thành viên là học sinh, du học sinh các trường: University High School, Học viện Raffles Institution Singapore, Trường THPT Năng Khiếu (ĐHQG TP. HCM), Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa… hứa hẹn mang đến không gian an toàn để học sinh được thấu hiểu, chia sẻ và phát triển sức khỏe tinh thần.

Minh Khang (người sáng lập dự án) cho biết, Khang rất hứng thú với tâm lý học từ lớp 9. Nhưng chỉ đến bây giờ, Khang mới thực sự cảm thấy đủ “chín” để bắt đầu hành trình này.

Minh Khang mong muốn xây dựng một không gian an toàn để các bạn trẻ có thể chia sẻ những điều khó nói, tìm được sự đồng cảm và cảm thấy nhẹ lòng hơn khi gặp phải các vấn đề về tâm lý.

Điểm đặc biệt của dự án là ‘Hộp thư bí mật’ (Inner.Story) sẽ là nơi để bạn trẻ giải toả hoặc chia sẻ về: Áp lực học tập; khó khăn trong tình bạn, trong tập thể, trong trường lớp; khoảng cách thế hệ trong gia đình; những cảm xúc mong manh của tuổi mới lớn; những câu chuyện đẹp, tích cực và truyền cảm hứng.

Các thành viên của dự án ‘InnerVerse’ trong ngày ra mắt cộng đồng.

“Từ mỗi câu chuyện của các bạn, chúng mình sẽ chia sẻ lên Fanpage bằng bài viết Confession và nếu bạn trẻ can đảm cũng có thể đến Talk show ẩn danh/Podsast để chia sẻ. Cộng đồng thực sự thấu hiểu, đồng cảm từ câu chuyện bạn trẻ trực tiếp kể, chuyên gia sẽ khuyên nhủ bạn cách nhìn nhận để bạn trẻ có giải pháp cho chính mình”, Minh Khang cho biết thêm về dự án.

Theo Minh Khang, ‘InnerVerse’ không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ kiến thức mà trên con đường phát triển dự án ‘InnerVerse’ phải tạo ra tác động thật sự cho cộng đồng học sinh: Lan tỏa nhận thức đúng đắn về sức khỏe tinh thần; kết nối chuyên gia – phụ huynh – thầy cô – học sinh để không ai phải một mình khi gặp khó khăn; xây dựng một cộng đồng biết lắng nghe, thấu hiểu và nâng đỡ nhau.

Minh Khang (ngoài cùng, bên phải) - người sáng lập dự án ‘InnerVerse’ và các thành viên của dự án tại gian hàng gây quỹ vì cộng đồng.

Trong thời gian tới, “InnerVerse” sẽ triển khai các hoạt động mang tính thực tế, giáo dục và nhân văn như: Fanpage content về tâm lý học trẻ, Podcast & Talkshow chia sẻ câu chuyện thật, workshop với chuyên gia tâm lý, nghiên cứu tâm lý học đường, lớp học tinh thần miễn phí, hoạt động thiện nguyện hỗ trợ trẻ em yếu thế…

Tại buổi ra mắt các thành viên của dự án, Minh Khang (người sáng lập dự án) nhấn mạnh, dự án này “vô cùng quan trọng” nhưng chưa bao giờ được quan tâm đúng mức trong cộng đồng học sinh.

“Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn học sinh và những đối tác đồng hành, để “InnerVerse” không là của riêng ai, mà là của cộng đồng cùng nhau tử tế vì sức khỏe tinh thần của chính chúng ta”, Minh Khang bày tỏ.

Các phụ huynh đến tham dự ủng hộ dự án nhân ngày đầu ra mắt cộng đồng.

Nguyễn Sang - Phụ trách đối ngoại của ‘InnerVerse’ cho biết, lý do anh gắn bó với “InnerVerse” rất đơn giản: “InnerVerse” chân thật và anh mong muốn góp phần lan tỏa sự chân thật ấy.

Từng là học sinh nhận học bổng ASEAN tại Singapore, Nguyễn Sang đã trải qua môi trường mới đầy thử thách, áp lực và đòi hỏi sự tự lập. “Việc không giữ được học bổng là cú sốc, nhưng cũng là bài học lớn giúp mình trưởng thành và hiểu rằng “Không bao giờ được tự mãn. Luôn phải nỗ lực”. "'InnerVerse' cho mình cơ hội biến hành trình đó thành nguồn lực để hỗ trợ những bạn đang đối mặt với khó khăn tương tự”, Sang tâm sự.

Nguyễn Sang cho biết, sứ mệnh của mình ở “InnerVerse” là tìm kiếm và kết nối với các đối tác để triển khai “Lớp học tinh thần miễn phí” – nơi các bạn học sinh được giúp đỡ vượt qua: Thi rớt, khó hòa nhập môi trường mới, áp lực học tập quá tải, biến cố và khó khăn tinh thần khác.

Minh Tuệ (trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP. HCM) - người Phụ trách tổ chức sự kiện ‘InnerVerse’ cho biết, bản thân Tuệ cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng một cộng đồng thực sự thấu hiểu và quan tâm đến sức khỏe tinh thần không chỉ học sinh Phổ thông Năng Khiếu mà còn cả học sinh trong và ngoài nước.

“Điều khiến mình bị cuốn hút khi tham gia ‘InnerVerse’ chính là tinh thần cởi mở, sự ấm áp và khát khao xây dựng một môi trường nơi mỗi bạn trẻ đều có thể tìm thấy sự đồng cảm, sự lắng nghe và sự hỗ trợ”, Minh Tuệ chia sẻ.

Với vai trò phụ trách tổ chức hội thảo, sự kiện, Minh Tuệ mong muốn tạo ra những buổi giao lưu cởi mở đa chiều giữa chuyên gia – phụ huynh – thầy cô – học sinh, để mọi học sinh đều cảm thấy được tôn trọng và thấu hiểu trong hành trình trưởng thành của mình.

“Tham gia ‘InnerVerse’, mình hy vọng được học hỏi thêm về quản lý đội nhóm, cách xây dựng những chương trình thực sự tạo ra giá trị, cũng như mở rộng góc nhìn về tâm lý học và cộng đồng”, Minh Tuệ kỳ vọng.

Với du học sinh Trần Đức Nhất Lâm (Đại sứ InnerVerse – Grade 9, University High School, Victoria, Melbourne), anh mong muốn trở thành cầu nối để các bạn du học sinh tại Úc, tiếp cận được những hoạt động giá trị của ‘InnerVerse’ như: Hội thảo tâm lý online, lớp học tinh thần online và tham gia vào dự án nghiên cứu sức khỏe tinh thần du học sinh của ‘InnerVerse’.

“Mình hiểu những khó khăn của giai đoạn hội nhập: Sự cô đơn, nhớ nhà, áp lực học tập và rào cản văn hóa. Vì thế, mình hy vọng có thể góp phần tạo nên một cộng đồng tự tin hơn – bình an hơn – thích nghi tốt hơn cho các bạn học sinh tại Úc. Không chỉ ở Úc, bất kỳ du học sinh nước nào cũng sẽ gặp những khó khăn này. ‘InnerVerse’ cũng cần thêm nhiều đại sứ như mình ở các trường, các nước làm cầu nối cho các bạn gặp khó khăn về tinh thần đến với InnerVerse”, Nhất Lâm chia sẻ.

Khoa Minh (Học viện Raffles Institution Singapore) hiện đảm nhiệm vai trò Điều hành Mạng lưới Chi nhánh và Đại sứ Quốc tế 'InnerVerse', với trọng tâm là cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Singapore. Anh chia sẻ niềm tự hào về vị trí then chốt này: “Đây là cầu nối thiết yếu, kết nối cộng đồng học sinh Việt Nam với các tổ chức và trường học hàng đầu tại Singapore".

Trong vai trò đại sứ, Khoa Minh không chỉ đại diện hình ảnh mà còn chủ động điều phối các hoạt động, kết nối và mở ra các cơ hội học tập, giao lưu và trải nghiệm giá trị cho các bạn trẻ tham gia dự án. Với khả năng truyền đạt, tổ chức và dẫn dắt, vai trò của anh góp phần quan trọng vào việc mở rộng môi trường hợp tác quốc tế, hỗ trợ định hướng du học và kiến tạo những giá trị thiết thực cho cộng đồng.