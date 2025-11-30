Tâm lý FOMO của giới trẻ khiến ngày Black Friday vẫn náo nhiệt

SVO - 'Black Friday' năm nay được đánh giá là đã không còn 'sale khủng', khi nhiều cửa hàng chỉ giảm sâu cho sản phẩm cũ, trái mùa hoặc giới hạn ưu đãi theo khung giờ, thậm chí món hàng phải đăng ký thành viên mới được áp dụng giá sale... thì không khí mua sắm vẫn khá sôi động.

Tâm lý FOMO khi bị cuốn theo quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội tiếp tục kéo đông bạn trẻ đến cửa hàng săn sale trong những ngày cuối của chương trình.

Trải nghiệm mua hàng không như kỳ vọng

Black Friday là dịp mà người tiêu dùng có cơ hội mua đồ giảm giá "khủng". Năm 2025, đại hội sale này bắt đầu từ ngày 28/11. Những năm gần đây, dù sức nóng của ’Black Friday’ đã phần nào "hạ nhiệt" so với trước, “cơn sốt” này vẫn giữ được sức hút nhất định, đặc biệt với giới trẻ. Tại TP. HCM, không khí mua sắm trong những ngày này vẫn sôi động hơn thường lệ.

Tại nhiều khu mua sắm, các cửa hàng quần áo vẫn giảm giá đến 70%. Khách đông nhất vào buổi tối, từ khoảng 18h trở đi. Ghi nhận tại đường Trần Quang Diệu, nhiều bạn trẻ vẫn tranh thủ xuống phố săn sale. Trong dịp du lịch, Vizeinsa (23 tuổi) đến từ Indonesia chia sẻ, cô đã mua được nhiều đồ hơn mong đợi khi tham gia 'Black Friday' 2025 tại TP. HCM.

Nhiều cửa hàng đưa ra nhiều ưu đãi “khủng” lên đến 70% để thu hút bạn trẻ đến mua sắm.

Tuy nhiên, một số cửa hàng tưởng có ưu đãi lớn nhưng khi vào bên trong thì giá cả không khác mấy so với ngày thường. Trải nghiệm mua sắm ngày 'Black Friday', Gia Hân (năm thứ tư, ĐH Kinh tế TP. HCM) cho biết, có một số cửa hàng chỉ giảm giá hàng tồn, còn các món đắt hàng thường sẽ không giảm giá được bao nhiêu.

Hạnh Tâm (năm thứ ba, ĐH Kinh tế TP. HCM) chia sẻ trải nghiệm khi dành cả buổi tối tham gia dịp 'Black Friday': “Mình không biết có đúng không nhưng cảm giác các cửa hàng sẽ đôn giá lên gấp nhiều lần trước, sau đó giảm giá để cho mình cảm giác được hời vậy thôi, chứ không hẳn là sale”.

Bạn trẻ mua sắm tại một cửa hàng vào những ngày cuối 'Black Friday'.

Cũng vì vậy mà trong ngày 'Black Friday', nhiều khách hàng hụt hẫng khi gặp tình huống các shop treo “giá ảo”. Hoài Thư (năm thứ hai, trường ĐH Văn Lang TP. HCM) chia sẻ về một lần săn sale: “Hôm trước, mình có mua cái áo giảm giá còn 499.000 đồng, đợt 'Black Friday' này, mình thấy giá được nâng lên 599.000 đồng rồi lại đem sale 10%”.

Dễ “chốt đơn” vì cảm xúc

Vào những ngày cuối của tháng Mười Một, chỉ cần lướt một vòng Facebook, Instagram hay xem vài video TikTok, dễ dàng bắt gặp loạt nội dung về các chương trình giảm giá. Từ những clip unbox đồ giảm giá, video quảng cáo ưu đãi hấp dẫn đến hình ảnh con đường đông đúc người chen chân mua sắm, tất cả xuất hiện dày đặc trong ngày “thứ Sáu Đen”. Loạt nội dung này dễ tạo cảm giác rằng “không đi mua sẽ hết hàng”, khiến nhiều bạn trẻ rơi vào trạng thái FOMO và lập tức chạy theo xu hướng săn sale.

Chia sẻ về quyết định mua sắm dịp 'Black Friday', Hạnh Tâm và An Dương (năm thứ ba, ĐH Kinh tế TP. HCM) cho biết, các bạn đều bị tác động mạnh bởi những nội dung quảng bá giảm giá trên mạng.

Tâm lý này phản ánh một thực tế thú vị trong hành vi tiêu dùng hiện nay của giới trẻ: Quyết định mua đôi khi đến nhanh hơn rất nhiều, khi các bạn bước vào cửa hàng trực tiếp. Dù trước đó có thể còn lưỡng lự, so giá, đọc review trên mạng và chưa chắc chắn về nhu cầu thật, nhưng chỉ cần đứng trước sản phẩm, nhìn thấy bảng giảm giá lớn, được thử, được chạm, được trải nghiệm ngay tại chỗ, việc “chốt đơn” lại diễn ra gần như tức thì.

Như Ái (năm thứ hai, trường ĐH Công Thương TP. HCM) cũng trải qua tình huống tương tự: “Hôm trước, mình mua một đôi giày, ban đầu thì phân vân, so giá trên web chỉ tầm 2,3 triệu đến 2,4 triệu đồng. Ra cửa hàng thì gần 3 triệu đồng, lúc đầu thấy tiếc. Nhưng ngay sau đó lại thấy đáng, cũng vui, chắc do cảm giác mua sắm trực tiếp, săn sale thích hơn. Thành ra vừa thử là mua liền”.

Với nhiều người trẻ, 'Black Friday' không chỉ là dịp săn được món hời mà còn là trải nghiệm mang tính cảm xúc, khi được hòa vào đám đông, được thử món mới, được tận hưởng cảm giác mua sắm “không để lỡ deal tốt”. Tuy nhiên, sau niềm vui đó, không ít bạn cũng thừa nhận từng mua “hớ”, mua xong nhưng ít khi sử dụng. “Thường thì mình bị FOMO mỗi khi thấy quần áo giảm giá, nhất là mấy buổi sale ‘giá sập sàn’. Thấy hấp dẫn quá nên chốt không suy nghĩ. Cuối cùng, mua về chỉ mặc đúng một lần. Hôm qua, dọn tủ còn thấy một chiếc mà mình không nhớ đã mua khi nào”, Hương Giang, một "tín đồ" của 'Black Friday' chia sẻ.