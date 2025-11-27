San sẻ yêu thương với mô hình 'Bánh mì treo'

SVO - Vượt qua khó khăn về kinh phí, mô hình 'Bánh mì treo' của Chi bộ - Ban Công tác Mặt trận - Đoàn thể, Khu phố 15, Phường Bình Phú (TP. HCM) nhận được sự ủng hộ của nhiều bạn trẻ và người dân, với mục đích lan toả yêu thương đến cộng đồng.

Hình thành từ ngày 28/9, mô hình “Bánh mì treo” của Chi bộ - Ban Công tác Mặt trận - Đoàn thể, Khu phố 15, Phường Bình Phú (TP. HCM) được thực hiện với mục đích giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động nghèo... Sau gần 2 tháng triển khai, hiện tại, mô hình đạt số lượng “treo” trên 1.000 ổ, lan toả đến đoàn viên, thanh niên tại các địa phương lân cận cùng góp sức chia sẻ.

Chung tay vì cộng đồng

Nhận thấy địa bàn dân cư có nhiều hoàn cảnh khó khăn, cũng như học hỏi từ các mô hình trước đó, Ban Công tác Mặt trận - Đoàn thể, Khu phố 15, Phường Bình Phú khởi xướng, đặt mô hình tại xe bán bánh mì - xôi mặn “An Nhiên” của chị Dương Mỹ Linh trên đường Bình Phú. Mô hình được nhiều cá nhân, đoàn thể địa phương như Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Chữ thập đỏ của phường... cùng góp sức thực hiện.

Với giá 13.000 đồng, người mua có cho mình một ổ bánh mì đầy đủ thịt chả, rau dưa. Khách hàng khi đến có thể để lại phần tiền “treo” cho những phần ăn khác. Ngoài bánh mì, mô hình còn thực hiện “treo” xôi mặn, với cùng giá 12.000 đồng. Mô hình được thực hiện từ 6h sáng đến 10h sáng mỗi ngày, có ngày số ổ “treo” lên đến 40 ổ. Đa số người đến nhận là những người có hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số... Hiện tại, mô hình đã “treo” trên 1.000 ổ, qua đó giúp đỡ nhiều người khó khăn.

Mô hình 'Bánh mì treo' của Chi bộ - Ban Công tác Mặt trận - Đoàn thể, Khu phố 15, Phường Bình Phú. (Ảnh: Ngô Toàn)

Ông Phạm Văn Nghĩa (78 tuổi, người thu mua phế liệu), một trong những người đến nhận “bánh mì treo” cho biết, ông tình cờ thấy mô hình và thường đến lấy bánh. “Mấy cô chú ở đây tốt quá, tôi hay lấy thêm cho vợ tôi lắm”, ông nói. Bên cạnh đó, nhiều người từ Quận 8 (cũ) hay các địa phương khác cũng đến nhận “bánh mì treo”.

Chị Dương Mỹ Linh, người bán trực tiếp tại xe bánh mì cho biết, chị thích những hoạt động thiện nguyện nên khi địa phương đề xuất, chị liền đồng ý hỗ trợ. Chị chia sẻ thêm, chị luôn làm những phần ăn chất lượng đến mọi người, không phân biệt người mua hay người nhận. Khi có người đến treo bánh mì, chị luôn ghi lại tên và số lượng ổ treo vào sổ cá nhân.

Mỗi tháng một lần, hình ảnh về mô hình bánh mì treo Khu phố 15, Phường Bình Phú đều được đăng tải trên các trang mạng xã hội. Hiện tại, các bài đăng trên Facebook về mô hình thu hút nhiều lượt tương tác và bình luận hưởng ứng.

Duy trì mô hình càng lâu càng tốt

Anh Nguyễn Đức Tài - Bí thư Chi đoàn Khu phố 15, đại diện nhóm thực hiện mô hình, cho biết, ý tưởng mô hình “Bánh mì treo” đã có từ sau Tết Ất Tỵ 2025 nhưng phải chờ đến cuối tháng 9/2025 mới có thể thực hiện, do vấn đề kinh phí. Hiện tại, nguồn kinh phí được vận động chủ yếu từ Ban Công tác Mặt trận Khu phố, các ban, ngành, đoàn thể, các mạnh thường quân tại địa phương.

Anh Nguyễn Đức Tài - Bí thư Chi đoàn Khu phố 15, Phường Bình Phú (bên phải) trao bánh cho cụ ông Phạm Văn Nghĩa.

Anh chia sẻ, anh cảm thấy vui và ấm lòng khi mọi người nhận được phần ăn ngon từ mô hình thiện nguyện. Vào những ngày đầu của dự án, Ban Công tác Mặt trận Khu phố, nhiều người dân và đoàn viên các khu phố ủng hộ rất đông, nhờ vậy, mô hình có hiệu ứng lan toả. Ở thời điểm hiện tại, các thành viên mỗi ngày đều đến phụ giúp. Anh và Ban Công tác Mặt trận đều mong muốn có thể duy trì mô hình lâu dài, cho mọi người biết đến nhiều hơn.

Ngoài ra, anh cho biết, hình ảnh về mô hình gây ấn tượng trong hội thi ảnh online “Khoảnh khắc Bình Phú trong tim tôi”, được báo cáo tại Đại hội Đại đoàn kết dân tộc khu phố vừa qua và nhận lời khen từ Bí thư Đảng uỷ phường Bình Phú.

Chị Phạm Ngọc Kim Ngân, Bí thư Chi đoàn Khu phố 17 - một trong những người tham gia mô hình, chia sẻ, sự ủng hộ từ mọi người là động lực lớn nhất để duy trì mô hình thiện nguyện. Theo chị, đây là mô hình dễ tiếp cận đến cộng đồng dân cư, phù hợp cho mọi lứa tuổi, thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách và học sinh, sinh viên vẫn có thể tham gia cống hiến, phục vụ cộng đồng.