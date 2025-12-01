Sinh viên tổ chức show nhạc Đờn ca Tài tử, lan tỏa yêu thương đến người già neo đơn

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Ngày 30/11, sự kiện 'Dạ khúc vọng xưa' được tổ chức bởi 'Hoa hướng dương' - nhóm sinh viên trường ĐH Công nghệ TP. HCM (HUTECH) đã diễn ra tại Chùa Diệu Pháp, với tâm điểm là màn trình diễn âm nhạc đờn ca tài tử.

“Dạ khúc vọng xưa” là sự kiện văn hóa nghệ thuật cộng đồng hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe tinh thần cho các cụ già ở mái ấm Chùa Diệu Pháp. Ngoài sân khấu Đờn ca Tài tử, chương trình còn nhiều hoạt động trải nghiệm cho khách tham quan chùa như workshop làm vòng đeo tay, móc treo điện thoại...

Nguyễn Thị Kim Sinh (Trưởng Ban tổ chức) cho biết: “Mặc dù đã có nhiều dự án chăm sóc cho đời sống vật chất của người già neo đơn, nhưng đời sống tinh thần của các cụ vẫn chưa thật sự được để ý nhiều. Chính vì vậy, nhóm chúng mình tổ chức show nhạc này vừa để mang lại giá trị giải trí bằng loại hình nghệ thuật gắn liền với thời đại của các cụ ở Chùa Diệu Pháp, vừa để bảo tồn và lan tỏa một di sản văn hóa của nước nhà”.

anh-1-19.jpg
Cụ bà ở Chùa Diệu Pháp giao lưu biểu diễn tại sự kiện.

Buổi biểu diễn có sự góp mặt của Song Lang band cùng các nghệ sĩ ca cổ tài năng như: Ca sĩ Tấn Đạt - Top 7 'Chuông vàng Vọng cổ' 2025, ca sĩ Tấn Siêng - Giải Tư 'Bông Lúa Vàng' 2024 và ca sĩ Yến Khoa - 'Chuông đồng Vọng cổ' 2023.

Tại sự kiện, nhiều tác phẩm đờn ca tài tử được trình diễn như Tân cổ Hoa Bất Diệt, Phụng Hoàng, Cung Đàn Xuân... Những khúc ca mang đậm giá trị văn hóa này đã tạo nên một không gian ấm cúng, hoài niệm, đậm chất Nam Bộ ngay dưới mái chùa Diệu Pháp.

Đến tham dự sự kiện, cụ bà Mai Loan (sinh sống tại mái ấm chùa Diệu Pháp) chia sẻ: “Nghe có đờn ca tài tử, mấy ông bà ở đây thích lắm và đều muốn qua nghe nhạc. Buổi diễn dù không quá dài nhưng tôi cảm thấy rất thỏa mãn vì được theo dõi trực tiếp những tác phẩm đã gắn liền với tôi cả một thời”.

Đức Trung - Ngọc Trâm
#Đờn ca Tài tử #HUTECH #sinh viên #người già #từ thiện #âm nhạc

