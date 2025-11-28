Tìm hướng đi bền vững cho đổi mới sáng tạo trong trường đại học

SVO - Sáng 28/11 tại Hà Nội, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đã tổ chức thành công Hội thảo "Mô hình Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp Đại học". Sự kiện có sự tham gia của đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các trường đại học tiên phong trong ĐMST cùng các chuyên gia và doanh nghiệp. Hội thảo diễn ra trong bối cảnh các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW và Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025, đang tạo ra những động lực mới cho các cơ sở giáo dục đại học chuyển mình trở thành những "hạt nhân" của hệ sinh thái khởi nghiệp .