"I'm Still Standing": Thông điệp kiên cường từ đội thi THPT Mỹ Đình tại Unlock The IELTS 2025

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, học sinh THPT không chỉ cần vốn kiến thức vững chắc mà còn phải trang bị cho mình những kỹ năng mềm và tinh thần bền bỉ để đối mặt với những thử thách trong hành trình trưởng thành.

Đặc biệt, trong quá trình học tập và rèn luyện ngoại ngữ, các em thường xuyên gặp phải những khó khăn, thất bại và đôi khi có những khoảnh khắc muốn từ bỏ. Chính vì vậy, thông điệp về sự kiên cường, về việc "đứng lên sau mỗi lần vấp ngã" trở nên vô cùng ý nghĩa và thiết thực với thế hệ học sinh ngày nay.

Qua màn trình diễn ca khúc kinh điển của Elton John, 5 thành viên đội , đội thi trường THPT Mỹ Đình đã khẳng định tinh thần bất khuất của thế hệ trẻ: không bỏ cuộc, kiên cường đứng lên và tiếp tục bước tiếp để viết nên những chương mới tươi đẹp hơn.

Hiểu được điều đó, đội thi của trường THPT Mỹ Đình đã lựa chọn ca khúc "I'm Still Standing" của huyền thoại âm nhạc Elton John làm tiết mục dự thi vòng Tài năng của cuộc thi "Unlock The IELTS 2025". Đây không chỉ là một màn trình diễn âm nhạc thuần túy, mà còn là tuyên ngôn đầy cảm hứng về tinh thần không bỏ cuộc, về sức mạnh nội tâm giúp mỗi người vượt qua nghịch cảnh.

Đội thi THPT Mỹ Đình: Khi sự đa dạng tạo nên sức mạnh

Tiết mục "I'm Still Standing – Rising with Every Fall" quy tụ 5 thành viên đến từ ba khối lớp khác nhau của trường THPT Mỹ Đình, bao gồm: Thảo Nguyên (lớp 12D1), Thành Công (lớp 12A5), Gia Hoàng (lớp 11A1), Bảo Phúc (lớp 11A1) và Tuệ Minh (lớp 10A1).

Sự kết hợp này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các thế hệ học sinh trong cùng một ngôi trường, mà còn mang đến những góc nhìn đa chiều, phong phú về chủ đề kiên cường vượt khó.

Màn trình diễn ấn tượng với guitar điện, piano của đội thi THPT Mỹ Đình

Việc lựa chọn một ca khúc tiếng Anh kinh điển như "I'm Still Standing" đòi hỏi đội thi không chỉ có khả năng ngôn ngữ tốt mà còn phải hiểu sâu sắc thông điệp của bài hát để truyền tải đến người xem một cách chân thực nhất. Ca khúc này, ra đời từ năm 1983, đã trở thành bài ca của sự hồi sinh và hy vọng, được vô số người trên thế giới yêu thích bởi giai điệu sôi động và lời ca đầy nghị lực.

Thông điệp "Rising with Every Fall": Bài học cuộc sống qua âm nhạc

"Khi bạn dám nói một cách tự tin, bạn sẽ tỏa sáng và tự hào về chính mình" - đó chính là slogan của cuộc thi "Unlock The IELTS 2025", và cũng là tinh thần mà đội thi THPT Mỹ Đình muốn lan tỏa qua tiết mục của mình. Thông qua việc biểu diễn "I'm Still Standing", các thành viên đội thi mong muốn gửi gắm thông điệp: trong hành trình chinh phục tiếng Anh hay bất kỳ mục tiêu nào trong cuộc sống, khó khăn và thất bại là điều không thể tránh khỏi, nhưng điều quan trọng là chúng ta có đứng lên sau mỗi lần vấp ngã hay không.

Học sinh THPT Mỹ Đình: Tài năng và đa tài đa nghệ

"Rising with Every Fall" - tựa đề mà đội thi lựa chọn - không chỉ đơn thuần là về việc đứng lên sau khi vaaos ngã, mà còn là về quá trình học hỏi, trưởng thành và mạnh mẽ hơn sau mỗi thử thách. Đây là thông điệp đặc biệt ý nghĩa với học sinh THPT - những người đang đứng trước nhiều áp lực từ học tập, kỳ thi tốt nghiệp và định hướng tương lai. Thông qua âm nhạc và tiếng Anh, các em không chỉ thể hiện tài năng mà còn chia sẻ những trải nghiệm, cảm xúc chân thực của tuổi trẻ.

Vòng Tài năng: Sân chơi sáng tạo cho học sinh đam mê tiếng Anh

Vòng Tài năng là một phần đặc biệt của cuộc thi "Unlock The IELTS 2025", diễn ra vào tháng 10/2025. Đây không chỉ là nơi đánh giá khả năng ngôn ngữ mà còn khuyến khích tinh thần sáng tạo, làm việc nhóm và khả năng biểu diễn của các thí sinh. Các đội thi được quyền tự do thể hiện tài năng của mình thông qua những tiết mục đa dạng như hát, diễn kịch, hùng biện bằng tiếng Anh.

Cuộc thi Unlock The IELTS 2025 có quy mô lớn, cạnh tranh gay gắt

Điểm đặc biệt của vòng thi này là các tiết mục sẽ được đăng tải trên fanpage chính thức của Ban tổ chức và được chấm điểm dựa trên lượt tương tác từ cộng đồng. Đội có tiết mục nhận được nhiều tương tác nhất sẽ được trao "Giải Đội thi được yêu thích nhất", và Top 3 đội có nhiều tương tác nhất sẽ được mời trình diễn trực tiếp trên sân khấu tại vòng Chung kết. Với thông điệp ý nghĩa và màn trình diễn đầy cảm hứng, đội thi THPT Mỹ Đình hoàn toàn có cơ hội để chinh phục trái tim khán giả và giành được vị trí cao trong vòng thi này.

Từ sân chơi đến hành trình chinh phục ước mơ

Cuộc thi "Unlock The IELTS 2025" không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một sân chơi học thuật cho học sinh THPT, mà còn mở ra cơ hội để các em khám phá tiềm năng, xây dựng lòng tự tin và chuẩn bị hành trang vững chắc cho tương lai. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng, bao gồm tiền mặt và các suất học bổng tiếng Anh chất lượng, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của hàng nghìn học sinh từ 12 trường THPT tại Hà Nội và các tỉnh thành lân cận.

Cuộc thi thu hút hơn 10 nghìn lượt dự thi vòng sơ loại

Đặc biệt, vòng Chung kết của cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 11/2025 tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), nơi các đội thi xuất sắc nhất sẽ có cơ hội thể hiện bản lĩnh, sự tự tin và khả năng tư duy phản xạ trước Ban giám khảo chuyên nghiệp. Đây chính là đỉnh cao của hành trình tranh tài, là sân khấu để thế hệ trẻ Việt Nam khẳng định năng lực và sẵn sàng hội nhập quốc tế.