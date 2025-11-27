Cửa hàng trà sữa đầu tiên ở Việt Nam giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu đầu tiên tại Việt Nam của CHAGEE không đơn thuần tạo ra cơ hội công việc bình đẳng cho cộng đồng người điếc và người khiếm thính mà còn mở ra không gian tương tác ấm áp để khách hàng tiếp xúc với ngôn ngữ ký hiệu, từ đó tạo nên những gắn kết chân thành vượt qua giới hạn của âm thanh.

Ngày 27/11, Thương hiệu trà sữa quốc tế CHAGEE ra mắt cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu đầu tiên tại Việt Nam ở số 66B Cách Mạng Tháng 8, phường Xuân Hòa, TP. HCM. Qua thông điệp “In Good Hands, With Good Tea - Trao Gửi Chân Thành, Trọn Vẹn Hảo Trà”, CHAGEE nhấn mạnh vai trò của đôi tay - biểu tượng của ngôn ngữ ký hiệu và cũng là khởi nguồn của những ly trà thơm ngon.

dsc03243.jpg
Bảng ngôn ngữ ký hiệu tại CHAGEE.

Theo đó, CHAGEE không đơn thuần tạo ra cơ hội công việc bình đẳng cho cộng đồng người điếc và người khiếm thính mà còn mở ra không gian tương tác ấm áp để khách hàng tiếp xúc với ngôn ngữ ký hiệu, từ đó tạo nên những gắn kết chân thành vượt qua giới hạn của âm thanh.

Cửa hàng Ngôn ngữ ký hiệu tại Việt Nam là sự tiếp nối mô hình mà CHAGEE đã triển khai thành công tại Trung Quốc và Singapore gần đây. Tại Việt Nam, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ mồ côi TP. HCM đóng góp quan trọng như đối tác chiến lược của CHAGEE trong dự án.

Trong đó, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ mồ côi TP. HCM đang phối hợp với CHAGEE để tư vấn, trao đổi công tác tuyển dụng và đào tạo các nhân viên pha chế, đảm bảo họ được trang bị các kỹ năng F&B một cách bài bản, từ kỹ thuật ủ trà nguyên lá, pha chế thành phẩm chuẩn vị đến kiểm soát chất lượng nguyên liệu.

dsc03437.jpg
Đội ngũ nhân viên pha chế sẽ vận hành cửa hàng.

Đội ngũ nhân viên pha chế này sẽ vận hành cửa hàng hoàn toàn dưới sự trợ giúp của một cửa hàng trưởng thành thạo ngôn ngữ ký hiệu nhằm đảm bảo sự liền mạch trong quản lý và giao tiếp. Nhờ quy trình này, những ứng viên được tuyển chọn có thể tự tin thể hiện như các nhân viên pha chế chuyên nghiệp, tạo ra những ly trà đạt chuẩn mực cao, qua đó khẳng định rằng, sự hòa nhập luôn song hành với chất lượng dịch vụ hoàn hảo.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP. HCM chia sẻ: “Việc hợp tác với CHAGEE không chỉ dừng ở việc mang đến cơ hội việc làm chuyên nghiệp cho người điếc và người khiếm thính. Đây là sự trao quyền, công nhận, tạo cho họ một sân khấu để thể hiện khả năng cũng như sự tự tin vào vai trò của mình. Chúng tôi tin rằng, thông qua sự đồng hành từ các doanh nghiệp như CHAGEE, chúng ta đang lan tỏa nhận thức tích cực đến cộng đồng, khuyến khích xã hội nhìn nhận người điếc và người khiếm thính là những cá nhân có năng lực, đam mê và khát vọng cống hiến như bất kỳ ai khác”.

Cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu của CHAGEE được kiến tạo như một chốn bình yên, nơi ánh mắt và cử chỉ trở thành cầu nối đầy cảm hứng. Sự thấu hiểu các barista được thể hiện qua mọi chi tiết sắp đặt tại cửa hàng, nhằm mang đến cho họ môi trường làm việc lý tưởng nhất, gồm không gian làm việc tối ưu, kết nối vượt ngoài âm thanh, thiết kế ý nghĩa, tối ưu hóa âm thanh.

dsc04250.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu đầu tiên tại Việt Nam của CHAGEE.

Bà Võ Thị Thiên Nga - Giám đốc CHAGEE Việt Nam chia sẻ: “Việc ra mắt cửa hàng ngôn ngữ ký hiệu là bước đi ý nghĩa trong hành trình phát triển bền vững của CHAGEE tại Việt Nam, tái khẳng định niềm tin rằng, mọi rào cản đều có thể vượt qua khi con người được nhìn nhận, tin tưởng và trao cơ hội công bằng để tỏa sáng. Hơn cả một điểm đến thưởng trà, cửa hàng là không gian nơi sự đồng cảm, hòa nhập trở thành một phần của trải nghiệm. Thông qua tình yêu chung dành cho trà, chúng tôi hy vọng khách hàng đến vì hương vị và rời đi với điều ấm áp hơn - mang theo sự thấu hiểu và tinh thần gắn kết vượt ngoài thanh âm”.

