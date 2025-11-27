Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Dự án cảnh báo tai nạn theo thời gian thực thắng lớn tại cuộc thi thiết kế Capstone toàn cầu

SVO - Thông qua dự án SenseSav, mục tiêu của nhóm sinh viên trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) và ĐH Mokwon (Hàn Quốc) hướng đến là đảm bảo an toàn cho người sử dụng phương tiện di chuyển.

Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF) vừa tổ chức cuộc thi “Thiết kế Capstone toàn cầu năm 2025” quy tụ hơn 100 giảng viên, sinh viên Việt Nam và Hàn Quốc tham gia.

Đây là hoạt động do Hội đồng hợp tác Đại học - Công nghiệp khu vực Daejeon (Hàn Quốc) phối hợp cùng UEF tổ chức, với sự tham gia của 19 đội thi đến từ 12 trường đại học tại thành phố khoa học Daejeon và các trường đại học tại TP. HCM. UEF giữ vai trò trường chủ trì phía Việt Nam, điều phối kết nối mạng lưới trường bạn, doanh nghiệp và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

giai-dac-biet.jpg
Các thí sinh đạt giải đặc biệt.

Cuộc thi hướng tới mục tiêu lựa chọn các vấn đề thực tiễn tại Việt Nam để sinh viên hai nước cùng phát triển ý tưởng, xây dựng mô hình, giải pháp sáng tạo dưới dạng dự án Capstone, qua đó hình thành các nhóm làm việc liên trường, liên quốc gia và thúc đẩy tư duy toàn cầu. Tổng giải thưởng của cuộc thi 100 triệu đồng.

Đoạt giải Đặc biệt của cuộc thi là đội kết hợp giữa trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. HCM (thí sinh Lê Gia Thắng, Nguyễn Thị Minh Anh) và ĐH Mokwon, Hàn Quốc (thí sinh Park Yeseul, Kim JimYeong), với dự án SenseSave (từ ghép của “Sense” (cảm nhận, phát hiện) và “Save” (cứu, bảo vệ). Tên gọi này mang ý nghĩa hệ thống phát hiện và cảnh báo tai nạn theo thời gian thực. Thông qua hệ thống này, mục tiêu hướng đến là đảm bảo an toàn cho người sử dụng phương tiện di chuyển.

Theo đó, kế thừa tinh thần chủ đề “Smart Life” - đời sống thông minh gắn với các giá trị ESG, IoT, ICT, AI, Big Data của mùa giải 2024, chủ đề năm 2025 tiếp tục định hướng vào các giải pháp công nghệ, kinh tế, xã hội phục vụ cộng đồng, doanh nghiệp và đô thị thông minh.

Các dự án dự thi được đánh giá trên thang 100 điểm với các tiêu chí như tính sáng tạo, khả năng thực hiện, mức độ hợp tác quốc tế giữa sinh viên Việt - Hàn, tác động xã hội và kỹ năng trình bày, phản biện. Trong đó, tiêu chí “mức độ hợp tác quốc tế” chiếm tới 20% tổng điểm, thể hiện rõ định vị của cuộc thi như một chương trình Capstone mang chuẩn toàn cầu.

uef07184.jpg
Ban tổ chức trao giải cho các đội tham dự cuộc thi.

Trong các ngày diễn ra cuộc thi, sinh viên Việt - Hàn cùng làm việc nhóm, xây dựng và hoàn thiện dự án, tham gia các phiên thi, thuyết trình - phản biện trước hội đồng chuyên gia. Song song đó là chuỗi hoạt động tham quan doanh nghiệp, cơ quan đối tác, tìm hiểu môi trường làm việc thực tế và giao lưu với nhà tuyển dụng.

Các chương trình trải nghiệm văn hóa, city tour, gala kết nối giúp sinh viên mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, hiểu thêm về đời sống, văn hóa hai quốc gia. Đây là hành trình trọn vẹn từ học thuật, nghề nghiệp đến văn hóa, xã hội.

