Nữ sinh GenZ tài năng, góp mặt trong Top 5 cuộc thi thiết kế đồ da thế giới

SVO - Không chỉ tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang của trường ĐH Hoa Sen, Nguyễn Lan Anh (sinh năm 2002) còn gây ấn tượng với tư duy sáng tạo độc đáo, thành công góp mặt trong top 5 cuộc thi thiết kế đồ da thế giới.

Bộ sưu tập tốt nghiệp “Quintessence Converges” mang về danh hiệu thủ khoa với số điểm tuyệt đối, lấy cảm hứng từ quá trình phát triển ngành may mặc và hành trình 4 năm học thiết kế thời trang. Từ hình ảnh người thầy, người thợ đến máy may, kim chỉ đến những bài học, cảm xúc về sự cạnh tranh trong ngành, đều được Lan Anh đưa vào bộ sưu tập. Bước ngoặt của Lan Anh xuất hiện khi cô chọn tiếp cận thời trang bằng lăng kính bền vững và bảo tồn.

Tại cuộc thi quốc tế Real Leather. Stay Different 2025, cô giới thiệu “Horn-to-Hope” – một thiết kế phụ kiện lấy cảm hứng từ loài tê giác và hoa lan, sử dụng da bò và da bê từ phụ phẩm ngành thịt và sữa. Thay vì nói về thời trang xanh theo hướng quen thuộc, Lan Anh chọn cách mở rộng câu chuyện sang bảo tồn động vật hoang dã, một chủ đề không phải nhà thiết kế trẻ nào cũng dám thực hiện.

Nữ sinh tài năng Nguyễn Lan Anh.

Với các đường nét được lấy cảm hứng từ phom dáng, hình khối nhưng không phải tả thực con vật, chiếc túi có thể ứng dụng được trong cuộc sống

“Bền vững không chỉ nằm ở vật liệu, mà còn nằm ở nhận thức. Thời trang có thể trở thành tiếng nói mạnh mẽ trong việc bảo vệ những giá trị đang dần biến mất”, Lan Anh chia sẻ.

Chi tiết đáng chú ý là mã QR gắn trên sản phẩm, dẫn thẳng người xem đến trang thông tin về bảo tồn tê giác. Đây là cách Lan Anh biến một thiết kế thời trang thành điểm chạm để người xem tiếp cận dữ liệu thật, thành công vượt qua 1.400 thí sinh trên toàn thế giới để góp mặt trong top 5.

Một sản phẩm thiết kế độc đáo của Lan Anh.

Điều khiến nữ sinh nghiêm túc theo đuổi con đường nghệ thuật này chính là sự đổi mới không ngừng của ngành, nơi mỗi dự án mở ra một thách thức và một góc nhìn mới. Cô chia sẻ: "Với mình, thời trang là hành trình khám phá bản thân, đồng thời là cách mình đóng góp một tiếng nói nhỏ nhưng có ý nghĩa vào thế giới này".

Không dừng lại ở thành tích học tập ‘khủng’, Lan Anh đã nhanh chóng bước vào hành trình sự nghiệp với những dự án riêng. Hiện tại, Lan Anh đang xây dựng thương hiệu thời trang trẻ em. Thương hiệu này đã có những bước tiến ấn tượng khi được trình diễn, ghi hình và phát sóng trên các kênh truyền hình lớn.

Những thiết kế mang thông điệp ý nghĩa của Lan Anh.

Song song với đó, nữ sinh 2002 vẫn phát triển thương hiệu thời trang nữ và phụ kiện. Việc hoạt động đa lĩnh vực này giúp Lan Anh đa dạng hóa kinh nghiệm và mở rộng phạm vi ứng dụng của thiết kế.

Sau thành công, Lan Anh cho biết vẫn tiếp tục trau dồi bản thân và không ngần ngại thử sức ở nhiều lĩnh vực khác. Nữ sinh hy vọng có cơ hội hợp tác với các tổ chức bảo tồn và các thương hiệu quan tâm đến thời trang có trách nhiệm, để vừa phát triển nghề nghiệp, vừa đóng góp ý nghĩa cho môi trường và xã hội.