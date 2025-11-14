Chuyên gia mách nước giúp GenZ chinh phục thị trường lao động trong kỷ nguyên số

SVO - Sáng ngày 14/11, trong khuôn khổ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Hội Cựu sinh viên HUTECH, CLB Doanh nhân HUTECH đã phối hợp cùng Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp tổ chức chương trình giao lưu cùng doanh nhân, thu hút rất đông sinh viên và cựu sinh viên tham dự.

Chương trình có sự xuất hiện của hai diễn giả: ông Phạm Hữu Trí - Phó Tổng Giám đốc Coca-Cola Việt Nam (Phụ trách Chuỗi cung ứng), cựu sinh viên Viện Kỹ thuật và bà Hoàng Thị Tâm Uyên - Giám đốc Khối Nhân lực & Văn hoá, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long, cựu học viên Viện Đào tạo Quốc tế HUTECH.

Tự học và kỷ luật để sinh viên kiếm việc tốt

Thị trường lao động hiện đại đòi hỏi ở người trẻ nhiều hơn một tấm bằng giỏi. Bà Hoàng Thị Tâm Uyên, chuyên gia nhân sự, với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm, khẳng định năng lực cốt lõi quyết định thành bại là tinh thần tự học, tự tìm hiểu, tự nghiên cứu. Bà chia sẻ câu chuyện bản thân dù đã ở độ tuổi "về hưu" vẫn duy trì thói quen học tập, thậm chí thức khuya để theo đuổi các chương trình quốc tế. Điều này chứng minh rằng, sự nghiệp là một hành trình học tập không ngừng và sinh viên cần chủ động học trước, đừng đợi việc tới rồi mới học.

Đồng quan điểm, ông Phạm Vũ Trí nhấn mạnh, sinh viên phải có ước mơ và khát khao đủ lớn, đồng thời trang bị một "vũ khí" quan trọng khác là kỷ luật. Ông Trí thẳng thắn cho rằng, động lực có thể là gian dối vì nó đến rồi đi, chỉ có kỷ luật mới giúp một người duy trì hiệu suất, vượt qua sự trì hoãn và hoàn thành khối lượng công việc lớn. Ông khuyến khích sinh viên tập trung tối đa để kiếm kiến thức ngay từ giảng đường, bởi lẽ những gì học được hôm nay, dù là tiếng Anh hay tiếng Trung Quốc, đều sẽ có giá trị sử dụng bất ngờ trong tương lai. Ông khẳng định: "Học là để ở đó không sao hết, không lúc này dùng thì lúc khác cũng dùng".

Hai diễn giả giao lưu tại chương trình.

Kiên nhẫn, nhiệt tình và “lửa” tạo ra sự khác biệt

Trong mắt nhà tuyển dụng, thái độ và kỹ năng mềm có sức nặng tương đương, thậm chí hơn cả năng lực chuyên môn thuần túy. Bà Tâm Uyên chỉ ra một thực trạng là nhân sự trẻ hiện nay rất dễ bỏ cuộc hoặc "nhảy" việc khi gặp áp lực. Để tạo nên sự khác biệt và chinh phục cấp quản lý, người trẻ cần rèn luyện tính kiên nhẫn để kiên trì vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, thay vì chọn rút lui.

Bên cạnh đó, xây dựng dấu ấn cá nhân tích cực là chìa khóa. Bà khuyên sinh viên nên luôn nhiệt tình, cởi mở và nhận thêm công việc để làm. Sự nhiệt huyết này sẽ xây dựng được niềm tin và sự "dễ thương" đối với sếp.

Từ góc độ quản lý, ông Phạm Vũ Trí tự hào về "cái lửa" và tinh thần vươn lên vượt khó của bản thân. Ông khẳng định, muốn giao tiếp tốt, hãy dấn thân làm sale từ việc nhỏ nhất, thậm chí là bán kẹo khoảng một năm, đó là kinh nghiệm thực tế giúp ông rèn luyện kỹ năng đối diện với sự từ chối và giao tiếp xã hội hiệu quả.

Ông Phạm Vũ Trí chia sẻ về những trải nghiệm của mình thời mới ra trường.

Vấp ngã, khởi đầu của sự thành công

Nỗi lo về AI và robot thay thế công việc là một chủ đề lớn được sinh viên quan tâm. Các diễn giả trấn an người trẻ bằng góc nhìn lạc quan nhưng thực tế. Ông Phạm Vũ Trí nhấn mạnh, AI sẽ tăng năng suất thế giới lên 100 lần và tạo ra rất nhiều việc làm mới, giống như các cuộc cách mạng trước đây. Ông tin rằng, máy móc khó thay đổi con người, vì chúng ta có cảm xúc, lý trí và khả năng xử lý những tình huống khác biệt - những yếu tố mà máy móc không thể sao chép.

Để vượt qua nỗi sợ hãi này, ông Trí khuyên sinh viên: “Đừng lo cho tương lai, không nên nhìn về quá khứ quá nhiều mà chúng ta nên nhìn vào thực tại”, ông Trí nói. Hãy tập trung vào việc mình đang giỏi đến đâu, thiếu kỹ năng gì để bổ sung. Sự chuẩn bị kỹ càng là câu trả lời tốt nhất cho mọi thách thức.

Bà Hoàng Thị Tâm Uyên đưa ra những lời khuyên hữu ích cho sinh viên.

Minh chứng cho tinh thần không sợ thất bại, ông Trí kể lại câu chuyện mình bị sa thải vào năm 2001 và coi đó là "hành trình bắt đầu của sự thành công". Bà Tâm Uyên cũng chia sẻ về sự cố dự án đầy áp lực khiến bà mất ngủ 10 ngày, nhưng chính sự kiên cường và tự xoay sở đã giúp bà hoàn thành nhiệm vụ. Hai câu chuyện cho thấy, thất bại không phải là điểm dừng mà là bệ phóng cho bản lĩnh và kinh nghiệm.

Cuối cùng, bà Uyên nhận định, AI chỉ là trợ lý mạnh mẽ, không thể thay thế con người 100%. Ví dụ, trong tuyển dụng, khi hai ứng viên có năng lực tương đương do AI chấm điểm, con người vẫn phải đưa ra quyết định cuối cùng dựa trên việc ứng viên nào "hợp màu" với tính cách của sếp hoặc văn hóa phòng, ban. Đây chính là giá trị không thể thay thế của nhân sự trong kỷ nguyên số.