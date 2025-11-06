Một trường đại học của Việt Nam thăng hạng 251 đại học hàng đầu Châu Á

Tổ chức Quacquarelli Symonds (QS) vừa công bố Bảng xếp hạng các trường đại học châu Á năm 2026, với 1.526 cơ sở giáo dục được đánh giá, trong đó Việt Nam có 25 trường đại học góp mặt. Trường ĐH Văn Lang vươn lên Top 251 đại học hàng đầu châu Á và xếp hạng 199 về Danh tiếng học thuật, đánh dấu bước tiến vượt bậc so với kết quả năm 2025.

Về tổng thể, trường ĐH Văn Lang đạt thứ hạng 251, thể hiện xu hướng tăng trưởng vượt bậc qua các kỳ xếp hạng: từ top 701 - 750 năm 2024, lên top 491 - 500 năm 2025, và đạt hạng 251 trong năm 2026. Với kết quả này, năm 2026 trường ĐH Văn Lang đã vượt qua 83,6% các trường đại học được xếp hạng trong khu vực châu Á.

Khuôn viên trường ĐH Văn Lang.

Trường ĐH Văn Lang xếp hạng 199 toàn châu Á ở tiêu chí Danh tiếng học thuật (Academic Reputation), tăng 63 bậc so với kỳ xếp hạng trước. Thứ hạng này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi tiêu chí Danh tiếng học thuật được QS xây dựng dựa trên khảo sát ý kiến của các học giả toàn cầu, phản ánh sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng học thuật quốc tế đối với chất lượng giảng dạy và nghiên cứu tại trường ĐH Văn Lang. Trước đó, trường ĐH Văn Lang cũng từng được xếp trong Top 392 toàn cầu về tiêu chí này tạiQS World University Rankings.

Trong 5 năm trở lại đây, trường ĐH Văn Lang đã nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và đạt được nhiều thành tựu nghiên cứu nổi bật, góp phần củng cố uy tín, nâng tầm vị thế của Nhà trường trên bản đồ giáo dục quốc tế.