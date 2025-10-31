Câu chuyện ‘vươn mình’ của những người trẻ

Tư duy đột phá trong kỷ nguyên mới

Mở đầu sự kiện, anh Trần Duy Tân - Trưởng Ban tổ chức TEDx Talks 2025, Chủ nhiệm TEDx HCMIU đã đặt ra bối cảnh: “Chúng ta đang sống trong một thời điểm đặc biệt của Việt Nam - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây là giai đoạn đột phá, nơi khoa học, kinh tế và văn hóa cùng chuyển mình để đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ hơn trên bản đồ thế giới”.

Từ bối cảnh đó, anh Tân gửi gắm câu hỏi sâu sắc tới mỗi người trẻ: “Vai trò của tôi trong kỷ nguyên này là gì và tôi sẽ vươn lên như thế nào để phát triển bền vững và có ý nghĩa?”.

Diễn giả của chương trình, Nhạc sĩ/Ca sĩ Mew Amazing (Lê Đức Hùng), một gương mặt quen thuộc với hai Giải Âm nhạc Cống hiến và nhiều bản hit quen thuộc như Thật bất ngờ, Sáng mắt chưa, Không ra gì (ca sĩ Trúc Nhân), đã chia sẻ góc nhìn riêng. Với chủ đề “Creativity begins with observation”, Mew Amazing nói: “Âm nhạc chỉ thật sự chạm đến người nghe khi người viết dám đối diện với nỗi sợ của chính mình”. Anh khuyến khích một tư duy làm nghề kỹ lưỡng, có chiều sâu và sáng tạo - nơi mỗi sản phẩm đều được nuôi dưỡng bằng sự nghiêm túc, thay vì chỉ chạy theo xu hướng hay “bắt trend” hời hợt. Anh nhấn mạnh quan điểm "xé khuôn" trong sáng tạo: "Chúng ta thường bị giới hạn bởi những khuôn mẫu có sẵn. Để thực sự 'vươn mình', người trẻ cần dám phá bỏ những giới hạn đó, dám thử nghiệm cái mới, dám sai và dám chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân”.

Nhạc sĩ/Ca sĩ Mew Amazing và câu chuyện sáng tạo âm nhạc trên sân khấu TEDx Talks 2025.

“Vươn mình” bằng sự trải nghiệm và thấu cảm

Hành trình “vươn mình” được minh chứng sống động qua câu chuyện của Võ Thị Bình Nhi, Cử nhân loại Giỏi, ngành Quan hệ quốc tế, từng là đại biểu thanh niên Việt Nam tại hơn 20 chương trình quốc tế. Xuất thân từ một làng quê nhỏ ở Huế, cô nhận ra: “Khoảnh khắc bạn nhận ra điều mình còn thiếu sót, chính là lúc bạn bắt đầu vươn lên. Mỗi chuyến đi, mỗi cuộc gặp gỡ là một lớp học về lòng thấu cảm và sự thấu hiểu văn hóa”. Mỗi cuộc gặp gỡ, với cô, là một bài học về lòng thấu cảm và “vươn mình” là hành trình không ngừng hoàn thiện để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn. Cô nhấn mạnh tầm quan trọng của sự thấu cảm trong mỗi cuộc gặp gỡ quốc tế, coi đó là chìa khóa để kết nối và phát triển bền vững.

Võ Thị Bình Nhi lần đầu tiên đặt chân lên sân khấu TEDx Talks.

Tinh thần ấy cũng được tiếp nối bởi Đào Hữu Quý, nhà sáng tạo nội dung được mệnh danh là “Người giữ hồn Cố đô”. Từ bỏ công việc người mẫu và kế toán, anh chọn rẽ hướng để kể lại câu chuyện Huế qua những video về ẩm thực và làng nghề truyền thống. Sở hữu hơn 94.000 lượt theo dõi trên TikTok, Quý quan niệm: “Giữ gìn ký ức không chỉ là lưu giữ, mà là trao cho di sản một đời sống mới trong thời đại số”. Từ tình yêu quê hương, anh đã biến sáng tạo thành cầu nối đưa giá trị truyền thống bước vào tương lai.

Giáo dục và chữa lành trong kỷ nguyên mới

Võ Thị Mỹ Duyên (Duyên Mây) - Thạc sĩ, Giám đốc đào tạo Học viện Kỹ năng VTALK, 'Doanh nhân TP. HCM tiêu biểu' 2024 đã mang đến thông điệp sâu sắc về vai trò của giáo dục trong việc kiến tạo thế hệ trẻ: "Giá trị lớn nhất của mỗi người không phải ở những gì mình đạt được, mà ở khả năng giúp người khác trở nên tốt hơn. Giáo dục thực sự là đánh thức nội lực tiềm ẩn, để mỗi người trẻ dám hành động và lan tỏa điều tích cực”.

Mỹ Duyên chia sẻ với chủ đề “Too go far, don’t think short”.

Ở góc độ khác, diễn giả Mỹ Duyên cũng đem đến thông điệp về sức khỏe tinh thần: "Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường bị ám ảnh bởi việc phải mạnh mẽ mọi lúc. Nhưng thực tế, chúng ta chỉ cần đủ chân thành để lắng nghe chính mình, đủ can đảm để chấp nhận những khiếm khuyết và đủ yêu thương để chữa lành vết thương của bản thân. Đôi khi, 'vươn mình' không phải là chạy thật nhanh, mà là biết dừng lại để thấu hiểu chính mình”.

Khép lại chương trình, diễn giả Nguyễn Hoàng Phương Linh, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, đã gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ về bản sắc: “Khi mang hai chữ Việt Nam trên ngực áo, tôi không chỉ kể về một con người, mà là kể về bản lĩnh của cả một thế hệ”.

Các bạn trẻ thể hiện sự hào hứng với chương trình.

Là một chuyên viên kiểm toán công nghệ tại tập đoàn Big 4, cử nhân ĐH Washington (Mỹ) và nay là một đại sứ văn hóa, Hoa hậu Phương Linh nhấn mạnh: "Vẻ đẹp Việt không dừng lại ở ngoại hình, mà tỏa sáng từ trí tuệ sắc sảo, lòng nhân ái sâu sắc và khát vọng kiến tạo những giá trị thực cho cộng đồng. Chúng tôi mang theo hành trang là sự kiên cường của cha anh, sự sáng tạo của tuổi trẻ và tinh thần cầu thị để không ngừng hoàn thiện bản thân”.