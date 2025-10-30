‘Bản lĩnh nhà báo trong thời đại số’

SVO - Trong bối cảnh AI và mạng xã hội đang làm thay đổi khái niệm "người đưa tin", talkshow "Bản lĩnh nhà báo trong thời đại số” vừa diễn ra tại trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) trở thành dịp để sinh viên Báo chí nhìn lại vai trò và bản lĩnh của người làm nghề hôm nay.

Nghề báo hiện nay đang đứng trước những biến động lớn, khi phải cạnh tranh với mạng xã hội, AI và cả “nhà báo công chúng”. Giữa dòng chảy ấy, người làm báo được ví như “đi trên dây”, vừa phải giữ tốc độ, vừa giữ niềm tin nơi công chúng.

Nhà báo Bùi Tiến Dũng, khách mời của talkshow cho rằng, đây là cơ hội hơn là thách thức: “Thời thế tạo anh hùng”, có như thế thì thế hệ sống trong dòng chảy số mới có cơ hội phát triển, đi lên. Khi được sinh viên hỏi, nên chọn “tốc độ hay chính xác”, ông khẳng định: Thay vì chạy đua, hãy chọn sự chính xác, có thể không nhanh bằng nhưng không thoái thác hoàn toàn cho “nhà báo công chúng”, tập trung đưa thông tin giá trị và thể hiện độ nhanh đối với các trường hợp công chúng không thể đưa tin.

Nhà báo Bùi Tiến Dũng chia sẻ tại talkshow.

Từ chia sẻ của ông, có thể thấy, thách thức lớn nhất của nghề báo không còn nằm ở sự phát triển công nghệ, mà ở việc giữ vững trách nhiệm xã hội giữa thời đại nhiều tin giả, tin rác.

Phần giao lưu đặt câu hỏi cũng cho thấy, sinh viên ngày càng chủ động, không vì AI đang soán ngôi mà mòn chí.

Trước lời động viên: Hãy trở thành nhà báo quốc tế, Nguyễn Vũ Quỳnh My (K25, Báo chí - Chương trình chuẩn) nêu thắc mắc: Phương Tây coi báo chí là quyền lực thứ tư. Vậy liệu trình độ đào tạo báo chí, truyền thông tại Việt Nam có được đánh giá cao và nhà báo Việt có sợ bị lép vế?

Các bạn sinh viên ghi chép tại buổi talkshow.

Nhà báo Bùi Tiến Dũng gửi gắm thông điệp ngắn gọn: Hãy trở thành sản phẩm của chính mình. Đừng trở thành, hay nói cách khác là chỉ biết làm theo những gì sách vở, thầy cô dạy.

Một câu hỏi khác từ Thái Quỳnh Hảo (K25, Báo chí - Chuẩn quốc tế): Khi sử dụng AI một thời gian dài, nhà báo có nguy cơ đánh mất bản sắc của mình không? Làm sao để sử dụng AI mà vẫn giữ được “tính người”?

Các bạn sinh viên cùng diễn giả chụp hình sau talkshow.

Trả lời câu hỏi, nhà báo Bùi Tiến Dũng nhấn mạnh: Người làm báo phải luôn giữ tinh thần trách nhiệm và rèn luyện sự sáng tạo để nhận ra “cái bất thường trong điều bình thường”.

Talkshow “Bản lĩnh nhà báo trong thời đại số” khép lại với lời nhắc về giá trị cốt lõi của báo chí - sự chính xác, nhân văn và trách nhiệm xã hội. Đây đều là những yếu tố thể hiện bản lĩnh sinh viên Báo chí trong thời đại đầy biến động.