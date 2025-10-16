Hành trình trưởng thành từ kỷ luật trên sân bóng

SVO - Ngô Hoàng Long (2003, ngành Truyền thông đa phương tiện, trường ĐH FPT) được nhiều bạn bè gọi vui là “Hứa Quang Hán của FPT. Anh không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình sáng mà còn bởi phong độ ổn định cả trong học tập lẫn thể thao.

Là đội trưởng đội bóng chuyền nam FPT, Hoàng Long từng dẫn dắt đội giành ngôi vô địch "Poly Volleyball Cup 2022", đồng thời duy trì điểm trung bình trên 8,0 trong suốt 4 năm đại học. Với Long, mỗi ngày là một cơ hội để rèn luyện kỷ luật, theo đuổi đam mê và hoàn thiện bản thân.

Từ sân nhà đến các sân đấu lớn

Sinh ra trong một gia đình “ba đời” gắn bó với bóng chuyền, Hoàng Long được nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao từ rất sớm. Ngay từ nhỏ, hình ảnh ông và bố cùng ra sân đánh bóng đã trở thành một phần quen thuộc của tuổi thơ. Đến năm lớp 9, Long bắt đầu theo chân bố ra sân và từ đó, bóng chuyền trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Long.

Ngô Hoàng Long, sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, trường ĐH FPT Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Suốt những năm phổ thông, Long gắn bó gần như trọn vẹn tuổi học trò với sân bóng. Từ những buổi tập đầu tiên trên sân trường, anh dần khẳng định được năng khiếu của mình, liên tiếp cùng đội tuyển mang về các danh hiệu cao nhất tại các giải phong trào trong tỉnh. Những chiếc cúp vô địch ở Hội khỏe Phù Đổng năm 2019, giải truyền thống Lê Hồng Phong năm 2021 hay giải huyện Hoàng Su Phì năm 2022 không chỉ là thành tích, mà còn là dấu mốc ghi nhận nỗ lực của Hoàng Long. Dù từng có thời gian phải tạm dừng vì chấn thương ở lưng và gối, Long vẫn kiên trì tập phục hồi để trở lại sân đấu. “Mình tìm thấy hình ảnh của chính mình khi chơi bóng chuyền, luôn muốn hoàn thiện, không ngừng tiến mỗi ngày thêm một chút”, Long chia sẻ.

Hoàng Long nhận giải vận động viên xuất sắc nhất trong giải đấu 'Bóng chuyền Nam Sinh viên POLY VOLLEYBALL CUP 2022'. (Ảnh: NVCC)

Bước vào đại học, Long không chỉ tiếp tục đam mê mà còn tái lập lại CLB Bóng chuyền nam. Từ một nhóm nhỏ thiếu người và thiếu điều kiện, Long gầy dựng trở thành đội tuyển được nhà trường công nhận. Dưới sự dẫn dắt của Long, đội bóng liên tiếp gặt hái thành công ở nhiều giải đấu sinh viên, trong đó có "Poly Volleyball Cup 2022" – nơi Long đồng thời giành được danh hiệu Vận động viên xuất sắc nhất, cùng những chiến thắng nối tiếp ở các giải năm 2023 và 2025.

Hoàng Long (đứng giữa, hàng trên) cùng đội tuyển bóng chuyền nam trường ĐH FPT. (Ảnh: NVCC)

1% tốt hơn mỗi ngày

Không chỉ nổi bật trên sân bóng, Hoàng Long còn duy trì thành tích học tập ấn tượng suốt bốn năm đại học, với điểm trung bình trên 8,0. Song song với việc giữ vai trò Chủ nhiệm CLB Bóng chuyền và Phó Chủ nhiệm CLB MC - Thuyết trình, Long vẫn luôn giữ được nhịp học ổn định, điều mà nhiều sinh viên thể thao thường gặp khó khăn. “Mình luôn tin rằng, nếu sắp xếp tốt và biết đâu là ưu tiên, thì học hay chơi đều có thể đạt kết quả tốt”, Long chia sẻ.

Đối với Long, thể thao và học tập không tách biệt, mà bổ trợ cho nhau. Tinh thần kỷ luật, khả năng kiểm soát cảm xúc và làm việc nhóm mà anh rèn luyện trên sân bóng cũng giúp ích rất nhiều trong học tập. Ở giảng đường, Long luôn đặt cho mình những mục tiêu cụ thể trong từng học kỳ, chủ động tìm tòi kiến thức mới qua sách vở, Internet và các kênh phát triển bản thân mà anh theo dõi mỗi ngày. Chính thói quen tự học, tự khám phá ấy đã giúp Long không ngừng tiến bộ, giữ vững danh hiệu sinh viên giỏi nhiều học kỳ liên tiếp

Với Long, thành công không đến từ những cú bật nhảy cao nhất, mà từ sự kiên định hoàn thiện chính mình mỗi ngày, dù là ở bất kỳ nơi nào. “1% tốt hơn mỗi ngày”, đó là kim chỉ nam mà Long luôn giữ vững và cũng là tinh thần giúp Long không ngừng vươn lên trong cả học tập lẫn cuộc sống.