Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam 2025: Ngã rẽ từ giảng đường đại học

SVO - Là nữ sinh có hơn 12 năm theo đuổi tiếng Pháp nhưng Nguyễn Thùy Vy lại quyết định rẽ hướng qua học ngành Kỹ thuật Y sinh tại trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM). Cô vừa trở thành một trong 20 nữ sinh được nhận giải thưởng ‘Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam 2025’.

Ngã rẽ với ngành Kỹ thuật Y sinh

Khi nhận được kết quả, thấy tên mình được công bố trong top 20 “Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam 2025”, Nguyễn Thùy Vy đã rất xúc động và tự hào.

“Giải thưởng này không chỉ là một niềm vinh dự cá nhân, mà còn là sự ghi nhận cho hành trình nỗ lực không ngừng của mình trong học tập và nghiên cứu khoa học. Đối với mình, đây là nguồn động lực lớn để tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu - con đường mà mình luôn tin rằng, mỗi bước đi nhỏ cũng có thể góp phần tạo nên những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng và cho khoa học Việt Nam”, Vy chia sẻ.

Là sinh viên ngành Tiếng Pháp của trường ĐH Sư phạm TP. HCM, nhưng từ nhỏ, Vy đã rất yêu thích khoa học và công nghệ, thông qua những quyển sách, bộ phim, cho đến những câu chuyện về các nhà khoa học mà Vy từng đọc. Vy luôn tự hỏi: “Sẽ thế nào, nếu một ngày mình được tham gia nghiên cứu, được tạo ra điều gì đó có ích cho con người?”.

Khi còn học ở trường Sư phạm, ngoài giờ học, công việc chính của Vy là dạy kèm môn Hóa và Sinh cho các bạn học sinh THPT, thay vì là tiếng Pháp. Cũng từ đó, Vy nhận ra rằng, mình thật sự say mê với khoa học, đặc biệt là những kiến thức có thể ứng dụng để cải thiện sức khỏe và cuộc sống. Vy bắt đầu tìm hiểu và được thầy cô, bạn bè hướng dẫn, biết đến với ngành Kỹ thuật Y sinh của trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM).

Thùy Vy hạnh phúc với con đường nghiên cứu khoa học mà mình đã lựa chọn.

Trong lần nghe về tư vấn tuyển sinh, Vy được truyền cảm hứng bởi GS Võ Văn Tới – người được xem là một trong những “cha đẻ” của ngành Kỹ thuật Y sinh Việt Nam. Những lời chia sẻ của thầy về niềm tin, về việc dám bắt đầu dù xuất phát điểm khác biệt, đã cho Vy rất nhiều động lực. Thầy nói rằng, “sáng kiến thường đến từ những điều tình cờ” và câu nói đó như một ngọn lửa thắp sáng trong Vy. Vy đã mạnh dạn đăng ký thi tuyển và chính thức trở thành sinh viên ngành Kỹ thuật Y sinh của trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM).

Những nghiên cứu góp phần thay đổi cuộc sống

Vy cho biết, trong quá trình học tập tại trường ĐH Quốc tế, cô may mắn được làm việc và học hỏi từ hai nhà khoa học nữ PGS. TS Nguyễn Thị Hiệp - Trưởng khoa Kỹ thuật Y sinh và TS Hà Thị Thanh Hương - Trưởng bộ môn Kỹ thuật Mô và Y học tái tạo. “Hai cô không chỉ là những nhà nghiên cứu xuất sắc, mà còn là những người lãnh đạo tận tâm, luôn sẵn sàng truyền cảm hứng và hỗ trợ sinh viên hết lòng. Nhờ có các cô, mình nhận ra rằng, khoa Kỹ thuật Y sinh không chỉ là nơi học tập, mà còn là nơi nuôi dưỡng niềm tin rằng, phụ nữ có thể đứng vững, dẫn dắt và tỏa sáng trong lĩnh vực Khoa học – Công nghệ”.

Vy (bên trái) trong lần học tập tại Nhật.

Trong các công trình nghiên cứu Vy từng tham gia, đề tài mà Vy tâm đắc nhất là “Tổng hợp hạt nano từ lòng trắng trứng gà tươi tải thuốc nghệ vàng (curcumin) hỗ trợ giảm viêm”. Vy cho biết, đây là công trình mà Vy và nhóm đã cùng nhau thực hiện và vinh dự đoạt giải Nhất lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm tại "Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 26, năm 2024".

Đề tài xuất phát từ mong muốn tìm ra một hướng tiếp cận đơn giản, thân thiện và an toàn hơn trong điều trị các bệnh viêm đường ruột, đặc biệt là viêm đại tràng. Từ nguồn nguyên liệu rất quen thuộc, trứng gà tươi và curcumin từ nghệ vàng, nhóm đã phát triển hệ hạt nano protein trứng có khả năng tăng độ hòa tan, khả năng hấp thu và hiệu quả kháng viêm của curcumin, đồng thời được kiểm chứng qua thử nghiệm in vitro và in vivo trên mô hình chuột.

Nhóm Vy từng giành giải Nhất lĩnh vực Công nghệ Thực phẩm tại 'Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 26, năm 2024'.

“Điều khiến mình tâm đắc nhất không chỉ là kết quả đạt được, mà là hành trình làm việc cùng thầy và các anh chị trong phòng thí nghiệm. Trong suốt quá trình nghiên cứu, mình đã nhận được rất nhiều sự hướng dẫn, góp ý và hỗ trợ, từ cách thiết kế thí nghiệm, xử lý số liệu cho đến việc kiên nhẫn vượt qua những lần thất bại khi hạt không ổn định hoặc không đạt kích thước mong muốn”, Vy tâm sự.

Chính nhờ sự tận tâm chỉ dẫn của PGS. TS Vòng Bính Long và tinh thần làm việc nhóm của mọi người, Vy học được cách suy nghĩ khoa học hơn, làm việc cẩn trọng hơn. Mỗi lần cùng thảo luận, cùng khắc phục một vấn đề trong thí nghiệm, Vy cảm nhận rõ ràng rằng, bản thân không chỉ tiến bộ về kỹ năng, mà còn trưởng thành hơn trong cách tư duy và tiếp cận khoa học.

Vy (thứ hai bên phải) tại một hội thảo khoa học quốc tế.

Ngoài ra, Vy và nhóm còn có bài báo quốc tế ISI Q1. Bài báo có tên “Oral administration of egg protein nanoparticles for the management of inflammatory bowel disease” được đăng tải trên tạp chí Journal of Drug Delivery Science and Technology.

Ý tưởng bài báo xuất phát từ mong muốn tìm ra một hướng điều trị an toàn và gần gũi hơn cho bệnh viêm đại tràng – một bệnh lý mạn tính đang ngày càng phổ biến. Từ những nguyên liệu rất quen thuộc như lòng trắng trứng gà, nhóm Vy đã tìm cách tạo ra các hạt nano protein có thể bảo vệ hoạt chất và phát huy tác dụng kháng viêm, chống oxy hóa trong đường ruột. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng để đi từ ý tưởng đến dữ liệu thuyết phục là một quá trình dài, với rất nhiều lần thử nghiệm thất bại mà nhóm nghiên cứu đã trải qua.

Trong tương lai, Vy cùng nhóm vẫn tiếp tục nghiên cứu thêm và hoàn thiện đánh giá khả năng tải dược chất từ nghệ vàng (curcumin), giúp bảo vệ và tăng cường hoạt tính của curcumin, đồng thời hướng đến việc phóng thích thuốc đúng vị trí viêm trong đường ruột và kiểm soát tốc độ phóng thích. Đây là đề tài nhóm nghiên cứu mong muốn được công bố trong tương lai.