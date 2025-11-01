Bạn trẻ TP. HCM đổ bộ Phố Tây Bùi Viện để chơi Halloween

SVO - Tối 31/10, hàng nghìn người dân và du khách trong và ngoài nước đã đổ về Phố đi bộ Bùi Viện (TP. HCM) để hòa mình vào bầu không khí sôi động của đêm Halloween 2025.

Không khí lễ hội giữa lòng phố Tây

Từ đầu giờ tối, dòng người đổ về Phố đi bộ Bùi Viện (Phố Tây Bùi Viện) ngày càng đông khiến toàn tuyến phố gần như không còn chỗ trống. Mọi người di chuyển chậm rãi giữa biển người, tay cầm điện thoại ghi hình, livestream hoặc chụp ảnh cùng bạn bè. Cả khu phố rực rỡ trong ánh đèn và tiếng nhạc, tạo nên bầu không khí sôi động đặc trưng của đêm Halloween.

Dòng người chen kín trên Phố đi bộ Bùi Viện tối 31/10.

Nhiều phụ huynh cõng con trên vai giữa dòng người đông đúc ở phố Bùi Viện.

Các quán bar, nhà hàng và cửa hàng trên phố đồng loạt trang trí theo phong cách kinh dị với tông màu cam - đen, hình nộm bí ngô, bộ xương và mạng nhện giả. Nhiều du khách nước ngoài liên tục ghi hình, tỏ ra thích thú trước cảnh tượng náo nhiệt của khu phố. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng túc trực tại nhiều chốt để phân luồng giao thông và đảm bảo an ninh, giúphoạt động vui chơi diễn ra trật tự, an toàn.

Các cửa hàng, quán bar đồng loạt khoác lên diện mạo mới.

Không chỉ là điểm đến của giới trẻ, lễ hội Halloween tại Phố đi bộ Bùi Viện còn thu hút gia đình và khách du lịch quốc tế. Họ cùng hòa mình vào dòng người, tận hưởng không khí lễ hội độc đáo tại TP. HCM mỗi dịp cuối tháng Mười.

Người tham dự đầu tư hoá trang

Một trong những yếu tố khiến Halloween ở Phố đi bộ Bùi Viện luôn thu hút chính là sự đầu tư và sáng tạo trong hóa trang. Năm nay, nhiều người trẻ chuẩn bị trang phục kỹ lưỡng hơn, từ nhân vật kinh dị truyền thống như ma cà rồng, xác sống, hồn ma, đến những hình tượng hiện đại trong phim ảnh và văn hóa đại chúng như Harley Quinn, Joker hay các nhân vật hoạt hình nổi tiếng.

Bạn trẻ đầu tư trang phục và hóa trang theo chủ đề phim kinh dị.

Nhóm bạn trẻ thích thú khi lần đầu tham dự lễ hội hoá trang ở Phố Tây Bùi Viện.

Bên cạnh đó, một số bạn trẻ lần đầu đến Phố Tây cũng không giấu được sự háo hức. “Đây là lần đầu tiên tụi mình tham gia lễ hội này. Mấy ngày nay, vô tình tụi mình lướt trúng bài về sự kiện Halloween ở Bùi Viện nên cũng muốn ghé qua xem thử, không kịp hóa trang gì hết. Mình cảm thấy khá bất ngờ vì sự đầu tư của mọi người”, Phương Thảo (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ.

Nhiều du khách quốc tế thích thú check-in tại Phố đi bộ Bùi Viện.

Không chỉ giới trẻ Việt, du khách đến từ Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu cũng nhiệt tình tham gia hóa trang, cùng chụp ảnh và giao lưu với người dân địa phương. Dù khác biệt về ngôn ngữ, tất cả đều dễ dàng hòa nhập qua niềm vui và tiếng cười chung của đêm hội hóa trang.

Càng về khuya, lượng người đổ về Bùi Viện càng đông.

Nắm bắt nhu cầu của người tham dự, nhiều cửa hàng và dịch vụ hóa trang nhanh xuất hiện ngay trên phố, cung cấp trang phục, phụ kiện và vẽ mặt trong thời gian ngắn. Các nghệ sĩ trang điểm đường phố cũng làm việc không ngừng, đáp ứng yêu cầu của khách chỉ trong vài phút. Sự kết hợp giữa hoạt động thương mại, du lịch và giải trí đã tạo nên nét đặc trưng riêng cho Halloween tại Phố đi bộ Bùi Viện, một lễ hội vừa hiện đại, vừa mang đậm màu sắc đô thị năng động của Sài Gòn.