Bạn trẻ TP. HCM thích thú khám phá nghệ thuật hát bội

SVO - Ngày 2/11, khuôn viên Bảo tàng Lịch sử TP. HCM (sân trước Đền thờ Vua Hùng) trở nên rộn ràng khi nhiều bạn trẻ tìm đến để thưởng thức chương trình 'Quảng bá nghệ thuật hát bội', do Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP. HCM phối hợp cùng Bảo tàng Lịch sử TP. HCM tổ chức.

Hai trích đoạn kinh điển thu hút khán giả

Chương trình giới thiệu đến khán giả hai trích đoạn nổi tiếng: Hồ Nguyệt Cô hóa cáo và Tề Thiên Đại Thánh. Với sự kết hợp hài hòa giữa âm thanh, ánh sáng, không gian sân khấu được dàn dựng công phu và phong cách biểu diễn tài hoa của các nghệ sĩ, khán giả như được sống lại trong không khí sân khấu xưa rực rỡ sắc màu.

Trích đoạn “Tề Thiên Đại Thánh” được các nghệ sĩ Nhà hát biểu diễn tại Bảo tàng Lịch sử TP. HCM.

Trích đoạn “Hồ Nguyệt Cô hóa cáo” được các nghệ sĩ Nhà hát biểu diễn tại Bảo tàng Lịch sử TP. HCM.

Nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú khi lần đầu tiên được xem hát bội ngoài đời thực. Phan Trần Công Thành (19 tuổi, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: “Trước đây mình chỉ biết hát bội qua những hình ảnh hoặc clip ngắn, nhưng khi xem trực tiếp mới cảm nhận được sự công phu trong từng cử chỉ, điệu bộ, và cách hóa trang ấn tượng. Mình bất ngờ vì nghệ thuật truyền thống này lại gần gũi và cuốn hút đến vậy”.

Khán giả thích thú khi xem biểu diễn nghệ thuật hát bội.

Khi khán giả trở thành nghệ sĩ

Không chỉ dừng lại ở phần biểu diễn, chương trình còn mang đến hoạt động giao lưu thú vị khi mời khán giả hóa thân thành nghệ sĩ hát bội. Dưới sự hướng dẫn tận tình của các nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhiều bạn trẻ hào hứng thử những động tác biểu diễn cơ bản, học cách phát âm lời thoại cũng như tạo dáng trên sân khấu.

Bạn trẻ thích thú khi được trải nghiệm hóa thân thành nghệ sĩ hát bội.

Bên cạnh đó, khu vực vẽ mặt nạ hát bội cũng thu hút người tham gia. Những gam màu đỏ, đen, trắng…, biểu trưng cho từng tính cách nhân vật, được các bạn trẻ tỉ mỉ thể hiện qua từng nét vẽ. Hoạt động này không chỉ mang tính sáng tạo mà còn giúp người tham dự hiểu sâu hơn về nghệ thuật tạo hình và biểu trưng nhân vật trong hát bội.

Khu vực trải nghiệm vẽ mặt nạ hát bội.

Đại diện Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP. HCM chia sẻ, thông qua chương trình, Nhà hát mong muốn giới trẻ có cơ hội hiểu hơn, yêu hơn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đặc biệt là nghệ thuật hát bội. Bên cạnh việc giới thiệu những trích đoạn kinh điển, chương trình còn hướng đến việc tạo sân chơi để giao lưu và trải nghiệm, giúp khán giả được “nhập vai” nghệ sĩ hát bội, cảm nhận trực tiếp nét độc đáo của bộ môn này. Việc tổ chức trong không gian mở của bảo tàng cũng là cách để nghệ thuật hát bội đến gần hơn với công chúng, thổi một “hơi thở mới” vào loại hình sân khấu cổ truyền này giữa nhịp sống hiện đại.