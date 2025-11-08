Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Sinh viên TP. HCM hào hứng trải nghiệm giải pháp AI trong Ngày hội công nghệ

SVO - Nhằm tạo điều kiện để sinh viên TP. HCM tiếp cận và ứng dụng AI trong đời sống học tập, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM phối hợp với các đơn vị, tổ chức sự kiện công nghệ 'Ngày hội RTX AI PC - Ứng dụng thực tiễn AI trong học tập và làm việc dành cho sinh viên'.

Sự kiện công nghệ diễn ra ngày 8/11, tại Nhà Văn hóa Thanh Niên thu hút hơn 500 bạn sinh viên các trường đại học, học viện tại TP. HCM. Đây là dịp để sinh viên trực tiếp trải nghiệm những giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) mới nhất được tích hợp trên các thiết bị điện tử hiện đại. Thông qua các hoạt động trình diễn công nghệ, tương tác thực tế và làm việc nhóm, người tham dự có cái nhìn cụ thể hơn về ứng dụng AI trong học tập, giải trí và định hướng nghề nghiệp tương lai. Chương trình đồng thời tạo môi trường kết nối, trao đổi và dự báo về mức độ tác động của AI đến các ngành nghề, giúp sinh viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của công nghệ trong đời sống hiện đại.

Tại sự kiện, sinh viên có dịp khám phá và thực hành với các công cụ học tập, làm việc thông minh, bắt kịp xu hướng công nghệ mới, nâng cao năng lực ứng dụng AI trong đời sống học đường. Đồng thời, chương trình cũng giúp các bạn hiểu rõ ý nghĩa của việc thích ứng với làn sóng công nghệ, sẵn sàng đón nhận những thay đổi của tương lai số.

z7201885944322-42a6ff64e9d9ee8c913791560da654ad.jpg
Sinh viên trải nghiệm giải pháp AI tại Ngày hội công nghệ.

Bên cạnh đó, sinh viên có cơ hội gặp gỡ và giao lưu cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) như ông Hoàng Trọng Nam - AI content creator thuộc AMTECH Studio, ông Phạm An Dương - Giám đốc Marketing NVIDIA Việt Nam, anh Lê Hữu Cường - Giám đốc Ngành hàng GeForce Laptop ACER. Thông qua buổi giao lưu, sinh viên được tiếp cận các kỹ năng, phương pháp và giải pháp ứng dụng công nghệ thông minh nhằm hỗ trợ học tập, khai thác tối đa các tính năng trên máy tính, cũng như sử dụng hiệu quả các câu lệnh và từ khóa khi làm việc với công cụ AI. Hoạt động này còn giúp sinh viên nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bắt nhịp với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, xem AI như người bạn đồng hành trong học tập, nghiên cứu và sáng tạo, từ đó xây dựng lợi thế cạnh tranh cho hành trình nghề nghiệp tương lai.

z7201886841038-63449c717a243eabcdc60c153d2afc02.jpg
Ông Phạm An Dương - Giám đốc Marketing NVIDIA Việt Nam chia sẻ tại Ngày hội.
z7201886841042-18bdb9678bf6053d0b08420587fd70f4.jpg
Sinh viên đặt câu hỏi với diễn giả tại Ngày hội.

Anh Lê Nguyễn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM chia sẻ: “Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo (AI) đang từng bước thay đổi cách con người học tập, làm việc và sáng tạo, việc tiếp cận sớm với những công nghệ tiên tiến không còn là lựa chọn, mà đã trở thành một nhu cầu tất yếu của thế hệ trẻ. Ban tổ chức chương trình mong muốn mang đến cho sinh viên cơ hội được trực tiếp trải nghiệm các công cụ học tập và làm việc thông minh. Qua đó, các bạn hình thành ý thức tự học, phát triển bản thân, nắm vững “chìa khóa” để nâng cao năng lực đưa công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào trong học tập và cuộc sống, tự tin làm chủ công nghệ, sẵn sàng phát triển sự nghiệp trong tương lai”.

Trong năm học 2025 - 2026, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức khoảng 10 chuyên đề “Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống” đến 10 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP. HCM. Đây là nội dung thiết thực giúp sinh viên thích ứng trước làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động mạnh mẽ đến cách học và lối sống trong môi trường đại học.

Hà Chi
