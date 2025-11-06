Chuyên gia mách nước cho bạn trẻ nhận diện và chống tin giả trong kỷ nguyên AI

SVO - Sáng 6/11, tọa đàm Nhận diện và chống tin giả trong kỷ nguyên AI đã diễn ra tại trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM. Chương trình do báo Tiền Phong phối hợp cùng trường ĐH Giao thông vận tải TP. HCM tổ chức, hướng đến trang bị cho người trẻ kỹ năng nhận diện, ứng phó và chia sẻ thông tin có trách nhiệm trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ.

Không có khái niệm "xóa hoàn toàn" thông tin

Tại buổi tọa đàm, Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh (Đội Cảnh sát Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. HCM) cho biết, trong không gian mạng, không có khái niệm "xóa hoàn toàn" thông tin. Một khi dữ liệu đã được đăng tải, nó sẽ để lại "dấu vết số" (digital footprint) tồn tại vĩnh viễn và có thể được truy xuất bất kỳ lúc nào.

Theo Đại úy Thịnh, việc người dùng xóa bài viết hay hình ảnh chỉ là xóa cục bộ, nghĩa là xóa khỏi trang cá nhân của mình. Trên thực tế, dữ liệu vẫn được lưu trong hệ thống của các nền tảng mạng xã hội. Nếu cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng phòng chống tội phạm công nghệ cao tiến hành truy xuất, toàn bộ thông tin đều có thể được khôi phục.

"Người dùng thường nghĩ rằng, khi xóa bài đăng là đã chấm dứt vấn đề, nhưng thực tế thông tin đã lan truyền rồi thì càng tồn tại lâu, càng khó kiểm soát và có thể gây ra hậu quả lớn", Đại úy Thịnh nhấn mạnh.

Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh (Đội Cảnh sát Đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. HCM). (Ảnh: Duy Anh)

Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh cảnh báo, chỉ cần một ảnh chụp màn hình hoặc chia sẻ lại là nội dung đó sẽ tiếp tục tồn tại trên mạng, dù bài gốc đã bị xóa. Vậy nên, thay vì cố gắng xóa bỏ, các cơ quan và người dùng nên tăng cường biện pháp nhận diện sớm, cảnh báo và nâng cao nhận thức cộng đồng.

Về khung pháp lý xử lý hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai lệch, Đại úy Thịnh cho biết, hình phạt sẽ tùy thuộc vào mức độ vi phạm và khả năng lan truyền của thông tin. "Chúng tôi luôn khuyến nghị người dùng Internet hãy thận trọng, có trách nhiệm với những gì mình đăng tải. Một cú nhấp chuột tưởng chừng vô hại có thể để lại hậu quả pháp lý lâu dài", Đại úy Thịnh nhấn mạnh.

Biết tạo ra tin thật và giá trị thật cho chính mình

Phát biểu tại tọa đàm, ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena cho rằng, để chống lại tin giả, trước hết mỗi người cần biết tạo ra tin thật và giá trị thật. Theo ông, mỗi người cần học cách chủ động tạo ra những giá trị thật. Khi có giá trị thật, có năng lực thật, mỗi cá nhân sẽ tự có sức đề kháng với thông tin giả.

Ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena chia sẻ tại tọa đàm. (Ảnh: Duy Anh).

Ông Võ Đỗ Thắng chia sẻ, hằng ngày, ông trực tiếp tuyển dụng và tiếp nhận rất nhiều hồ sơ sinh viên, tuy nhiên đa số chỉ là những bản CV đơn giản, thiếu minh chứng cụ thể về năng lực. “Các bạn chỉ có tờ giấy A4 liệt kê công việc, chúng tôi không biết các bạn có thực sự làm được hay không. Chúng tôi cần thông tin thật - hồ sơ năng lực thật của các bạn”.

Theo ông, sinh viên cần xây dựng hồ sơ năng lực cá nhân bằng sản phẩm thật - có thể là các clip nghiên cứu, chia sẻ kiến thức hoặc trình bày quan điểm chuyên môn của bản thân. “Ví dụ, bạn học Cơ khí Ô tô thì hãy làm một clip nói về động cơ, nghiên cứu về sản phẩm của mình. Nếu học Công nghệ thông tin, hãy làm clip chia sẻ kiến thức về lập trình, chẳng hạn. Khi có những sản phẩm thật như vậy, nhà tuyển dụng nhìn vào sẽ đánh giá được năng lực thật của bạn”, ông Thắng nói.

Ông Thắng cho rằng, trong 4 năm đại học, sinh viên nên tận dụng mạng xã hội để xây dựng kênh chuyên môn của riêng mình. “Các bạn chỉ cần làm một kênh YouTube hay TikTok đúng chuyên ngành, có 100 đến 200 clip liên quan đến lĩnh vực mình học, khi ra trường, chỉ cần đưa đường link đó, chắc chắn nhà tuyển dụng sẽ chào đón”.

Sinh viên trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM tích cực đặt câu hỏi tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Duy Anh)

Á vương Minh Toại (bên trái) là một trong những khách mời tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Duy Anh)

Ông cũng nhấn mạnh rằng, hiện nay, nhiều đơn vị tuyển dụng kiểm tra cả mạng xã hội của ứng viên. “Nếu trên Facebook không có gì liên quan đến chuyên môn, toàn đăng hình chơi game hay nội dung không phù hợp, thì hồ sơ năng lực coi như không có giá trị. Khi đó chúng tôi sẽ loại ngay từ vòng đầu".

Sinh viên hiểu rõ và ứng dụng công nghệ an toàn

Tại tọa đàm, TS Lê Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin và Điện, Điện tử, trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM cho biết, nhà trường đã sớm đưa các học phần về trí tuệ nhân tạo (AI) và tư duy đổi mới sáng tạo vào chương trình đào tạo dành cho sinh viên năm thứ nhất.

“Ngay từ khi mới vào trường, sinh viên đã được học hai học phần: Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng, cùng Tư duy đổi mới sáng tạo. Mục tiêu là giúp các bạn sớm nhận thức được vai trò của công nghệ thông tin và hiểu cơ bản về AI - học máy, học sâu, thuật toán và dữ liệu lớn", ông Tuấn nói.

TS Lê Quốc Tuấn chia sẻ tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Duy Anh)

Theo ông, việc đào tạo sớm này giúp sinh viên nắm được nền tảng công nghệ hiện đại, từ đó có khả năng phân biệt và ứng dụng AI đúng cách. Bởi hiện nay, công nghệ AI không chỉ hỗ trợ xử lý hình ảnh, video hay âm thanh mà còn được tội phạm mạng lợi dụng để tạo ra các hình thức lừa đảo tinh vi, trong đó có việc giả mạo khuôn mặt, giọng nói để đánh cắp thông tin cá nhân.

Ông Tuấn chia sẻ, trước đây, việc chỉnh sửa hình ảnh thường do con người thao tác bằng các phần mềm đồ họa như Photoshop. Nhưng hiện nay, công nghệ AI có thể tự động xử lý, cắt ghép và tạo ra hình ảnh động từ ảnh tĩnh, khiến người dùng khó phân biệt thật - giả. Vì vậy, sinh viên cần ý thức rõ khi đăng tải hình ảnh, âm thanh, hay chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng.

“Chúng ta cần hạn chế chia sẻ những nội dung mang tính riêng tư. Các bạn học về AI sẽ biết rằng, chỉ cần có giọng nói hay hình ảnh, công nghệ đã có thể sao chép, tái tạo gần như hoàn hảo. AI có thể học giọng nói, tần số, và tạo ra bản sao mà nếu nghe lâu còn khiến người ta thấy mệt, do sóng não phải tiếp nhận âm thanh nhân tạo liên tục”, ông Tuấn lưu ý.

Ông cũng khuyến cáo sinh viên cần sử dụng xác thực đa lớp để bảo vệ tài khoản trực tuyến, đồng thời phải cảnh giác trước các cuộc gọi giả danh. “Công an, chính quyền không bao giờ gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân. Nếu nhận cuộc gọi lạ, tốt nhất là hỏi lại, trì hoãn, hoặc liên hệ trực tiếp cơ quan chức năng", ông Tuấn nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng lưu ý sinh viên, khi tham gia mạng xã hội cần cân nhắc kỹ trước khi bình luận, chia sẻ hoặc bày tỏ cảm xúc với các nội dung nhạy cảm. Mỗi hành động “like”, “share”, hay “comment” đều được thuật toán ghi nhận và có thể bị khai thác để thao túng dư luận.