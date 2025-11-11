Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TP. HCM: Khai mạc Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025

Hà Chi
SVO - Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) vừa khai mạc Tuần lễ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2025. Tuần lễ đổi mới sáng tạo diễn ra từ ngày 10 - 14/11/2025, nhằm hưởng ứng Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, Khoa học Công nghệ và Khởi nghiệp Sáng tạo TP. HCM năm 2025 - WISE HCMC+ 2025 (24 - 28/11/2025).

Đây là năm thứ tư, sự kiện được tổ chức nhằm thúc đẩy tư duy đổi mới, lan tỏa tinh thần sáng tạo và nâng cao năng lực chuyển đổi số trong cộng đồng sinh viên, giảng viên và các đối tác doanh nghiệp.

PGS. TS Đinh Đức Anh Vũ – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Quốc tế cho biết, chương trình được tổ chức như một hành trình trải nghiệm toàn diện, nơi các ý tưởng sáng tạo được nuôi dưỡng, các giải pháp công nghệ được giới thiệu và mối liên kết giữa nhà trường – doanh nghiệp – học thuật được mở rộng thông qua các dự án nghiên cứu, sáng kiến và hoạt động trải nghiệm thực tiễn, đồng thời tạo không gian kết nối tri thức giữa nhà trường, nhà khoa học và doanh nghiệp, hướng đến phát triển bền vững và hợp tác chiến lược.

Sinh viên hào hứng tham gia Tuần lễ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2025.

Trong suốt 5 ngày diễn ra chương trình, nhiều sự kiện hấp dẫn sẽ được tổ chức như chuỗi hội thảo chuyên đề “INNOTALKS” với sự tham gia của các diễn giả uy tín, tập trung vào chủ đề công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học.

Kết nối Doanh nghiệp – Học thuật trưng bày các sản phẩm nghiên cứu có tiềm năng thương mại hóa, cùng với các chuyến tham quan thực tế tại những đối tác chiến lược tiên phong trong các hoạt động đổi mới sáng tạo và công nghệ như CT Group và SHTP-IC.

Bên cạnh đó, không gian trải nghiệm đa dạng, bao gồm khu vực triển lãm công nghệ, các workshop rèn luyện kỹ năng sáng tạo (làm gốm, nến thơm, tranh hoa khô) và hoạt động hỗ trợ cấp hộ chiếu ngay tại trường…

Hà Chi
