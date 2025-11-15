Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

Google News

Quỹ học bổng Vừ A Dính trao 150 suất học bổng cho các tân sinh viên

Hà Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Quỹ học bổng Vừ A Dính khen thưởng cho 7 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi và trao 150 suất học bổng cho các tân sinh viên của dự án 'Hỗ trợ sinh viên', năm học 2025 - 2026.

Ngày 15/11, tại Hội trường Công ty Du lịch Hòa Bình Việt Nam (TP. HCM), Quỹ Học bổng Vừ A Dính tổ chức Chương trình Họp mặt sinh viên và Trao học bổng năm học 2025 – 2026.

Sự kiện nhằm tổng kết hoạt động của Dự án “Hỗ trợ sinh viên”, đánh giá kết quả học tập năm học 2024 – 2025, tuyên dương các sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi, đón chào tân sinh viên năm, trao học bổng năm học mới.

Dự án “Hỗ trợ sinh viên” là một trong những dự án đầu tư theo chiều sâu của Quỹ Học bổng Vừ A Dính, được thành lập ngày 17/10/2020. Dự án ra đời nhằm tiếp nối hành trình của các học sinh từng nhận học bổng “Ươm mầm tương lai” và “Chắp cánh ước mơ” khi bước vào giảng đường đại học, giúp các em tiếp tục được đồng hành, hỗ trợ và tiếp sức vượt qua khó khăn.

dsc01246.jpg
Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính khen thưởng cho các sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi.

Sau 6 năm triển khai, dự án đã thu hút 59 nhà hảo tâm đồng hành, trao học bổng cho 492 sinh viên thuộc 38 dân tộc ở 49 tỉnh, thành phố, đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng trên cả nước. Trong đó, trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tài trợ 181 suất học bổng toàn phần; ông Hoàng Trọng Hải – Nhà phân phối độc lập Herbalife tài trợ 115 suất và kết nối thêm 25 nhà tài trợ khác hỗ trợ cho sinh viên. Các sinh viên theo học tại các trường đại học như trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trường ĐH Hòa Bình, trường ĐH Đà Lạt, trường ĐH Tôn Đức Thắng… được miễn toàn bộ học phí trong suốt chương trình học; sinh viên của các trường còn lại được nhận học bổng 12 triệu đồng/năm/sinh viên, do các mạnh thường quân tài trợ.

dsc01234.jpg
Những sinh viên tiêu biểu nhận học bổng Dự án “Hỗ trợ sinh viên”.

Tính đến nay, đã có 279 sinh viên của dự án đã tốt nghiệp đại học và cao đẳng, nhiều bạn đã có việc làm ổn định và quay lại hỗ trợ các thế hệ đàn em.

"Thông qua chương trình, Quỹ Học bổng Vừ A Dính mong muốn nuôi dưỡng tinh thần “cho đi để được nhận lại”, để mai này, chính những sinh viên hôm nay sẽ trở thành những người tiếp bước, truyền lửa yêu thương và trách nhiệm xã hội đến các thế hệ sau", bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính khẳng định.

Hà Chi
#học bổng #hỗ trợ sinh viên #Vừ A Dính #đào tạo #tài trợ #đại học #nghĩa cử

Xem thêm

Cùng chuyên mục