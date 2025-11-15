Quỹ học bổng Vừ A Dính trao 150 suất học bổng cho các tân sinh viên

SVO - Quỹ học bổng Vừ A Dính khen thưởng cho 7 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi và trao 150 suất học bổng cho các tân sinh viên của dự án 'Hỗ trợ sinh viên', năm học 2025 - 2026.

Ngày 15/11, tại Hội trường Công ty Du lịch Hòa Bình Việt Nam (TP. HCM), Quỹ Học bổng Vừ A Dính tổ chức Chương trình Họp mặt sinh viên và Trao học bổng năm học 2025 – 2026.

Sự kiện nhằm tổng kết hoạt động của Dự án “Hỗ trợ sinh viên”, đánh giá kết quả học tập năm học 2024 – 2025, tuyên dương các sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi, đón chào tân sinh viên năm, trao học bổng năm học mới.

Dự án “Hỗ trợ sinh viên” là một trong những dự án đầu tư theo chiều sâu của Quỹ Học bổng Vừ A Dính, được thành lập ngày 17/10/2020. Dự án ra đời nhằm tiếp nối hành trình của các học sinh từng nhận học bổng “Ươm mầm tương lai” và “Chắp cánh ước mơ” khi bước vào giảng đường đại học, giúp các em tiếp tục được đồng hành, hỗ trợ và tiếp sức vượt qua khó khăn.

Bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính khen thưởng cho các sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi.

Sau 6 năm triển khai, dự án đã thu hút 59 nhà hảo tâm đồng hành, trao học bổng cho 492 sinh viên thuộc 38 dân tộc ở 49 tỉnh, thành phố, đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng trên cả nước. Trong đó, trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã tài trợ 181 suất học bổng toàn phần; ông Hoàng Trọng Hải – Nhà phân phối độc lập Herbalife tài trợ 115 suất và kết nối thêm 25 nhà tài trợ khác hỗ trợ cho sinh viên. Các sinh viên theo học tại các trường đại học như trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trường ĐH Hòa Bình, trường ĐH Đà Lạt, trường ĐH Tôn Đức Thắng… được miễn toàn bộ học phí trong suốt chương trình học; sinh viên của các trường còn lại được nhận học bổng 12 triệu đồng/năm/sinh viên, do các mạnh thường quân tài trợ.

Những sinh viên tiêu biểu nhận học bổng Dự án “Hỗ trợ sinh viên”.

Tính đến nay, đã có 279 sinh viên của dự án đã tốt nghiệp đại học và cao đẳng, nhiều bạn đã có việc làm ổn định và quay lại hỗ trợ các thế hệ đàn em.

"Thông qua chương trình, Quỹ Học bổng Vừ A Dính mong muốn nuôi dưỡng tinh thần “cho đi để được nhận lại”, để mai này, chính những sinh viên hôm nay sẽ trở thành những người tiếp bước, truyền lửa yêu thương và trách nhiệm xã hội đến các thế hệ sau", bà Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính khẳng định.