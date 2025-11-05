Dùng văn hóa làm cầu nối, học sinh Việt Nam giành Huy chương Bạc cuộc thi Robotics quốc tế

SVO - Vừa qua, tại Panama, đội tuyển Robotics Việt Nam đã giành Huy chương Bạc tại giải đấu FIRST Global Challenge (FGC) 2025. Thành tích này thêm một lần nữa, khẳng định bản lĩnh của trí tuệ Việt trên bản đồ công nghệ thế giới.

FIRST Global Challenge (FGC) 2025, giải đấu vừa diễn ra tại Panama, quy tụ hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là sân chơi trí tuệ đỉnh cao được mệnh danh “Olympics Robotics thế giới”, nơi tài năng trẻ khắp hành tinh ứng dụng Robotics giải quyết các thách thức toàn cầu.

Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành Huy chương Bạc cùng nhiều giải thưởng ấn tượng khác. Đội tuyển được dẫn dắt bởi dàn huấn luyện viên là cựu học sinh và các thầy cô giáo hiện đang giảng dạy tại FPT Schools. FPT School cũng là đơn vị đóng góp ba học sinh xuất sắc: Nguyễn Trang Bảo Thy (12A8) và Lê Nguyễn Quỳnh Mai (12A1) từ THPT FPT Cần Thơ, Trương Công Minh Quân (11A1) từ THPT FPT Đà Nẵng.

Đội tuyển Robotics Việt Nam xuất sắc giành Huy chương Bạc tại FGC 2025.

Quỳnh Mai và Bảo Thy là thành viên Ban Outreach – nơi lan tỏa hành trình Robotics đến cộng đồng, khơi gợi đam mê công nghệ, kết nối và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Minh Quân là thành viên của Ban Programming, trực tiếp tham gia lập trình robot, đóng góp vào chiến lược kỹ thuật của đội tuyển.

Nguyễn Trang Bảo Thy chia sẻ: “Em hạnh phúc khi được khoác lên vai màu cờ Tổ quốc tại giải đấu Olympics Robotics quốc tế. Càng biết ơn hơn khi được ghi dấu FPT Schools trên bản đồ trí tuệ - công nghệ thế giới. Hành trình và thành tích tuyệt vời này không chỉ dành cho cá nhân em và đội tuyển, mà còn cho sự yêu thương, niềm tin từ gia đình, nhà trường, và niềm tự hào khi được mang Việt Nam vươn mình tỏa sáng trên đấu trường thế giới”.

Hai học sinh FPT Schools của Đội tuyển Robotics Việt Nam.

Thành công này là kết quả của một hành trình kéo dài nhiều tháng, từ mùa Hè đến đầu năm học mới, thể hiện sự nỗ lực phi thường và tinh thần đồng đội. Đội tuyển Việt Nam đã khéo léo lồng ghép tinh hoa văn hóa dân tộc vào mọi chi tiết, từ những món quà lưu niệm như chuồn chuồn tre đến họa tiết Rồng thời nhà Lý. Dùng văn hóa làm cầu nối, các bạn đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Việt Nam: dám nghĩ, dám làm, kiên trì và bền bỉ để “kiến tạo - kết nối - vươn xa”.

Đoàn Việt Nam tại FGC "hái quả ngọt" tại 2025.

Một trong những điều làm nên sự khác biệt và truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất từ thành công này chính là cả ba bạn đều không bắt đầu từ hình ảnh “học sinh công nghệ” quen thuộc. Minh Quân từng không quá hứng thú với STEM, nhưng môi trường giàu trải nghiệm tại FPT Schools và bệ phóng từ thầy cô đã giúp bạn dần yêu thích lập trình và Robotics. Còn Bảo Thy và Quỳnh Mai, trong khi xã hội vẫn còn định kiến rằng, STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) là thế mạnh của các bạn nam thì hai cô gái nhỏ nhắn chuyên Văn đến từ Miền Tây sông nước đã mạnh dạn dấn thân và gặt hái thành công vang dội. Bảo Thy chia sẻ: “Với em, Robotics không chỉ là công nghệ, mà còn là ngôn ngữ chung để thế hệ trẻ dám mơ lớn và đóng góp cho thời đại".

Đội tuyển Việt Nam cùng bạn bè quốc tế. Dùng văn hóa làm cầu nối, các bạn đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Việt Nam: dám nghĩ, dám làm, kiên trì và bền bỉ để “kiến tạo - kết nối - vươn xa”.

Chuyên gia công nghệ Lê Ngọc Tuấn - Giám đốc Trải nghiệm công nghệ Khối giáo dục FPT, Chủ tịch Hội đồng công nghệ FPT Schools, Trưởng đoàn Việt Nam tham dự FGC 2025 cho biết: "Thế hệ trẻ Việt Nam đang ngày càng tự tin, bản lĩnh, không chỉ giỏi về chuyên môn kỹ thuật mà còn ý thức sâu sắc về vai trò lan tỏa văn hóa dân tộc ra trường quốc tế. Sự kết hợp giữa kỹ thuật và tính nhân văn đã tạo nên một chiến thắng toàn diện và bền vững. Sau hành trình tại Panama, toàn đội đã sẵn sàng chia sẻ những trải nghiệm quý giá này, góp phần xây dựng cộng đồng công nghệ Việt Nam".