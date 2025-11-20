Học viên học viện CSND ghi dấu ấn với giải Ba trong Cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Cảnh sát Châu Á 2025

SVO - Trong Lễ hội PASFA và Cuộc thi IUCP 2025 thuộc Hiệp hội APTA tại Indonesia, Học viện CSND đã cử hai học viên Hoàng Mạnh Cường và Nguyễn Quang Huy trình bày đề tài nghiên cứu. Với phần thể hiện tự tin, giàu học thuật, đội đã được Ban Giám khảo quốc tế đánh giá cao và giành giải Ba trong 7 đội vào vòng chung kết.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, từ ngày 10 -16/11/2025, Học viện CSND đã cử đoàn cán bộ, học viên tham gia Lễ hội sinh viên Cảnh sát châu Á (PASFA) và Cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Cảnh sát châu Á (IUCP) năm 2025 do Học viện Cảnh sát Quốc gia Indonesia đăng cai tổ chức, dành cho các thành viên của Hiệp hội các cơ sở đào tạo Cảnh sát châu Á (APTA).

Cuộc thi IUCP 2025 thu hút 25 đội thi từ các cơ sở đào tạo Cảnh sát trong khu vực châu Á và chỉ có 7 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng thi Chung kết, bao gồm: 1 đội thi của Học viện Cảnh sát quốc gia Indonesia, 2 đội thi của Đại học Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, 1 đội thi của Học viện Cảnh sát quốc gia Philippines, 1 đội thi của Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, 2 đội thi của Bộ Công an gồm Học viện CSND và Đại học CSND.

Học viện CSND vinh dự đạt giải Ba tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên Cảnh sát Châu Á năm 2025.

Trong vòng thi Chung kết Cuộc thi IUCP tổ chức vào ngày 12/11, đội thi của Học viện CSND gồm 2 học viên: Hoàng Mạnh Cường, B11D48 và Nguyễn Quang Huy, B11D48 đã trình bày bài dự thi “Bất cân đối trong thực thi pháp luật dẫn đến xác định sai nạn nhân mua bán người tại các cơ sở lừa đảo ở Đông Nam Á: Nghiên cứu trường hợp tại Việt Nam” (tên tiếng Anh: Over-policing and Under-policing Dynamics in Misidentification of Human Trafficking Victims in Southeast Asia’s Scam Centers: Case Study in Vietnam). Với tư duy và kiến thức sâu cùng khả năng thuyết trình tự tin, các học viên của Học viện CSND nhận được nhiều đánh giá cao từ Ban Giám khảo quốc tế.

Kết quả chung cuộc, Học viện CSND đạt giải Ba. Giải Nhất cuộc thi thuộc về Học viện Cảnh sát Quốc gia Indonesia và Học viện Cảnh sát Quốc gia Philippines đạt giải Nhì.

Đây là lần thứ 7 Học viện CSND tham gia Cuộc thi IUCP. Các năm trước, Học viện CSND cử các đội thi và đều đạt được các giải cao với 2 giải Nhất các năm 2019, 2020; 2 giải Nhì các năm 2017, 2018 và 1 giải Ba trong năm 2023.

Theo Công an nhân dân