Không nhận hoa 20.11, các trường đại học kêu gọi “thay quà bằng sẻ chia” hướng về đồng bào vùng lũ

SVO - Trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra tại nhiều tỉnh thành, nhiều trường đại học vừa ra thông báo không nhận hoa, quà chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, kêu gọi thay lời tri ân bằng những đóng góp thiết thực hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa có thông báo về việc không nhận hoa, quà chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và hướng về đồng bào vùng lũ. Theo đó, thông báo nhà trường nêu: "Trong không khí hân hoan của ngày tri ân, chúng ta lại không khỏi chạnh lòng khi hướng về đồng bào ruột thịt đang phải oằn mình gánh chịu những thiệt hại nặng nề do thiên tai, lũ lụt và hàng ngàn gia đình mất nhà cửa, tài sản, cuộc sống rơi vào cảnh vô cùng khó khăn. Với tinh thần 'tương thân tương ái', 'lá lành đùm lá rách' của dân tộc và đặc biệt là sứ mệnh 'Y đức - Cứu người' mà tập thể thầy và trò Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch luôn tâm niệm, chúng tôi tin rằng món quà ý nghĩa nhất trong ngày 20.11 năm nay chính là sự sẻ chia thiết thực".

Thông báo về việc không nhận hoa, quà chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 và hướng về đồng bào vùng lũ của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Vì vậy, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo không nhận hoa, quà chúc mừng trong dịp lễ kỷ niệm này. Thay vào đó, nhà trường mong đại biểu, cơ quan, doanh nghiệp "biến tình cảm trân quý đó thành những đóng góp tài chính, trực tiếp ủng hộ cho đồng bào, giúp người dân phần nào được động viên, an ủi và sớm trở lại cuộc sống, làm việc".

Trước đó, Trường ĐH Sài Gòn cũng ra thông báo không nhận hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay. Thông báo của trường cũng nêu, ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 là dịp để toàn xã hội tôn vinh, tri ân sự cống hiến của các thầy giáo, cô giáo và những người làm trong ngành giáo dục, thể hiện truyền thống tốt đẹp "tôn sư trọng đạo" của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, đồng bào tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung đang phải chịu đựng những tổn thất, thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ gây ra; cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn và cần sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng.

Với tinh thần tương thân tương ái, nhằm chia sẻ gánh nặng và hỗ trợ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bão, lũ sớm ổn định cuộc sống, Trường ĐH Sài Gòn xin không nhận hoa chúc mừng. Thay vào đó, nhà trường mong đại biểu, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chuyển chi phí tặng hoa thành kinh phí hỗ trợ cho đồng bào các vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, giúp người dân phần nào được động viên, an ủi và mau chóng trở lại cuộc sống, làm việc, tham gia sản xuất.

Tương tự, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng "xin không nhận hoa nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11". Thay vào đó, trường trân trọng kêu gọi nhà hảo tâm, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chuyển phần kinh phí dự kiến dành cho hoa, quà chúc mừng thành hiện kim đóng góp cho các công trình, phần việc thiết thực phục vụ cộng đồng. Trường ĐH này dự kiến thực hiện công trình "Nhà khăn quàng đỏ" hỗ trợ xây dựng không gian sinh hoạt và học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường tiểu học vùng ven, nông thôn; Công trình "Bể bơi di động cho học sinh tiểu học" tạo điều kiện rèn luyện thể chất, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, góp phần giáo dục toàn diện; Chương trình hỗ trợ nhân dân tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai từ cơn bão số 13…

Ngoài ra, Trường ĐH Nha Trang, Trường ĐH Trưng Vương (TP.HCM) cũng ra thông báo "thay hoa bằng yêu thương", không nhận hoa nhân dịp lễ này. Thay cho những bó hoa tươi, tấm lòng của đại biểu sẽ được chuyển thành những món quà ý nghĩa gửi tới đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt.

