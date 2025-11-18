Nam sinh viên khoa Truyền thông Đại Nam từ trượt 6 nguyện vọng đến 6 kỳ học bổng liên tiếp

SVO - Lương Phúc Lộc, sinh năm 2005, là sinh viên năm thứ ba ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học Đại Nam, nổi bật với thành tích học tập xuất sắc khi nhận học bổng đầu vào và duy trì học bổng 6 kỳ liên tiếp. Bên cạnh vai trò Bí thư lớp TTĐPT 17-01, Lộc còn tham gia nghiên cứu khoa học, lọt Top 30 “Sư Tử Đầu Đàn” và giữ vị trí Phó Ban Tổ chức Sự kiện CLB Truyền thông PMI, dẫn dắt nhiều chương trình lớn. Cậu cũng ghi dấu ấn qua các hoạt động Đoàn – Hội, dự án xã hội và trải nghiệm truyền thông chuyên nghiệp.

Hành trình chọn ngành đặc biệt: Biến “lựa chọn cuối” thành “lựa chọn đúng”

Ít ai biết rằng con đường đưa anh đến với ngành học hiện tại không phải là một kế hoạch được chuẩn bị từ trước, mà là một hành trình đầy bất ngờ và nhiều ngã rẽ.

Khi kỳ thi THPT Quốc gia kết thúc, Phúc Lộc đặt gần như toàn bộ kỳ vọng của mình vào lĩnh vực Công nghệ thông tin. Cậu đăng ký tới bảy nguyện vọng xét tuyển, trong đó có sáu nguyện vọng dành cho ngành Công nghệ thông tin. Tuy nhiên, kết quả đã không như mong đợi khi cậu lần lượt trượt cả sáu nguyện vọng, có trường chỉ thiếu 0,2 đến 0,5 điểm để đủ điều kiện trúng tuyển. Trong khi mọi lựa chọn dường như khép lại, ngành Truyền thông đa phương tiện của Trường Đại học Đại Nam lại trở thành điểm dừng chân duy nhất còn lại.

Phúc Lộc - nam sinh viên khoa Truyền thông Đại Nam, đạt 6 kỳ học bổng.

Giai đoạn đó là một cú sốc tinh thần lớn đối với Phúc Lộc. Anh từng chia sẻ rằng đã thẳng thắn bày tỏ với gia đình mong muốn tạm dừng việc học tại Việt Nam để tìm kiếm cơ hội du học: “Khi ấy mình thực sự rối bời và nghĩ rằng có lẽ nên bắt đầu lại ở một môi trường khác”. Tuy nhiên, sự động viên kiên trì từ bố mẹ và người thân đã giúp Phúc Lộc bình tâm hơn, từ đó cậu đưa ra quyết định nhập học tại Trường Đại học Đại Nam sau thời gian cân nhắc kỹ lưỡng.

Để vượt qua những ngày tháng đầy trăn trở, Phúc Lộc luôn giữ cho mình một triết lý: “Khi mà đứng trước những lựa chọn quan trọng thì việc mình chọn lựa chọn nào là tốt nhất không quan trọng, quan trọng là cách mình biến lựa chọn mình đã chọn thành lựa chọn tốt nhất”. Chính suy nghĩ này đã trở thành điểm tựa tinh thần, giúp anh bước đi vững vàng hơn trên con đường mới.

Phúc Lộc cầm đuốc trong Đại nhạc hội Chào tân sinh viên K19.

Từ nỗ lực học tập đến trải nghiệm thực tiễn

Ngay từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, Phúc Lộc đã tự đặt cho mình mục tiêu phải nỗ lực không ngừng để khẳng định bản thân. Niềm vui đầu tiên đến khi cậu xuất sắc nhận được học bổng đầu vào của Khoa Truyền thông, một dấu mốc quan trọng giúp anh thêm vững tin vào lựa chọn của mình. Từ nguồn động lực đó, Phúc Lộc duy trì thành tích ổn định và liên tiếp đạt học bổng trong suốt sáu kỳ, với điểm số gần nhất đạt 8,69/10 (quy đổi thang 4 là 3,44). Bên cạnh việc học, anh còn tham gia nghiên cứu khoa học cấp khoa năm học 2024–2025, tiếp tục thử thách bản thân ở những lĩnh vực mang tính học thuật chuyên sâu.

Phúc Lộc chỉ các em chữ viết.

Song song với học tập, Phúc Lộc hiểu rằng trải nghiệm thực tế chính là môi trường rèn luyện quan trọng nhất. Anh tích cực tham gia công tác Đoàn – Hội và nhiều hoạt động ngoại khóa tại trường. Với vai trò Bí thư lớp TTĐPT 17-01, Phúc Lộc cùng tập thể đã nhận Giấy khen vì thành tích tiêu biểu trong hoạt động Đoàn năm học 2023–2024. Anh cũng thử sức tại cuộc thi “Sư Tử Đầu Đàn”, lọt vào Top 30 và đồng thời nhận được chứng nhận của chuỗi phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm 2025.

Là sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Phúc Lộc đặc biệt chú trọng rèn luyện kỹ năng tổ chức sự kiện. Cậu là thành viên Gen 1 của CLB Truyền thông PMI, đảm nhiệm vị trí Phó Ban Tổ chức Sự kiện. Tại đây, Phúc Lộc được tin tưởng giao nhiều vai trò quan trọng như Lead Hậu cần cuộc thi nhiếp ảnh “The Moments”, Lead tổng chuỗi hoạt động chào tân sinh viên K19 của khoa, hay Lead tổng hai sự kiện workshop chuyên môn về Social TVC và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngành truyền thông.

Phúc Lộc trong chuyến đi từ thiện tại Cốc Đán – Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ).

Những kinh nghiệm trong quá trình hoạt động tại trường giúp Phúc Lộc thêm tự tin khi bước ra môi trường làm việc bên ngoài. Trước đó, anh từng tham gia hợp tác với Bộ Văn hóa Quận Ba Đình (nay thuộc Phường Ba Đình) trong dự án truyền thông Đền Quán Thánh. Gần đây nhất, Phúc Lộc đảm nhiệm vị trí chuyên viên Media tại một Công ty nằm trong Top 10 thương hiệu bất động sản xuất sắc Việt Nam 2025 và được vinh danh tại Sao Vàng Thương Hiệu Quốc Gia 2025.

Đối với Phúc Lộc, mỗi hoạt động dù nhỏ hay lớn đều mang lại những giá trị riêng. Chúng giúp anh rèn luyện sự tự tin, học cách ứng xử trong môi trường chuyên nghiệp, mở rộng khả năng kết nối và tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho bản thân trên con đường theo đuổi ngành Truyền thông đa phương tiện.

Phúc Lộc trong chuyến đi từ thiện tại Bản Sảy Tú – Sơn La.

Lan tỏa giá trị: Sống hết mình để biến hiện tại thành lựa chọn tốt nhất

Nhìn lại hành trình đã đi qua, Phúc Lộc luôn dành sự tri ân sâu sắc cho thầy cô và mái trường Đại học Đại Nam – nơi đã đồng hành, trao cho anh cơ hội được thử, được sai và được trưởng thành từng ngày. Chính môi trường học tập năng động, cùng sự dìu dắt tận tâm của giảng viên, đã tạo nền tảng để Phúc Lộc phát triển. Một trong những kỷ niệm đáng tự hào nhất đối với anh là vinh dự được trở thành người cầm đuốc trong “Đại nhạc hội Chào tân sinh viên K19” của Trường Đại học Đại Nam – khoảnh khắc mà anh xem như dấu ấn đặc biệt trên quãng đường thanh xuân.

Với tinh thần của một người trẻ luôn mong muốn lan tỏa điều tích cực, anh từng hai lần tham gia hiến máu tình nguyện, xem đó là hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn đối với cộng đồng. Không chỉ vậy, Phúc Lộc còn may mắn được góp sức vào nhiều hoạt động thiện nguyện. Anh tham gia tổ chức chương trình “Xuân ấm vùng cao” tại Bản Sáy Tú (Sơn La) năm 2024 và “Trung thu cho em” tại điểm trường ở Cốc Đán (Thái Nguyên) năm 2025.

Phúc Lộc tại sự kiện đầu tiên tổ chức cùng CLB Truyền thông PMI.

Sinh ra tại Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội – mảnh đất nổi tiếng với nghề khảm trai truyền thống, Phúc Lộc luôn ấp ủ mong muốn sau này có thể vận dụng kiến thức truyền thông để quảng bá, lan tỏa và góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương. Đối với anh, truyền thông không chỉ là chuyên ngành học mà còn là cây cầu nối giúp văn hóa truyền thống đến gần hơn với cộng đồng.

Anh luôn tâm niệm: “Chúng ta không thể chọn lại quá khứ, nhưng chúng ta có thể chọn cách sống hết mình với hiện tại để biến nó thành lựa chọn tốt nhất”. Và chính thái độ sống đó đã giúp Phúc Lộc viết nên một hành trình ý nghĩa cho riêng mình.

(Ảnh: NVCC)