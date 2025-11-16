Han Sara bật khóc: 'Nhớ lại hai năm vắng bóng trong âm nhạc, tôi thấy mình khổ quá'

SVO - Han Sara tổ chức fan meeting tại TP. HCM và Hà Nội. Cô bật khóc hạnh phúc giữa vòng tay yêu thương của đồng nghiệp, người hâm mộ cùng fandom Lạc Đà.

Hai buổi fanmeeting là dịp để giọng ca Đếm cừu gửi lời tri ân người hâm mộ, dành thời gian cùng những người bạn thân và fandom Lạc Đà tận hưởng tuổi mới một cách đáng nhớ. Qua đây, cô cũng nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật đầy chăm chỉ, nỗ lực. Đặc biệt đây là thời điểm đánh dấu năm 2025, với nhiều dấu tích đáng nhớ cùng show thực tế Em xinh say hi cũng như EP Unfrozen và mini concert cùng tên.

Trên sân khấu fan meeting, Han Sara thoải mái bung tỏa năng lượng, "quăng miếng hài" cùng các đồng nghiệp và người hâm mộ. Trước lời rủ rê của thần tượng, các thành viên fandom Lạc Đà hăng hái tham gia hai trò chơi “Bịt mắt bắt lạc đà", “Lớp học lạc đà” và phần thi dance battle.

Han Sara cũng nhờ vậy có thêm nhiều khoảnh khắc "cười thả ga" cùng người hâm mộ. Chứng kiến các fan trổ tài trình diễn vũ đạo của "bản hit" Do anh si điêu luyện và tự tin, nữ ca sĩ bày tỏ sự bất ngờ: “Mình có thể là "sĩ đến hết đời" với các "lạc đà". Mình biết các bạn giỏi nhưng không ngờ các bạn có thể "cháy" đến mức như vậy”.

Đáp lại tình cảm nồng nhiệt của các fan, Han Sara hát live một đoạn ca khúc Do anh si. Lần này, cô tiếp tục đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác, khi không gian sự kiện được bao trùm bởi tiếng hát của các fan hòa giọng theo mình.

Khép lại buổi họp mặt ấm cúng và vui nhộn, nữ ca sĩ dành tặng những cái ôm, lời hỏi thăm cho từng fan. Không ít fan bật khóc vì xúc động khi được đến gần nghệ sĩ họ yêu mến. Có người thổ lộ ấp ủ giấc mơ trở thành ca sĩ, ước mong một ngày đứng chung sân khấu với Han Sara.

Nhờ hiệu ứng từ show thực tế Em xinh say hi, Han Sara nhanh chóng trở thành cái tên được giới trẻ yêu mến nhờ tài năng ca hát, sáng tác, ngoại hình cuốn hút cùng phong cách trình diễn hấp dẫn. Trước đó, cô phát hành dự án âm nhạc Unfrozen được đầu tư chỉn chu về âm nhạc, hình ảnh cũng đón nhận phản hồi tích cực từ khán giả trẻ. Nối tiếp chuỗi hoạt động, Han Sara còn làm concert cá nhân và tham gia hàng loạt các concert lớn tại cả hai miền Nam - Bắc.

“2025 là một năm đáng nhớ với tôi, khi những nỗ lực trong nghệ thuật đã được ghi nhận bằng sự yêu thương của khán giả. Tôi cũng vượt qua những giới hạn của bản thân, có thêm sự tự tin đối mặt với các thử thách khó nhằn, để rồi được tái sinh qua dự án Unfrozen. Mỗi bước đi của tôi thêm phần vững chãi khi có các fan đồng hành ở bên cổ vũ, tiếp cho tôi thêm sức mạnh tiến lên phía trước”, nữ ca sĩ cho biết.