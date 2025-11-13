Netizen 'sốc' khi thấy Hoa hậu Lương Thùy Linh làm 'giúp việc nhà' cho Cao Thiên Trang và TyhD Thùy Dương

SVO - Nếu gần đây khán giả thấy Hoa hậu Lương Thùy Linh tất bật lau nhà, nấu cơm, xếp đồ, dọn phòng tắm mà vẫn 'slay' từng khung hình thì có thể người xem đã bước vào series 'Xinh-đờ-rê-Linh' của cô.

Đây là series cá nhân do Lương Thùy Linh thực hiện. Dự án không chỉ hướng đến niềm vui dọn dẹp, mà còn khuyến khích lối sống biết yêu và chăm chút cho không gian sống. "Nàng Hậu" hy vọng đây cũng là một cách giản dị để khán giả thấy yêu thương bản thân và những người xung quanh mình.

Mở màn hành trình “giúp việc quốc dân”, Lương Thùy Linh được tuyển vào nhà chuẩn Bắc của mẹ Hồng Thơ (Con Cò Đây). Nhờ sự tháo vát và khéo léo, cô nàng đã ghi điểm tuyệt đối ở khả năng nấu ăn, dọn dẹp, thậm chí còn được chấm điểm cao cho thần thái. Một sự khởi đầu gia nhập thị trường lao động thành công của "nàng Hậu".

Nhưng sang tới gia chủ thứ hai thì mọi thứ không còn dễ dàng, khi khách hàng của Lương Thùy Linh là "drama queen" TyhD Thùy Dương và mẹ bầu đến chơi nhà Cao Thiên Trang.

“Sóng gió” cho Lương Thùy Linh khi gia chủ tăng độ khó bằng thử thách vừa dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ không một hạt bụi, vừa phải đi catwalk trong nhà. Đồ ăn nấu phải đảm bảo dinh dưỡng cho mẹ bầu Cao Thiên Trang, mà vừa hài lòng khẩu vị ăn chay của TyhD Thùy Dương.

Đây có thể là ngày đi làm áp lực nhất của Lương Thùy Linh, khi có tới hai gia chủ là người mẫu vừa kỹ tính, vừa yêu thích sự thanh lịch. Mỗi bước dọn dẹp mà "nàng Hậu" làm đều được Cao Thiên Trang và TyhD Thùy Dương xem xét, chấm điểm từng chút. Hoạt ngôn như Lương Thùy Linh cũng phải “tắt tiếng” với sự khó tính của hai gia chủ.

Sau cùng, Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng hoàn thành thử thách, với căn bếp được dọn sạch sẽ, tủ lạnh được sắp xếp gọn gàng và một bữa ăn bắt mắt, đảm bảo dinh dưỡng.

Có lẽ, sự khắt khe của các gia chủ mẹ Hồng Thơ, TyhD Thùy Dương và Cao Thiên Trang sẽ là kinh nghiệm cho "nàng Hậu" nâng cấp dịch vụ và sự chỉn chu cho các gia đình tiếp theo.