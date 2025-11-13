Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Netizen 'sốc' khi thấy Hoa hậu Lương Thùy Linh làm 'giúp việc nhà' cho Cao Thiên Trang và TyhD Thùy Dương

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Nếu gần đây khán giả thấy Hoa hậu Lương Thùy Linh tất bật lau nhà, nấu cơm, xếp đồ, dọn phòng tắm mà vẫn 'slay' từng khung hình thì có thể người xem đã bước vào series 'Xinh-đờ-rê-Linh' của cô.

Đây là series cá nhân do Lương Thùy Linh thực hiện. Dự án không chỉ hướng đến niềm vui dọn dẹp, mà còn khuyến khích lối sống biết yêu và chăm chút cho không gian sống. "Nàng Hậu" hy vọng đây cũng là một cách giản dị để khán giả thấy yêu thương bản thân và những người xung quanh mình.

5.jpg

Mở màn hành trình “giúp việc quốc dân”, Lương Thùy Linh được tuyển vào nhà chuẩn Bắc của mẹ Hồng Thơ (Con Cò Đây). Nhờ sự tháo vát và khéo léo, cô nàng đã ghi điểm tuyệt đối ở khả năng nấu ăn, dọn dẹp, thậm chí còn được chấm điểm cao cho thần thái. Một sự khởi đầu gia nhập thị trường lao động thành công của "nàng Hậu".

3.jpg

Nhưng sang tới gia chủ thứ hai thì mọi thứ không còn dễ dàng, khi khách hàng của Lương Thùy Linh là "drama queen" TyhD Thùy Dương và mẹ bầu đến chơi nhà Cao Thiên Trang.

7.jpg

“Sóng gió” cho Lương Thùy Linh khi gia chủ tăng độ khó bằng thử thách vừa dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ không một hạt bụi, vừa phải đi catwalk trong nhà. Đồ ăn nấu phải đảm bảo dinh dưỡng cho mẹ bầu Cao Thiên Trang, mà vừa hài lòng khẩu vị ăn chay của TyhD Thùy Dương.

q-1529.jpg

Đây có thể là ngày đi làm áp lực nhất của Lương Thùy Linh, khi có tới hai gia chủ là người mẫu vừa kỹ tính, vừa yêu thích sự thanh lịch. Mỗi bước dọn dẹp mà "nàng Hậu" làm đều được Cao Thiên Trang và TyhD Thùy Dương xem xét, chấm điểm từng chút. Hoạt ngôn như Lương Thùy Linh cũng phải “tắt tiếng” với sự khó tính của hai gia chủ.

14.jpg

Sau cùng, Hoa hậu Lương Thùy Linh cũng hoàn thành thử thách, với căn bếp được dọn sạch sẽ, tủ lạnh được sắp xếp gọn gàng và một bữa ăn bắt mắt, đảm bảo dinh dưỡng.

20.jpg

Có lẽ, sự khắt khe của các gia chủ mẹ Hồng Thơ, TyhD Thùy Dương và Cao Thiên Trang sẽ là kinh nghiệm cho "nàng Hậu" nâng cấp dịch vụ và sự chỉn chu cho các gia đình tiếp theo.

Văn Sơn
#TyhD Thùy Dương #Lương Thùy Linh #Hoa hậu Lương Thùy Linh #Cao Thiên Trang #nàng Hậu

Xem thêm

Cùng chuyên mục