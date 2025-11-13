Minh Hằng tiết lộ: 'Những thay đổi sau khi có gia đình đã tác động sâu sắc đến cuộc sống và tinh thần của tôi'

SVO - Minh Hằng chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc 'DIRECTOR', đánh dấu màn trở lại V-pop sau 7 năm. Ca khúc do nhóm DTAP sáng tác và sản xuất, thuộc thể loại dance sôi động, lấy cảm hứng từ chính hình ảnh của nữ nghệ sĩ trong cuộc sống và sự nghiệp.

MV DIRECTOR do đạo diễn trẻ Nguyễn Lê Trung Hải thực hiện. Qua MV này, Minh Hằng “chiêu đãi” người hâm mộ một “bữa tiệc” thời trang mãn nhãn, kết hợp cùng góc quay điện ảnh, kỹ xảo hoành tráng và vũ đạo đẹp mắt. Sản phẩm còn truyền tải tinh thần dám bứt phá để làm chủ hành trình nghệ thuật của chính mình.

Lần đầu hợp tác với DTAP, Minh Hằng cho biết: “Tôi luôn tìm hiểu và hỏi các bạn có gợi ý gì mới cho tôi ở hành trình âm nhạc phía trước không? Tôi rất cởi mở lắng nghe những ý kiến đóng góp. Tôi nghĩ, nếu mình muốn có một kết quả như mong đợi, thì mình phải làm rất nhiều điều trước kia mình chưa từng làm”.

Minh Hằng chia sẻ về lý do lựa chọn chủ đề DIRECTOR: "Bảy năm qua tôi không hoạt động nhiều về âm nhạc, đó là một khoảng thời gian không ngắn. Đặc biệt, những thay đổi sau khi có gia đình và em bé đã tác động sâu sắc đến cuộc sống và tinh thần của tôi".

"Cụm từ DIRECTOR dễ tạo liên tưởng đến hành trình làm diễn viên, làm phim mà Minh Hằng đã đi qua. Chủ đề này mang đến cảm giác thân thuộc, gần gũi, giúp khán giả dễ cảm nhận và tin vào sản phẩm mới. Ngoài nghĩa đen là đạo diễn, tôi rất thích ý nghĩa sâu xa của cụm từ này là khả năng làm chủ cuộc đời mình. Điều này rất đúng với Minh Hằng ở thời điểm hiện tại”, nữ ca sĩ nói.

Trong MV, Minh Hằng còn mang đến bất ngờ với ba khách mời đặc biệt gồm: Đồng Ánh Quỳnh, Tín Nguyễn và Khiết Đan. Sự góp mặt của các khách mời giúp MV thêm phần sinh động và khắc họa rõ hơn về hình ảnh người phụ nữ vừa thấu hiểu bản thân, vừa có khả năng dẫn dắt và tôn vinh cái đẹp đến từ sự khác biệt trong mỗi người.

Ngoài ra, Minh Hằng còn khoe vũ đạo “cực cháy”. Điểm nhấn chính là màn nhảy quyến rũ trên nền cát trắng trong MV. Nữ nghệ sĩ liên tục gây ấn tượng khi thực hiện trọn vẹn các động tác vũ đạo có độ khó cao.

Minh Hằng kể về khó khăn khi thực hiện dự án này: “Khi trở lại với guồng quay thực hiện sản phẩm mới, với rất nhiều vấn đề cần ra quyết định, tôi cũng gặp một vài khó khăn. Thời gian vừa qua, tôi phải tìm cách dung hòa thời gian dành cho công việc và gia đình. Mỗi lúc bận rộn với dự án, ông xã luôn đứng phía sau ủng hộ và trở thành hậu phương vững chắc cho tôi yên tâm làm việc”.