Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 trình diễn thời trang trên cầu kính dài nhất thế giới ở Mộc Châu

Mới đây, dàn thí sinh của Hoa hậu Du lịch dân tộc Việt Nam 2025 đã gây bất ngờ và để lại ấn tượng mạnh mẽ khi trình diễn thời trang trên cầu kính Bạch Long - một trong những cây cầu kính nổi tiếng bậc nhất Việt Nam. Ngay sau đó, màn trình diễn này đã gây xôn xao dư luận và được đánh giá là “mang đến cảm xúc mạnh” bởi mặt cầu bằng kính trong suốt cho phép nhìn thấu vực sâu và cảnh quan bên dưới, tạo nên ảo giác độ cao đặc trưng. Cảm giác chênh vênh, hồi hộp khi bước trên mặt kính trong vắt khiến không ít người thót tim, sợ hãi, mất cân bằng, thậm chí run chân, run tay. Chính vì thế, việc tổ chức chung khảo tài năng trên cầu kính không chỉ là thử thách bản lĩnh dành cho thí sinh, mà còn tạo nên điểm nhấn độc đáo, mới lạ và hấp dẫn cho cuộc thi, đồng thời góp phần quảng bá mạnh mẽ sản phẩm du lịch cầu kính đặc sắc của Mộc Châu.

Màn trình diễn đặc biệt của các thí sinh trên cầu kính dài nhất thế giới.

Dù bề mặt cầu, nơi dễ tạo ảo giác mạnh nhất đã được BTC trải thảm nhằm giảm bớt cảm giác chênh vênh, song đây vẫn là thử thách không nhỏ cho các thí sinh khi phải giữ thăng bằng và thể hiện phong thái tự tin trong suốt phần trình diễn.

Trên Cầu kính Bạch Long - cây cầu kính được cho là dài nhất thế giới, các thí sinh vòng Chung khảo tài năng Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 lần lượt trải qua ba phần trình diễn: bikini, thời trang dạ hội và trang phục lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa dân tộc. Top 30 cô gái xinh đẹp đều thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và thần thái cuốn hút.

Ngay sau đó là phần trình diễn trang phục Dạ hội của NTK Phong Nguyễn, với chủ đề Em trong sương cũng ngay trên cầu kính. Giữa sự hùng vĩ của đại ngàn, các người đẹp xuất hiện lộng lẫy trong những thiết kế dạ hội tinh khôi, quyến rũ, toát lên vẻ đẹp thanh khiết và sang trọng. Họ được ví như những giọt sương mai trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng tỏa sáng giữa núi rừng Tây Bắc.

BST 'Em trong sương' được trình diễn gây ấn tượng mạnh.

Đặc biệt, phần trình diễn thời trang lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa các dân tộc Việt Nammang đến cho khán giả nhiều cảm xúc đặc biệt. Từng bộ trang phục được trình diễn là sự kết hợp tinh tế giữa họa tiết thổ cẩm, sắc màu truyền thống và phong cách hiện đại, tôn vinh nét duyên dáng, thanh lịch và đậm đà bản sắc Việt. Khán giả không chỉ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thí sinh mà còn cảm nhận rõ sự phong phú, đa dạng của văn hóa dân tộc Việt Nam.

Những màu sắc đặc biệt trong trang phục dân tộc được trình diễn.

Cùng với đó, vòng thi Chung khảo tài năng đã được diễn ra, khẳng định rằng Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 không chỉ là sân chơi tôn vinh nhan sắc, mà còn là hành trình lan tỏa giá trị văn hóa các dân tộc, tôn vinh vẻ đẹp hiện đại hòa quyện truyền thống và tài năng của phụ nữ Việt Nam. Sau hơn một tháng trải qua các hoạt động trải nghiệm, đặc biệt là series truyền hình thực tế, các thí sinh đã trưởng thành hơn, tự tin, năng động và trở thành những Đại sứ du lịch Tây Bắc đầy nhiệt huyết.

Sau vòng chung khảo tài năng, các thí sinh sẽ bước vào giai đoạn tập luyện tích cực để chuẩn bị cho đêm Chung kết toàn quốc diễn ra vào 18h ngày 15/11/2025, tại Mộc Châu, tỉnh Sơn La.