Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Ca sĩ Hương Tràm trở lại V-pop: 'Đừng bao giờ cố gắng che giấu sự mềm yếu của mình'

THUẬN TÙNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Nữ ca sĩ Hương Tràm quay trở lại đường đua V-pop bằng sở trường ballad của mình, với ca khúc mang tên 'Ước anh nhiều nỗi buồn' do nhạc sĩ Hùng Quân sáng tác.

Đây cũng là lần đầu tiên Hương Tràm hợp tác cùng nhạc sĩ Hùng Quân. Ngay từ khi bản demo được gửi đến, chủ đề lạ và rất thú vị của ca khúc đã gây thu hút Hương Tràm: Nỗi thù hận, sự đau đớn của người con gái tổn thương trong tình yêu.

q2.jpg

Hương Tràm chia sẻ: “Ngay khi nhận được bản demo với cái tên này, tôi đã bị thu hút ngay lập tức. Đặc biệt, khi nghe nhạc sĩ hát và kể câu chuyện của chính bản thân anh ấy, những cảm xúc chân thật đó đã chạm đến tôi. Là một người nghệ sĩ hoạt động và hát nhiều năm, tôi luôn bị chinh phục bởi những cảm xúc càng chân thật càng dễ đánh vào tâm lý".

q6.jpg

Nữ ca sĩ cho hay: “Tôi nghĩ, khi ra mắt một sản phẩm mới, rủi ro luôn là điều khó tránh. Tuy nhiên, chính sự rủi ro này lại khiến tôi cảm thấy phấn khích hơn với ca khúc. Bởi lẽ, bài hát không nói về sự thù hằn đến cuối đời, mà nó chạm đến một khoảnh khắc rất thật của con người. Một thứ cảm xúc mà tôi chưa bao giờ được trình bày trong ca khúc nào. Đó là lý do tôi quyết định thử nghiệm với những điều mà mình chưa bao giờ làm trong âm nhạc".

q-1177.jpg

Phần hình ảnh cho MV Ước anh nhiều nỗi buồn, Hương Tràm đã đặt trọn niềm tin vào Ben Phạm, trong vai trò art director và Việt Anh, trong vai trò đạo diễn. Nam diễn viên Trần Ngọc Vàng sẽ vào vai “trap boy”, cùng với sự diễn xuất của nữ diễn viên Lan Thy trong vai “tiểu tam”.

q4.jpg

Còn nữ chính Hương Tràm hóa thân thành cô gái đã mang những tổn thương đến từ việc bị “cắm sừng”. Xuyên suốt MV là hành trình tìm lại “công lý” cho những tổn thương mà cô gái đã phải gánh chịu, với một cái nhìn có phần tối tăm và cinematic nhất.

q5.jpg

Hương Tràm cũng đã tâm sự về bản thân, khi hoàn thiện xong ca khúc này: “Tôi muốn mọi người hãy xem ca khúc này như một cách để giải tỏa. Con người, đặc biệt là phụ nữ, sẽ có những lúc yếu lòng và cần được bộc lộ, dù chỉ là một khoảnh khắc tức thời".

q3.jpg

"Tôi nghĩ, chúng ta đừng bao giờ cố gắng che giấu sự mềm yếu của mình. Hãy cứ xả hết những cảm xúc hỗn độn ra, bởi chính sự hỗn độn đó mới chứng minh chúng ta là một con người. Dù bạn ở bất cứ độ tuổi nào, tôi hy vọng ca khúc này sẽ chạm đến bạn, cho phép bạn được sống thật với nội tâm, với cái tôi đang giận dữ, tổn thương và yếu đuối nhất của chính mình", nữ ca sĩ nói thêm.

THUẬN TÙNG
#Ước anh nhiều nỗi buồn #Hương Tràm #nhạc sĩ Hùng Quân #tình yêu #ballad tình yêu #ballad

