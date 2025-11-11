Tái xuất màn ảnh rộng, Kiều Oanh bất ngờ tự nhận mình là 'tân binh có thâm niên'

SVO - Kiều Oanh chính thức trở lại màn ảnh rộng sau nhiều năm vắng bóng với vai diễn trong 'Bẫy tiền'. Sự xuất hiện của nữ diễn viên gạo cội nhanh chóng thu hút sự chú ý, khi cô đảm nhận một vai diễn hoàn toàn khác biệt so với những hình ảnh quen thuộc trước đây.

Trước câu hỏi so sánh về những người đồng nghiệp cùng thời đã thành công ở mảng điện ảnh, Kiều Oanh thẳng thắn thừa nhận: “Với sự phát triển của điện ảnh như bây giờ, Oanh hoàn toàn là một tân binh nhưng có thâm niên. Oanh tin vào cái duyên trong nghề và kỹ lưỡng với mỗi nhân vật mà mình lựa chọn".

Đặc biệt, Kiều Oanh hài hước cho biết, cô từng suýt bị lừa đến 4 lần, với nhiều kịch bản khác nhau: “Từ 6–7 năm trước, Oanh đã từng nhận được cuộc gọi báo mình thiếu nợ. Rồi gần đây là những cú điện thoại giả danh nhân viên bảo hiểm, thậm chí có lần còn bị shipper giao hàng lừa tiền”.

Kiều Oanh thừa nhận, dù đã cảnh giác hơn rất nhiều nhưng những chiêu trò ngày càng tinh vi vẫn khiến cô đôi lúc hoang mang - đúng như cảm giác của các nhân vật trong phim. Đồng thời, nữ diễn viên cũng "bật mí vai diễn người mẹ của mình sẽ là một nhân tố bất ngờ trong câu chuyện của phim.

Khi được hỏi về lý do chọn Bẫy tiền để trở lại màn ảnh rộng, Liên Bỉnh Phát cho biết: “Đây là vai diễn cùng thể loại tâm lý, giật gân mới lạ, Phát hạnh phúc khi khán giả sẽ được thấy một phiên bản Liên Bỉnh Phát hoàn toàn khác so với trước đây".

Tam Triều Dâng không giấu được nỗi xúc động khi lần đầu được đóng chính trên màn ảnh rộng: “Với điện ảnh, Dâng là một gương mặt hoàn toàn mới nên bản thân gặp phải nhiều áp lực nhất định. Nhưng Dâng ý thức và trân trọng từng cơ hội để Dâng được đến gần hơn với khán giả”.

Trước loạt khoảnh khắc hậu trường tình tứ và ngọt ngào, Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng chính thức lên tiếng về các tin đồn “phim giả tình thật” sau khi tham gia phim này. Đối với Tam Triều Dâng, công việc của một diễn viên là phải hoá thân vào nhân vật một cách trọn vẹn để mang đến niềm tin cho khán giả.

Bên cạnh đó, Tam Triều Dâng dành nhiều lời khen cho bạn diễn: “Anh Phát cho tôi niềm tin vào nhân vật để cả hai thoải mái khi làm việc mà không bị những khía cạnh cá nhân ảnh hưởng đến cảm xúc”. Về phía Liên Bỉnh Phát, nam diễn viên khẳng định bản thân luôn tách bạch công việc và đời sống riêng tư. Đồng thời, anh cũng hài hước tiết lộ đã xin phép “nóc nhà” khi tham gia dự án này.

Thông qua trailer đặc biệt vừa được tung ra, DealZ chính là ứng dụng đẩy nhân vật Đăng Thức (Liên Bỉnh Phát) vào chuỗi bi kịch khi vô tình đăng nhập và chấp nhận thực hiện thử thách để đổi lại số tiền thưởng hấp dẫn. Ứng dụng là nhân tố biểu tượng cho mặt trái của thời đại công nghệ số - nơi mỗi cú nhấp đều có thể trả giá bằng mạng sống.