11 cung bậc cảm xúc mà bạn không thể bỏ qua trong 11 bộ phim Hàn tháng Mười Một (Kỳ 2)

SVO - 'Moon River', 'There’s No Next Life', 'Dynamite Kiss', 'The 4th Love Revolution', 'Heroes Next Door', 'Taxi Driver season 3' là 6 mảnh ghép hoàn thiện bức tranh giải trí đầy sôi động cho tháng Mười Một của bạn.
Moon River: Sức hút mới của Kim Se Jeong trong bộ phim cổ trang đầu tiên trong sự nghiệp
Trong bộ phim truyền hình thời Joseon Moon River, Kang Tae Oh vào vai thái tử Yi Kang. Bề ngoài tỏ ra cứng rắn nhưng trong lòng lại âm thầm đau buồn vì mất đi người mình yêu thương, đồng thời lặng lẽ lên kế hoạch trả thù. 'Ngôi sao' Kim Se Jeong của The Uncanny Counter xuất hiện trong vai Park Dal Yi, một cô gái bán hàng rong gan dạ, có biệt tài bán hàng. Một ngày nọ, Dal Yi và thái tử tình cờ gặp nhau và hoán đổi linh hồn một cách kỳ diệu.
Don't Call Me Ma'am: Ngã rẽ mang tính quyết định của những người phụ nữ ngoài 40 tuổi
Câu chuyện về ba người bạn nữ 41 tuổi. Cho Na Jeong (Kim Hee Sun) từng là người dẫn chương trình mua sắm tại nhà trên truyền hình và kiếm được hàng trăm triệu won từ công việc của mình. Giờ đây, cô là một bà nội trợ toàn thời gian và là mẹ của hai cậu con trai. Cô cố gắng quay trở lại với công việc dẫn chương trình mua sắm tại nhà và kiếm lại mức lương cao ngất ngưởng mà cô từng có. Koo Ju Yeong (Han Hye Jin)làm quản lý kế hoạch tại một trung tâm nghệ thuật, nơi trưng bày những màn trình diễn chất lượng cao. Cô dường như có một cuộc sống hoàn hảo cả về đời tư lẫn sự nghiệp. Nhưng thực tế, cô phải chịu đựng nỗi đau khi cố gắng sinh con với người chồng vô tính của mình. Lee Il Ri (Jin Seo Yun)độc thân và làm phó tổng biên tập cho một tạp chí thời trang. Cô bắt đầu sự nghiệp với tư cách là biên tập viên thời trang và đã nỗ lực hết mình để trở thành phó tổng biên tập. Cô vẫn ấp ủ một giấc mơ về hôn nhân, một giấc mơ mà cô vẫn chưa thực hiện được.
Dynamite Kiss: Lấp đầy trái tim khán giả bằng sự phấn khích và rung động
Jang Ki Yong (The Atypical Family) and Ahn Eun Jin (Hospital Playlist) sẽ hợp tác với nhau trong bộ phim hài lãng mạn Dynamite Kiss.
The 4th Love Revolution: Thể loại phim hài lãng mạn mới mẻ
Kim Yo Han (The Winning Try) vào vai chàng người mẫu mới nổi rất được yêu thích Kang Min Hak, người đã thu hút được một triệu người theo dõi trên mạng xã hội sau khi xuất hiện trên một chương trình hẹn hò, trong khi Hwang Bo-Reum-Byeol (Maestra: Strings of Truth) vào vai Ju Yeon San, sinh viên giỏi nhất khoa Kỹ thuật Máy tính. Ju Yeon San có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng là ngay cả một lỗi nhỏ cũng khiến cô không thể tiếp tục. Cô làm việc trên máy tính cả ngày và không hề có hứng thú với chuyện hẹn hò. Một vụ sáp nhập kỳ quặc tại một trường đại học đã đưa khoa kỹ thuật máy tính và khoa người mẫu lại với nhau. Sinh viên hai khoa bắt đầu học cùng nhau. Cặp đôi nhanh chóng xung đột, nhưng cảm xúc thất vọng của họ nhanh chóng chuyển hóa thành nảy sinh tình cảm.
Heroes Next Door: Trải nghiệm mới mẻ và thú vị với đội đặc nhiệm khu phố
Yoon Kye Sang (The Frog) và Jin Seon Kyu (Aema) sẽ dẫn dắt bộ phim hài hành động khu phố này. Phim kể về câu chuyện ly kỳ và hài hước của một đơn vị đặc nhiệm dự bị, những người cùng nhau hợp tác không phải để bảo vệ đất nước hay thúc đẩy hòa bình thế giới mà là để bảo vệ gia đình và khu phố của họ. Choi Kang (Yoon Kye Sang), một điều tra viên bảo hiểm, từng là thành viên của đơn vị tác chiến đặc biệt JDD. Anh sở hữu vóc dáng ấn tượng, sự nhạy bén và khả năng đồng cảm phi thường. Kwak Byeong Nam (Jin Seon Kyu), chủ một cửa hàng bán đồ kim khí và văn phòng phẩm, là cựu thành viên của đơn vị chống khủng bố HID, người đã được chuyển đến tiểu đoàn bảo trì sau khi bị thương ở đầu gối trong quá trình huấn luyện. Anh đã là Chủ tịch Hội Thanh niên của Sangri-dong trong 13 năm và phụ trách việc thu gom rác tái chế trong khu phố. Cùng với một nhóm hàng xóm hỗn tạp khác, họ hợp sức để bảo vệ khu phố và gia đình của mình.
Taxi Driver season 3: Lee Je Hoon và Pyo Ye Jin trở lại với quy mô chưa từng có
Biệt đội Rainbow Taxi sẽ trở lại với những màn hành động ly kỳ trong mùa thứ ba của loạt phim hành động giật gân ăn khách Taxi Driver. Lee Je Hoon một lần nữa dẫn dắt biệt đội khi họ đối đầu với những kẻ thù mới ở Nhật Bản, sau khi chuyển hướng sang Việt Nam trong mùa 2, hứa hẹn sẽ là phần phim đỉnh cao nhất từ trước đến nay của loạt phim này.