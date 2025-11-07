11 cung bậc cảm xúc mà bạn không thể bỏ qua trong 11 bộ phim Hàn tháng Mười Một (Kỳ 2)

Moon River: Sức hút mới của Kim Se Jeong trong bộ phim cổ trang đầu tiên trong sự nghiệp

Trong bộ phim truyền hình thời Joseon Moon River, Kang Tae Oh vào vai thái tử Yi Kang. Bề ngoài tỏ ra cứng rắn nhưng trong lòng lại âm thầm đau buồn vì mất đi người mình yêu thương, đồng thời lặng lẽ lên kế hoạch trả thù. 'Ngôi sao' Kim Se Jeong của The Uncanny Counter xuất hiện trong vai Park Dal Yi, một cô gái bán hàng rong gan dạ, có biệt tài bán hàng. Một ngày nọ, Dal Yi và thái tử tình cờ gặp nhau và hoán đổi linh hồn một cách kỳ diệu.

'Moon River' (gồm 14 tập) ban đầu dự kiến ​​ra mắt vào cuối tháng Mười, nhưng sau đó lại lùi lịch chiếu vào ngày 7/11 trong khung giờ thứ Sáu, thứ Bảy trên đài MBC.



Kim Se Jeong vào vai Park Dal Yi kiên cường và tràn đầy năng lượng, hứa hẹn sẽ mang đến một sức hút mới mẻ cho màn ảnh nhỏ với bộ phim cổ trang đầu tiên kể từ khi ra mắt. Cô là một doanh nhân tài năng, ấm áp, nhưng vẫn quyến rũ với tính cách táo bạo và giọng nói đặc trưng vùng Chungcheong. Khả năng diễn xuất sống động và giàu cảm xúc của Kim Se Jeong sẽ đưa nhân vật Dal Yi, người trải qua một bước ngoặt bất ngờ khi linh hồn cô hoán đổi với thái tử chỉ sau một đêm vào một cuộc sống đầy biến động.

Song So Hee, người được biết đến rộng rãi với biệt danh "Cô gái âm nhạc truyền thống" sẽ lần đầu tiên hát nhạc phim. Bài hát "Dream" của cô cho 'Moon River' cũng sẽ được phát hành trên nhiều trang web nghe nhạc trực tuyến vào lúc 6h tối, ngày 7/11 (giờ Hàn Quốc). Song So Hee bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ khi còn rất trẻ, biểu diễn các bài dân ca Gyeonggi. Dựa trên nền tảng âm hưởng của âm nhạc truyền thống, cô đã không ngừng mở rộng tầm nhìn âm nhạc của mình thông qua những khám phá không ngừng nghỉ. Hơn nữa, gần đây cô đã biểu diễn trên nhiều sân khấu trong nước và quốc tế, bao gồm "2025 Pentaport Rock Festival" và "THE GLOW 2025", cũng như đang chuẩn bị cho buổi hòa nhạc solo vào tháng Mười Hai.

Don't Call Me Ma'am: Ngã rẽ mang tính quyết định của những người phụ nữ ngoài 40 tuổi

Câu chuyện về ba người bạn nữ 41 tuổi. Cho Na Jeong (Kim Hee Sun) từng là người dẫn chương trình mua sắm tại nhà trên truyền hình và kiếm được hàng trăm triệu won từ công việc của mình. Giờ đây, cô là một bà nội trợ toàn thời gian và là mẹ của hai cậu con trai. Cô cố gắng quay trở lại với công việc dẫn chương trình mua sắm tại nhà và kiếm lại mức lương cao ngất ngưởng mà cô từng có. Koo Ju Yeong (Han Hye Jin) làm quản lý kế hoạch tại một trung tâm nghệ thuật, nơi trưng bày những màn trình diễn chất lượng cao. Cô dường như có một cuộc sống hoàn hảo cả về đời tư lẫn sự nghiệp. Nhưng thực tế, cô phải chịu đựng nỗi đau khi cố gắng sinh con với người chồng vô tính của mình. Lee Il Ri (Jin Seo Yun) độc thân và làm phó tổng biên tập cho một tạp chí thời trang. Cô bắt đầu sự nghiệp với tư cách là biên tập viên thời trang và đã nỗ lực hết mình để trở thành phó tổng biên tập. Cô vẫn ấp ủ một giấc mơ về hôn nhân, một giấc mơ mà cô vẫn chưa thực hiện được.

"Don't Call Me Ma'am" hay có tên gọi khác "Because There Is No Next Life" là miniseries đầu tiên phát sóng vào thứ Hai, thứ Ba của đài truyền hình CHOSUN, phát sóng lúc 10h tối, ngày 10/11, theo giờ Hàn Quốc và cũng có sẵn trên Netflix.

Theo đội ngũ sản xuất, Kim Hee Sun, Han Hye Jin và Jin Seo Yeon đã nâng tầm trải nghiệm của người xem bằng những miêu tả chân thực, chi tiết về cuộc sống của họ trong những cảnh quay "cực kỳ khác biệt" từ năm 2011 đến năm 2025. Hơn nữa, diễn xuất chân thực, sống động của ba diễn viên, mỗi người đều có cá tính riêng, đã gây ấn tượng với tất cả mọi người trên trường quay, làm bừng sáng bầu không khí. 'Because There Is No Next Life' có thể nói là bộ phim khắc họa hoàn hảo cuộc sống nội tâm của những người phụ nữ hiện đại sống cùng thời đại, với năng lượng nhiệt huyết của những người tuổi đôi mươi và sức nặng sâu sắc của những người tuổi tứ tuần.

Dynamite Kiss: Lấp đầy trái tim khán giả bằng sự phấn khích và rung động

Jang Ki Yong (The Atypical Family) and Ahn Eun Jin (Hospital Playlist) sẽ hợp tác với nhau trong bộ phim hài lãng mạn Dynamite Kiss.

Kong Ji Hyeok (Jang Ki Yong) là trưởng nhóm Mother TF tại một công ty sản phẩm dành cho trẻ em. Anh sắc sảo, điềm tĩnh và làm việc rất nhiệt tình. Một ngày nọ, một thành viên trong nhóm, Ko Da Rim, bất ngờ hôn anh. Điều này khiến anh rơi vào tình thế khó xử, vì cô là một phụ nữ đã có chồng. Trong khi đó, Ko Da Rim (Ahn Eun Jin) là một phụ nữ độc thân cần một công việc để nuôi sống bản thân. Cô xin được việc làm tạm thời tại công ty sản phẩm dành cho trẻ em, nơi Kong Ji Hyeok làm việc. Cô nói dối về lý lịch của mình và khai rằng mình đã kết hôn và có một đứa con để được nhận vào làm. Hiện tại, cô làm việc dưới quyền Kong Ji Hyeok trong nhóm Mother TF. Mối quan tâm duy nhất của cô là trở thành một nhân viên chính thức ở đó, nhưng cô bắt đầu có tình cảm với Kong Ji Hyeok.

Đây là bộ phim hài lãng mạn đầu tiên của Ahn Eun Jin và nhân vật Ko Da Rim đã thể hiện hoàn hảo nét quyến rũ thực sự của cô, tạo nên sự quan tâm lẫn mong đợi mãnh liệt từ khán giả tiềm năng. Ahn Eun Jin đã trân trọng và yêu mến Ko Da Rim hơn bất kỳ ai khác trong suốt quá trình quay phim. Đây là lý do tại sao cô ấy có thể đắm chìm sâu sắc vào tình yêu của Ko Da Rim và câu chuyện dí dỏm, đáng yêu của 'Dynamite Kiss': "Nếu xem tập đầu tiên, bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy: 'Đây là một bộ phim thực sự thú vị và hấp dẫn. Một bộ phim sẽ khiến bạn muốn đắm chìm vào và cảm nhận nhịp tim đập thình thịch'.Tôi nghĩ nếu đắm chìm vào cốt truyện nhanh sẽ khiến bạn bị cuốn hút từ tập 1 đến tập cuối, bạn sẽ thấy mình yêu Da Rim và Ji Hyuk. Tôi đã rất háo hức được gặp gỡ khán giả với bộ phim thực sự ly kỳ và hấp dẫn này. Khi mùa Thu đang trở nên se lạnh, chúng tôi đã chuẩn bị một bộ phim sẽ sưởi ấm trái tim bạn. Tôi hy vọng các bạn sẽ thích và cảm thấy thoải mái khi xem. Hẹn gặp lại!". Chuyện tình cảm động lòng người của Da Rim và Ji Hyuk sẽ lên sóng vào ngày 12/11 (giờ Hàn Quốc), trên SBS và NETFLIX.

The 4th Love Revolution: Thể loại phim hài lãng mạn mới mẻ

Kim Yo Han (The Winning Try) vào vai chàng người mẫu mới nổi rất được yêu thích Kang Min Hak, người đã thu hút được một triệu người theo dõi trên mạng xã hội sau khi xuất hiện trên một chương trình hẹn hò, trong khi Hwang Bo-Reum-Byeol (Maestra: Strings of Truth) vào vai Ju Yeon San, sinh viên giỏi nhất khoa Kỹ thuật Máy tính. Ju Yeon San có khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, nhưng lại có một nhược điểm chí mạng là ngay cả một lỗi nhỏ cũng khiến cô không thể tiếp tục. Cô làm việc trên máy tính cả ngày và không hề có hứng thú với chuyện hẹn hò. Một vụ sáp nhập kỳ quặc tại một trường đại học đã đưa khoa kỹ thuật máy tính và khoa người mẫu lại với nhau. Sinh viên hai khoa bắt đầu học cùng nhau. Cặp đôi nhanh chóng xung đột, nhưng cảm xúc thất vọng của họ nhanh chóng chuyển hóa thành nảy sinh tình cảm.

Sức hút của 'The 4th Love Revolution' ra mắt trên Wavve vào ngày 13/11 và sẽ được phát sóng đồng thời trên các nền tảng OTT lớn tại 96 quốc gia, bao gồm Nhật Bản, Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc Đại lục và Nga... nằm ở sự kết hợp giữa bối cảnh quen thuộc, kinh điển và những nỗ lực táo bạo, mới lạ. Vì đã từng làm việc cùng nhau trước đó, nên phản ứng hóa học của Kim Yo Han và Hwang Bo Reum rất tuyệt vời ngay từ đầu. Đạo diễn Yoon Sung Ho chia sẻ: "So với những bộ phim đình đám khác, phim này có vẻ nhỏ bé và khiêm tốn. Tuy nhiên, thông qua bộ phim chứa đựng những sắc màu độc đáo và thử nghiệm mới mẻ này, tôi hy vọng sẽ mang đến cho khán giả những giây phút giải trí lạ mà họ xứng đáng được trải nghiệm". Đạo diễn Han In Mi tiếp tục: "Đây là một thể loại phim hài lãng mạn mới mẻ. Nó mới mẻ đến mức khó có thể diễn tả bằng lời khiến bạn phải tự mình trải nghiệm".

Heroes Next Door: Trải nghiệm mới mẻ và thú vị với đội đặc nhiệm khu phố

Yoon Kye Sang (The Frog) và Jin Seon Kyu (Aema) sẽ dẫn dắt bộ phim hài hành động khu phố này. Phim kể về câu chuyện ly kỳ và hài hước của một đơn vị đặc nhiệm dự bị, những người cùng nhau hợp tác không phải để bảo vệ đất nước hay thúc đẩy hòa bình thế giới mà là để bảo vệ gia đình và khu phố của họ. Choi Kang (Yoon Kye Sang), một điều tra viên bảo hiểm, từng là thành viên của đơn vị tác chiến đặc biệt JDD. Anh sở hữu vóc dáng ấn tượng, sự nhạy bén và khả năng đồng cảm phi thường. Kwak Byeong Nam (Jin Seon Kyu), chủ một cửa hàng bán đồ kim khí và văn phòng phẩm, là cựu thành viên của đơn vị chống khủng bố HID, người đã được chuyển đến tiểu đoàn bảo trì sau khi bị thương ở đầu gối trong quá trình huấn luyện. Anh đã là Chủ tịch Hội Thanh niên của Sangri-dong trong 13 năm và phụ trách việc thu gom rác tái chế trong khu phố. Cùng với một nhóm hàng xóm hỗn tạp khác, họ hợp sức để bảo vệ khu phố và gia đình của mình.

Năm nhân vật, từ một cựu đặc vụ đến một kỹ thuật viên, một trợ lý đặc nhiệm, một đặc vụ mạng và một lính súng cối, cùng chung quyết tâm "bảo vệ khu phố của chúng ta", thể hiện tinh thần đồng đội mạnh mẽ, hứa hẹn một trải nghiệm mới mẻ và thú vị. Phim sẽ được chiếu đồng thời trên Coupang Play, Genie TV và ENA vào ngày 17/11 lúc 10h tối (giờ Hàn Quốc).

Taxi Driver season 3: Lee Je Hoon và Pyo Ye Jin trở lại với quy mô chưa từng có

Biệt đội Rainbow Taxi sẽ trở lại với những màn hành động ly kỳ trong mùa thứ ba của loạt phim hành động giật gân ăn khách Taxi Driver. Lee Je Hoon một lần nữa dẫn dắt biệt đội khi họ đối đầu với những kẻ thù mới ở Nhật Bản, sau khi chuyển hướng sang Việt Nam trong mùa 2, hứa hẹn sẽ là phần phim đỉnh cao nhất từ ​​trước đến nay của loạt phim này.

Khi những nhân vật phản diện tàn bạo dấn thân vào các hoạt động bóc lột và phạm tội trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ K-pop đến thể thao và game, sự mong đợi ngày càng tăng cao cho sự trở lại của biệt đội Rainbow Taxi sau 2 năm với tinh thần đồng đội được cải thiện.