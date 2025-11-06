'Cặp đôi hoàng tử và công chúa OTT' họ Lee gây xao xuyến với chuyện tình kỳ lạ giữa 'chủ tịch' và con gái nhà tài phiệt

New Employee Chairman Kang xoay quanh Kang Yong Ho (Son Hyun Joo), vị chủ tịch quyền lực của tập đoàn hàng đầu Choi Sung Group, người được tôn sùng như một thiên tài kinh doanh. Kang Yong Ho là một doanh nhân, bằng sự quyết tâm không ngừng nghỉ, đã xây dựng Choi Sung Group trở thành tập đoàn lớn thứ 10 cả nước. Với niềm tin rằng, mọi thứ trong cuộc sống đều tuân theo logic của đồng tiền, anh thậm chí còn bắt hai đứa con sinh đôi của mình cạnh tranh với nhau. Tuy nhiên, sau một tai nạn, anh bất ngờ thấy mình sống một cuộc đời thứ hai, khi linh hồn anh hoán đổi vào cơ thể trẻ trung của một cầu thủ bóng đá Hwang Joon Hyun (Lee Jun Young), buộc anh phải bắt đầu lại với tư cách là một nhân viên mới tại công ty của chính mình.

Phim dựa trên tiểu thuyết web nổi tiếng cùng tên, 'New Employee Chairman Kang', dự kiến phát sóng trong khung giờ thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần, trên đài jTBC, vào năm 2026 và gồm 12 tập.



Lee Jun Young cũng vừa kết thúc thành công buổi fanmeeting encore "Scene by JUNYOUNG: Another Scene" tại Hội trường Nghệ thuật Tài chính Woori ở Công viên Olympic, Seoul vào ngày 1/11. Các buổi hòa nhạc encore trong tour fan meeting của Lee Jun Young bắt đầu tại Seoul vào tháng Bảy và tiếp tục đến Đài Bắc, Ma Cao và Kuala Lumpur, đã bán hết vé ở mọi điểm dừng, một lần nữa chứng minh sức hút mãnh liệt của anh. Buổi fan meeting encore mở màn bằng màn trình diễn "Bounce", một trong hai ca khúc chủ đề nằm trong mini album đầu tay "LAST DANCE" của anh, phát hành vào tháng Chín. Bản phối lại của nhà sản xuất kiêm DJ Kona, cùng với phần trình diễn của Liberty Crew, đã tạo nên một màn trình diễn tuyệt vời.