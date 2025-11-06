'Cặp đôi hoàng tử và công chúa OTT' họ Lee gây xao xuyến với chuyện tình kỳ lạ giữa 'chủ tịch' và con gái nhà tài phiệt

SVO - Lee Ju Myoung sẽ đóng cặp cùng Lee Jun Young trong bộ phim truyền hình sắp ra mắt của JTBC 'The New Employee Chairman Kang' (tên tạm thời), ra mắt vào năm 2026.
New Employee Chairman Kang xoay quanh Kang Yong Ho (Son Hyun Joo), vị chủ tịch quyền lực của tập đoàn hàng đầu Choi Sung Group, người được tôn sùng như một thiên tài kinh doanh. Kang Yong Ho là một doanh nhân, bằng sự quyết tâm không ngừng nghỉ, đã xây dựng Choi Sung Group trở thành tập đoàn lớn thứ 10 cả nước. Với niềm tin rằng, mọi thứ trong cuộc sống đều tuân theo logic của đồng tiền, anh thậm chí còn bắt hai đứa con sinh đôi của mình cạnh tranh với nhau. Tuy nhiên, sau một tai nạn, anh bất ngờ thấy mình sống một cuộc đời thứ hai, khi linh hồn anh hoán đổi vào cơ thể trẻ trung của một cầu thủ bóng đá Hwang Joon Hyun (Lee Jun Young), buộc anh phải bắt đầu lại với tư cách là một nhân viên mới tại công ty của chính mình.