'Cặp đôi hoàng tử và công chúa OTT' họ Lee gây xao xuyến với chuyện tình kỳ lạ giữa 'chủ tịch' và con gái nhà tài phiệt

SVO - Lee Ju Myoung sẽ đóng cặp cùng Lee Jun Young trong bộ phim truyền hình sắp ra mắt của JTBC 'The New Employee Chairman Kang' (tên tạm thời), ra mắt vào năm 2026.

New Employee Chairman Kang xoay quanh Kang Yong Ho (Son Hyun Joo), vị chủ tịch quyền lực của tập đoàn hàng đầu Choi Sung Group, người được tôn sùng như một thiên tài kinh doanh. Kang Yong Ho là một doanh nhân, bằng sự quyết tâm không ngừng nghỉ, đã xây dựng Choi Sung Group trở thành tập đoàn lớn thứ 10 cả nước. Với niềm tin rằng, mọi thứ trong cuộc sống đều tuân theo logic của đồng tiền, anh thậm chí còn bắt hai đứa con sinh đôi của mình cạnh tranh với nhau. Tuy nhiên, sau một tai nạn, anh bất ngờ thấy mình sống một cuộc đời thứ hai, khi linh hồn anh hoán đổi vào cơ thể trẻ trung của một cầu thủ bóng đá Hwang Joon Hyun (Lee Jun Young), buộc anh phải bắt đầu lại với tư cách là một nhân viên mới tại công ty của chính mình.

news-pv1202511068d54fba066c74c5e8b02f62919762960-p1.png
vxlzjv-4f.jpg
Phim dựa trên tiểu thuyết web nổi tiếng cùng tên, 'New Employee Chairman Kang', dự kiến phát sóng trong khung giờ thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần, trên đài jTBC, vào năm 2026 và gồm 12 tập.
187400-196277-228.jpg
Lee Jun Young cũng vừa kết thúc thành công buổi fanmeeting encore "Scene by JUNYOUNG: Another Scene" tại Hội trường Nghệ thuật Tài chính Woori ở Công viên Olympic, Seoul vào ngày 1/11. Các buổi hòa nhạc encore trong tour fan meeting của Lee Jun Young bắt đầu tại Seoul vào tháng Bảy và tiếp tục đến Đài Bắc, Ma Cao và Kuala Lumpur, đã bán hết vé ở mọi điểm dừng, một lần nữa chứng minh sức hút mãnh liệt của anh. Buổi fan meeting encore mở màn bằng màn trình diễn "Bounce", một trong hai ca khúc chủ đề nằm trong mini album đầu tay "LAST DANCE" của anh, phát hành vào tháng Chín. Bản phối lại của nhà sản xuất kiêm DJ Kona, cùng với phần trình diễn của Liberty Crew, đã tạo nên một màn trình diễn tuyệt vời.
202511061323772577-690c2418eb951.jpg
Lee Ju Myoung vào vai Kang Bang Geul, đứa con bí mật của một gia đình tài phiệt, người mà sự tồn tại của cô luôn được che giấu. 15 năm trước, cô bị gia đình thúc ép đi du học, và kể từ đó, cô hành động như một kẻ vô tư lự, chỉ biết vui chơi. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài đó là một tham vọng mãnh liệt muốn chứng minh giá trị của mình với gia đình. Để theo đuổi mục tiêu đó, cô lặng lẽ kết thúc cuộc đời ở nước ngoài và trở về với một danh tính mới, gia nhập Tập đoàn Choi Sung với tư cách là một nhân viên mới. Lee Joo Myung đã chứng minh khả năng diễn xuất tự nhiên của mình trong nhiều bộ phim truyền hình trên các nền tảng số OTT, khẳng định vị thế 'ngôi sao' đang lên của mình. Bộ phim điện ảnh đầu tay của cô, "Pilot", đã chinh phục khán giả, và vai diễn gần đây trong "My Youth" cũng đem lại nhiều dư âm lãng mạn ngọt ngào và những khoảnh khắc hồi hộp mới mẻ, làm dấy lên kỳ vọng cho dự án sắp tới của cô. Lee Joo Myung hiện đang hẹn hò với nam diễn viên Kim Ji Seok.
Tuệ Nghi
#Drama doanh nhân và cuộc sống thứ hai #Chuyển đổi linh hồn trong phim truyền hình #Nội dung về tập đoàn và gia đình tài phiệt #Sự nghiệp và thành công của Lee Jun Young #Hành trình diễn xuất của Lee Joo Myung #Tình yêu và tham vọng trong giới giải trí #Dự án phim truyền hình JTBC 2026 #Fan meeting và hoạt động nghệ thuật của Lee Jun Young #Chuyện tình và bí mật gia đình trong phim

