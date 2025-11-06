Lộ diện 'mỹ nam' của chương trình 'Người ấy là ai' khiến chuyện tình cảm của Thị đế Kim Chung Liên Bỉnh Phát 'lung lay'

SVO - Phim điện ảnh Việt đầu tiên khai thác trực diện vấn nạn lừa đảo qua điện thoại mang tên 'Bẫy tiền' vừa chính thức tung poster và trailer đầy kịch tính. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng và Lê Hải...

Bẫy Tiền hé lộ poster chính thức cùng dàn diễn viên đầy tiềm lực bên cạnh màn kết hợp lần đầu tiên giữa Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng trên màn ảnh rộng. Bộ phim quy tụ nhiều tên tuổi quen thuộc lẫn gương mặt mới triển vọng như Kiều Oanh, Lê Hải, Thừa Tuấn Anh… hứa hẹn tạo nên những thước phim đầy cảm xúc cho khán giả.

Nữ nghệ sĩ Kiều Oanh từng ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả với lối diễn duyên dáng bất ngờ tái xuất sau thời gian dài vắng bóng. Sự trở lại của cô trong một bộ phim tâm lý - giật gân này khiến khán giả tò mò về vai diễn lần này.

Trong khi đó, "mỹ nam" Người ấy là ai Lê Hải ghi dấu ấn với các bộ phim truyền hình như Ước mình cùng bay, Cô đừng hòng thoát khỏi tôi và gần đây là Cách em 1 milimet. Đây cũng lần đầu lấn sân điện ảnh với vai diễn mang nhiều bí ẩn. Vẻ ngoài điềm tĩnh cùng ánh mắt lạnh lùng của anh được dự đoán sẽ tạo nên màn đối đầu căng thẳng với nhân vật của Liên Bỉnh Phát, góp phần làm nổi bật mạch tâm lý kịch tính trong phim.

Là dự án phim Việt đầu tiên khai thác trực diện vấn nạn lừa đảo qua điện thoại, Bẫy tiền cũng tung ra trailer hé lộ loạt phân cảnh bạo lực và đẫm máu. Mở đầu bằng khoảnh khắc Đăng Thức (Liên Bỉnh Phát) bị người yêu chất vấn về các nguồn tiền bí ẩn anh đột ngột có được.

Đoạn trailer nhanh chóng đưa khán giả bước vào thế giới đen tối của cách thức lừa đảo tinh vi qua điện thoại. Nơi người tham gia phải thực hiện những thử thách được đề ra để đổi lấy phần thưởng “nóng” đầy cám dỗ.

Khi độ khó của thử thách ngày một tăng dần cũng là lúc Đăng Thức lún sâu vào vòng xoáy tội lỗi, đến mức anh không còn nhận ra bản thân đang đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết.

Với bầu không khí u tối và nhịp phim dồn dập, phim đẩy khán giả vào chuỗi căng thẳng tột độ khi từng nhiệm vụ trở thành cơn ác mộng thật sự, bủa vây nhân vật chính trong tuyệt vọng. Mỗi tin nhắn, cuộc gọi là một canh bạc sinh tử, nơi tiền thưởng càng lớn thì cái giá phải trả càng đắt.

Song song đó, phim cũng hé lộ diễn biến cảm xúc đầy bi kịch của Thanh Tâm (Tam Triều Dâng) là người vợ sắp cưới yêu bằng cả niềm tin và sự hy sinh. Bất chấp những dấu hiệu bất thường, cô vẫn chọn ở lại bên Đăng Thức để rồi bất lực nhận ra rằng, người đàn ông vừa cầu hôn mình đang dần đánh mất nhân tính.

Ngoài ra, trailer còn hé lộ nhân vật Hoàng Long (Lê Hải) là nhân tố bí ẩn trong mối quan hệ tình tay ba. Đồng thời là mắt xích quan trọng mở ra nút thắt thử thách sinh tử, càng khiến câu chuyện trở nên căng thẳng và khó đoán.