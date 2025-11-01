NSND Thanh Nam 'thành đôi' cùng nghệ sĩ Ngân Quỳnh được khán giả ví như 'OTP chữa lành' trên màn ảnh rộng

SVO - Phim 'Truy tìm long diên hương' vừa tung bộ poster nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trong đó, hình ảnh của hai nghệ sĩ gạo cội Thanh Nam và Ngân Quỳnh tạo được nhiều cảm xúc cho người xem.

Hai nhân vật Thím Hai (nghệ sĩ Ngân Quỳnh) và Chú Hai (NSND Thanh Nam) mang đến sắc thái dung dị, chân thật nhất trong phim. Họ dường như sẽ là linh hồn của làng chài. Hai nhân vật được mô tả như những con người lam lũ, hiền hậu nhưng đầy tự trọng và tình nghĩa. Khi dòng đời cuộn trào với những cơn sóng ngầm của lòng tham, Thím Hai và Chú Hai vẫn giữ vững niềm tin vào điều thiện lương.

Sự xuất hiện của hai nghệ sĩ gạo cội được kỳ vọng sẽ mang đến cảm xúc sâu lắng cho phim. Hình ảnh hai người đứng bên bờ biển, che chắn cho nhau với ánh mắt lấp lánh niềm vui, vừa như một khúc ca bình yên, vừa như một nốt trầm ấm áp giữa những trận cuồng phong của bộ phim.

Trong poster nhân vật, ánh mắt của Tâm (do Quang Tuấn thủ vai) như nhìn xuyên qua giông bão. Thông qua tấm poster này, khán giả có thể biết được Tâm là một người đàn ông từng trải, khắc khổ nhưng ẩn chứa nội lực mãnh liệt. Tay anh nắm chặt sợi dây thừng với đầy ẩn ý. Đây vừa là biểu tượng của sự kiên định, vừa là sợi dây gắn kết giữa anh và mảnh đất quê hương.

Hoàng là nhân vật do Hoàng Tóc Dài thủ vai. Anh là mảnh ghép đầy năng lượng và dí dỏm của phim. Trong poster, Hoàng nắm chặt sợi dây giữa con tàu đang chao nghiêng, vừa chiến đấu, vừa mỉm cười, biểu tượng cho tinh thần bất khuất và lạc quan của Truy tìm long diên hương.

Tuấn (Ma Ran Đô đóng) là nửa còn lại của mối dây ràng buộc anh em cùng Tâm. Trong poster, hình ảnh Tuấn chìm dưới làn nước, ánh mắt ngây ngô và nụ cười không có nhiều tính toán, như nói rõ lên tính cách của nhân vật này. Tuấn mang trong mình sự bốc đồng, trẻ con nhưng cũng chân thành và khát khao chứng minh bản thân.

Với phim này, Út Linh (Nguyên Thảo thủ vai) là đại diện cho tinh thần phóng khoáng và quyết liệt của người phụ nữ miền biển. Trong poster, cô nắm chặt sợi dây, ánh mắt mở to đầy quyết tâm giữa khung cảnh con tàu đang rung lắc. Đây là khoảnh khắc cho thấy sự gan lì, mạnh mẽ và “máu liều” của một người dám làm điều đúng.

Trong thế giới đầy hỗn loạn của bộ phim lần này, Cường Liều (Doãn Quốc Đam thủ vai) là nhân vật khiến khán giả vừa sợ, vừa tò mò. Ánh mắt sắc lạnh, con dao cầm chắc trong tay, dáng ngồi thách thức. Tất cả toát lên khí chất của một kẻ từng trải, nguy hiểm và khó lường. Nhưng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy, Cường Liều không chỉ là phản diện đơn thuần.