Hai ‘mỹ nam màn ảnh’ Nhan Phúc Vinh và Trần Ngọc Vàng tìm được 'bến đỗ' trong phim, khiến khán giả ‘ganh tỵ’

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Bộ phim 'Duyên' vừa khép lại với một cái kết trọn vẹn, khi tình yêu được đáp đền, tổ ấm được giữ gìn và lòng người được chữa lành. Hai 'mỹ nam màn ảnh' Nhan Phúc Vinh và Trần Ngọc Vàng cũng có thêm nhiều 'fan girl' qua thành công của phim này.

Điều khiến bộ phim chạm được đến trái tim khán giả không nằm ở những biến cố gay cấn, mà ở hành trình trưởng thành của mỗi nhân vật. Từ những sai lầm, tổn thương, họ học cách yêu đúng nghĩa.

duyen-01.png

Nhân vật Hoàng Quân của nam diễn viên Trần Ngọc Vàng đã giúp Ái Mỹ (Lý Hồng Ân đóng) thay đổi. Ái Mỹ từng là cô gái hống hách, bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Trong khi đó, nhân vật của Trần Ngọc Vàng thủ diễn không chỉ yêu, mà còn trưởng thành. Anh học cách theo đuổi ước mơ, trở thành chỗ dựa vững vàng cho người mình thương.

duyen-02.png

Vai diễn này đã giúp Trần Ngọc Vàng ghi điểm bởi màn hóa thân tinh tế, trở thành "nam thần trong mơ" của các khán giả nữ. Trước đó, anh ghi dấu với các vai diễn điện ảnh có yếu tố hành động, nên phim truyền hình Duyên đã giúp "nam thần" này tỏa sáng.

496152934-3035665559940027-8964185122863886787-n.jpg

Còn nhân vật Hoàng Nam của Nhan Phúc Vinh đóng và Kỳ Duyên (Tăng Huỳnh Như đóng) là cặp đôi chính của phim đã đi qua một hành trình đầy thử thách để tìm lại nhau. Từ một bản “hợp đồng hôn nhân”, họ dần nhận ra giá trị của sự đồng hành, cùng nhau vượt qua giông bão.

duyen-05.png

Nhan Phúc Vinh vốn có thế mạnh ở địa hạt phim truyền hình nên các vai diễn trong Duyên đòi hỏi anh có sự thay đổi. Với ngoại hình điển trai, lối diễn xuất tự nhiên, cùng sự nghiêm túc với nghề, Nhan Phúc Vinh đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật trên màn ảnh Việt. Anh được yêu mến không chỉ bởi tài năng mà còn bởi lối sống giản dị và không vướng vào scandal.

490892632-1223315439161778-761723495503464682-n.jpg

Cả hai nam diễn viên đã góp phần thể hiện nên thông điệp xuyên suốt của bộ phim Duyên, không chỉ nói về tình yêu đôi lứa, mà còn ở cách phim khắc họa những mối quan hệ gia đình. Sóng gió khiến họ va chạm nhưng cũng giúp họ hiểu rằng, yêu thương là điều duy nhất khiến ta mạnh mẽ hơn".

duyen-08.png

Bên cạnh hành trình cảm xúc, phim còn gây ấn tượng khi chọn một đề tài ít được khai thác là nông nghiệp xanh. Không phô trương hay giáo điều, bộ phim lồng ghép tinh tế thông điệp bảo vệ môi trường, trân trọng đất đai và lao động chân chính. Hình ảnh những người trẻ cùng nhau gìn giữ mô hình nông trại, tiếp nối tâm huyết của cha ông, mang đến một làn gió mộc mạc nhưng đầy cảm hứng.

duyen-04.png

Bộ phim có cái kết không ồn ào, không kịch tính, kể về cách con người ta tìm lại chính mình sau những tổn thương, qua sự tha thứ, bằng lòng chân thành. Giữa vô vàn câu chuyện bi thương trên màn ảnh, Duyên chọn kết thúc bằng nụ cười.

Văn Sơn
#phim Duyên #THVL #Nhan Phúc Vinh #Trần Ngọc Vàng #Tăng Huỳnh Như #nông nghiệp xanh

