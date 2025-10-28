Hé lộ danh tính 'mỹ nhân' đóng 'Tình người duyên ma 2025', bom tấn Nhật Bản đoạt giải Oscar khởi chiếu tại Việt Nam

SVO - Từ các đề tài kinh dị, đến sinh tồn, hay về quái vật, khán giả Việt có thêm nhiều 'món ăn' giải trí ngoài rạp phim.

Diễn viên gen Z hóa ma nữ đáng yêu nhất màn ảnh Thái

Cuối năm 2025, giai thoại nàng ma Nak chờ chồng sẽ trở lại màn ảnh rộng trong phiên bản độc đáo chưa từng có. Bộ phim Tình người duyên ma 2025 mang đến góc nhìn hiện đại, hài hước và cảm xúc. Yada Narilya Kulmongkolpetch là "mỹ nhân" sẽ hóa thân thành nàng ma Nak, hứa hẹn tái hiện huyền thoại này bằng một sắc thái hoàn toàn mới.

Yada Narilya Gulmongkolpech không phải là cái tên xa lạ với khán giả yêu thích phim Thái Lan, đặc biệt là mảng kinh dị. Năm 2021, Yada từng gây sốt trong phim tâm linh mang phong cách giả tài liệu The medium.

Kể từ sau The medium, cô mới bắt đầu được để mắt và tham gia các dự án truyền hình tầm cỡ hơn, đỉnh điểm là Master of the house của Netflix. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý, đấu đá gia tộc này gây bão toàn cầu, đứng đầu bảng xếp hạng Netflix tại hơn 78 quốc gia chỉ trong chưa đầy 1 tuần ra mắt.

Ở Tình người duyên ma 2025, Nak được khắc họa theo hướng thú vị hơn, một hồn ma từ 200 năm trước “xuyên không” đến thời hiện đại nhằm tìm lại người tình năm xưa trong thời hạn 30 ngày.

Nữ diễn viên cho biết: “Đây là nàng Nak mà tôi chưa từng thấy ở bất kỳ đâu. Cô ấy là hồn ma cổ xưa nhưng luôn phải che giấu thân phận, đồng thời học cách thích nghi với thế giới hiện đại. Vai diễn này rất phức tạp, vừa phải giữ được sự bí ẩn, vừa phải tỏ ra tự nhiên và gần gũi nữa”.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Yada đã tham gia các buổi workshop ngắn cùng bạn diễn Krist Perawat Sangpotirat (vai Mak) để nỗ lực mang đến phiên bản nàng Nak khác biệt, không trùng lặp với các “đàn chị” trước đó. Trước khi bấm máy, cô còn đến đền thờ nàng Nak để cầu nguyện, xin phép được hóa thân vào nhân vật với sự tôn trọng và thành tâm nhất.

Dựa trên truyền thuyết dân gian nổi tiếng Thái Lan, Tình người duyên ma 2025 là sự kết hợp đầy ăn ý giữa Yada và Krist. Dù đây là lần đầu tiên cả hai hợp tác, nhưng Yada cho biết họ nhanh chóng tìm được “tần số chung” trong diễn xuất.

"Bom tấn" từng tạo ra "cơn sốt" tại các phòng chiếu toàn cầu

"Bom tấn" xuất sắc của Nhật Bản mang tên Godzilla trừ một, có tựa tiếng Anh là Godzilla minus one sẽ chính thức được khởi chiếu tại Việt Nam. Phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Takashi Yamazaki, người đứng sau thành công của các tác phẩm như Parasyte hay Doraemon: Stand by me.

Phim lấy bối cảnh giai đoạn cuối cùng của Thế chiến II năm 1945, xoay quanh góc nhìn của phi công cảm tử Koichi Shikishima (Ryunosuke Kamiki thủ vai). Trong một nhiệm vụ tự sát, Shikishima đã giả vờ gặp sự cố kỹ thuật để hạ cánh trên đảo Odo nhằm trì hoãn nhiệm vụ.

Tuy nhiên, ngày hôm đó, Godzilla đã xuất hiện và tàn sát toán bộ phi đội cùng hàng loạt kỹ sư. Sau sự cố, Shikishima trở về Tokyo và gặp tình yêu của đời minh là Noriko Oishi (Minami Hamabe thủ vai). Tuy nhiên, Godzilla đã trở lại và trở thành một quái vật khổng lồ.

Godzilla trừ một đoạt tượng vàng Oscar cho Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất trong năm 2024, sau khi biến nguồn kinh phí sản xuất giới hạn là 15 triệu đôla thành một "bữa tiệc thị giác" ấn tượng.

Với điểm số 99% "tươi" trên Rotten tomatoes và "cơn sốt" từng tạo ra trên toàn cầu, Godzilla trừ một được đánh giá là một trong những phim về Godzilla hay nhất điện ảnh thế giới, không chỉ chinh phục giới phê bình mà còn làm nức lòng khán giả đại chúng.

Trong lần đầu tiên được công chiếu rộng rãi tại Việt Nam, phim sẽ mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới cho khán giả, đặc biệt là những người từng yêu mến tác phẩm xuất sắc này của điện ảnh xứ Phù Tang.

Màn “tiên tri” chấn động của Stephen King gần nửa thế kỷ trước

Thời điểm năm 1982, Stephen King lúc này đã là một trong những tác giả kinh dị thành danh. Tiểu thuyết The running man - Trốn chạy tử thần ra đời dưới bút danh Richard Bachman, như một thí nghiệm nho nhỏ của ông. Nhà văn muốn thử xem liệu sách của Bachman sẽ có được thành công độc lập hay là người ta mua sách vì tiếng tăm của Stephen King.

Trốn chạy tử thần lấy bối cảnh tương lai, là một hình dung tăm tối của "ông hoàng kinh dị" về nước Mỹ: Kinh tế kiệt quệ, bất ổn leo thang và để xoa dịu dân chúng, chính phủ tổ chức những gameshow bạo lực.

Không chỉ đem đến một câu chuyện sinh tồn nghẹt thở, mô hình gameshow chẳng khác mấy những chương trình thực tế cực đoan hiện nay, biến sự khổ sở và nguy hiểm của người chơi thành nội dung giải trí. Có thể nói, hơn 40 năm trước, Stephen King đã dự đoán “chính xác quá mức” tương lai.

Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết này do “quái kiệt” Edgar Wright làm đạo diễn và Glen Powell đóng vai chính. Theo lời của ê kíp, tác phẩm sẽ bám sát diễn biến của tiểu thuyết gốc, hơn là phiên bản chuyển thể cùng tên năm 1987, do Arnold Schwarzenegger thủ vai.

Dự án hứa hẹn đưa người xem tới một cuộc chạy đua quy mô toàn cầu, nơi một anh chàng bình thường như Ben phải chạy bằng cả tính mạng để giành lấy giải thưởng kếch xù. Phim đem đến nét hài hước, nhịp điệu nhanh, dứt khoát, đồng bộ với nhạc nền, đúng chuẩn phong cách của Edgar Wright.