Lý do nào khiến ca sĩ Khánh Thy không đặt tên cho album mới dù làm hẳn 11 MV?

SVO - Nữ ca sĩ Khánh Thy vừa tung ra album Vol.2, với tuyển tập 11 bản tình ca dịu dàng. Nhưng vì sao cô không đặt tên cho abum này?

Sau thành công từ album đầu tay Ừ thôi em lấy chồng, ca sĩ Khánh Thy, Giải Ba Tiếng hát Hà Nội 2023 đã trở lại với album Vol.2. Không đặt tên cho album, dù 11 ca khúc đều đong đầy cảm xúc, bởi Khánh Thy tin rằng: Âm nhạc không cần định danh, chỉ cần đủ thật để ta tin, đủ đẹp để ta nhớ.

Khánh Thy chọn hát các tác phẩm của nhạc sĩ thuộc nhiều thế hệ, vừa mang đến âm nhạc đa dạng, vừa có thể kết nối đến nhiều khán giả, từ người yêu nhạc trữ tình sâu lắng đến bạn trẻ tìm kiếm sự mới mẻ, gần gũi. Mỗi ca khúc như một lát cắt ký ức, được kết nối bằng giọng hát trầm ấm, nhẹ khàn, giàu nội lực và có chất riêng giữa thị trường nhạc Việt.

Xuất thân từ cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2023 của Đài PTTH Hà Nội, với nền tảng kỹ thuật vững chắc, Khánh Thy mang đến một giọng ca trẻ trung, trong sáng nhưng đủ chiều sâu để xử lý các ca khúc trữ tình da diết. Giọng hát của cô được đánh giá có màu sắc riêng, vừa mềm mại, ngọt ngào, vừa có độ dày cảm xúc, tạo sự khác biệt rõ nét so với nhiều ca sĩ trẻ cùng thế hệ.

Điểm đặc biệt là album lần này không mang tên riêng mà còn có thêm thông điệp “Âm nhạc không tên - Lời tri ân vô hạn”. Khánh Thy tâm sự, cô không muốn đặt tên cho album, vì mỗi người nghe đều có thể gọi nó bằng cảm xúc của riêng mình. Điều dễ nhận thấy trong Vol.2 là sự kiểm soát cảm xúc và độ chín kỹ thuật của Khánh Thy. Cô hát không để khoe giọng mà để kể chuyện bằng hơi thở, bằng ánh sáng của ký ức.

Toàn bộ 11 ca khúc trong album còn được Khánh Thy đầu tư quay dựng MV – điều khá hiếm gặp trong sản xuất nhạc Việt hiện nay, nhất là với một nghệ sĩ trẻ. Album Khánh Thy Vol. 2 hiện đã có mặt trên các nền tảng nhạc số: Spotify, Apple Music, YouTube, với các thể loại Audio, MV, Booklet.