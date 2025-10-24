Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Lý do nào khiến ca sĩ Khánh Thy không đặt tên cho album mới dù làm hẳn 11 MV?

Thiên Bình

SVO - Nữ ca sĩ Khánh Thy vừa tung ra album Vol.2, với tuyển tập 11 bản tình ca dịu dàng. Nhưng vì sao cô không đặt tên cho abum này?

Sau thành công từ album đầu tay Ừ thôi em lấy chồng, ca sĩ Khánh Thy, Giải Ba Tiếng hát Hà Nội 2023 đã trở lại với album Vol.2. Không đặt tên cho album, dù 11 ca khúc đều đong đầy cảm xúc, bởi Khánh Thy tin rằng: Âm nhạc không cần định danh, chỉ cần đủ thật để ta tin, đủ đẹp để ta nhớ.

cover-art-vuong.jpg

Khánh Thy chọn hát các tác phẩm của nhạc sĩ thuộc nhiều thế hệ, vừa mang đến âm nhạc đa dạng, vừa có thể kết nối đến nhiều khán giả, từ người yêu nhạc trữ tình sâu lắng đến bạn trẻ tìm kiếm sự mới mẻ, gần gũi. Mỗi ca khúc như một lát cắt ký ức, được kết nối bằng giọng hát trầm ấm, nhẹ khàn, giàu nội lực và có chất riêng giữa thị trường nhạc Việt.

0f0a6747.jpg

Xuất thân từ cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2023 của Đài PTTH Hà Nội, với nền tảng kỹ thuật vững chắc, Khánh Thy mang đến một giọng ca trẻ trung, trong sáng nhưng đủ chiều sâu để xử lý các ca khúc trữ tình da diết. Giọng hát của cô được đánh giá có màu sắc riêng, vừa mềm mại, ngọt ngào, vừa có độ dày cảm xúc, tạo sự khác biệt rõ nét so với nhiều ca sĩ trẻ cùng thế hệ.

0f0a6226.jpg

Điểm đặc biệt là album lần này không mang tên riêng mà còn có thêm thông điệp “Âm nhạc không tên - Lời tri ân vô hạn”. Khánh Thy tâm sự, cô không muốn đặt tên cho album, vì mỗi người nghe đều có thể gọi nó bằng cảm xúc của riêng mình. Điều dễ nhận thấy trong Vol.2 là sự kiểm soát cảm xúc và độ chín kỹ thuật của Khánh Thy. Cô hát không để khoe giọng mà để kể chuyện bằng hơi thở, bằng ánh sáng của ký ức.

0f0a6658.jpg

Toàn bộ 11 ca khúc trong album còn được Khánh Thy đầu tư quay dựng MV – điều khá hiếm gặp trong sản xuất nhạc Việt hiện nay, nhất là với một nghệ sĩ trẻ. Album Khánh Thy Vol. 2 hiện đã có mặt trên các nền tảng nhạc số: Spotify, Apple Music, YouTube, với các thể loại Audio, MV, Booklet.

Thiên Bình
#Khánh Thy #album Vol.2 #giải Ba Tiếng hát Hà Nội #ca sĩ Khánh Thy #cuộc thi Tiếng hát Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục