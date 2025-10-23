Tái xuất điện ảnh sau 7 năm, Tam Triều Dâng xuất hiện tình tứ bên cạnh Thị đế của 'Kim Chung' Liên Bỉnh Phát

SVO - Gây chú ý khi khai thác chủ đề lừa đảo qua điện thoại đầy mới mẻ trên màn ảnh rộng, 'Bẫy tiền' tiếp tục tung ra poster và thước phim đầu tiên vô cùng nghẹt thở xoay quanh bộ đôi Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng.

Mới đây, Bẫy tiền hé lộ "bóng hồng" sánh đôi cùng Liên Bỉnh Phát chính là Tam Triều Dâng. Trở lại điện ảnh sau 7 năm, Tam Triều Dâng gây bất ngờ khi xuất hiện trong hình ảnh gợi cảm bên cạnh Liên Bỉnh Phát.

Khác xa hình ảnh ngọt ngào trước đây, lần trở lại này Tam Triều Dâng chọn thử thách bản thân với một vai diễn gai góc thuộc dòng phim tâm lý, giật gân trong Bẫy tiền. Gây ấn tượng trong lòng khán giả bởi nhan sắc trong veo cùng khả năng diễn xuất giàu cảm xúc, cô được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều bất ngờ khi hóa thân vào một nhân vật phức tạp, nhiều chiều sâu.

Sánh đôi cùng Thị đế của giải thưởng Kim Chung - Liên Bỉnh Phát, cả hai hứa hẹn tạo nên màn kết hợp vừa bùng nổ vừa nghẹt thở. Từ những khoảnh khắc ngọt ngào tình tứ đến sự căng thẳng tột độ khi trở thành “con mồi lớn” trong phi vụ lừa đảo gây chấn động màn ảnh rộng 2025.

Trailer phim mang đến loạt tình tiết căng thẳng xoay quanh cú lừa công nghệ cao. Mở đầu bằng những khung hình lãng mạn, khán giả được chứng kiến hạnh phúc ngọt ngào giữa cặp đôi Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng.

Thế nhưng, bức tranh tình yêu nhanh chóng vỡ vụn khi gia đình cả hai cùng lúc gặp biến cố: Giang hồ xuất hiện đòi nợ mẹ của Tam Triều Dâng (Kiều Oanh thủ vai), trong khi em gái ruột của Liên Bỉnh Phát (Mai Cát Vi thủ vai) cần phẫu thuật tim gấp.

Trước áp lực cần một số tiền lớn trong khoảng thời gian ngắn, Liên Bỉnh Phát bất ngờ nhận được lời mời bí ẩn từ tin nhắn điện thoại, với phần thưởng hấp dẫn. Tưởng chừng đây là “phao cứu sinh” nhưng không ngờ lại biến thành chiếc bẫy khủng khiếp, khi từng thử thách từ kẻ bí ẩn ngày một tàn khốc, đẩy Liên Bỉnh Phát vào vòng xoáy tuyệt vọng.

Cao trào của trailer lên đến đỉnh điểm, khi Liên Bỉnh Phát xuất hiện trong khoảnh khắc giằng co căng thẳng, tay cầm dao chuẩn bị đâm vào một ai đó. Liệu anh sẽ trở thành kẻ sát nhân bất đắc dĩ dưới sức ép của phi vụ lừa đảo? Câu hỏi bỏ ngỏ khi trailer hé lộ hình ảnh Tam Triều Dâng và Mai Cát Vi rơi vào tình thế nguy hiểm, trở thành “con mồi” tiếp theo trong vụ án chấn động này.

Với cách tiếp cận mang tính hiện thực xã hội, bộ phim không chỉ là câu chuyện về những chiêu trò lừa đảo công nghệ cao. Đó còn là lời cảnh tỉnh về sự mong manh của niềm tin, tình yêu và gia đình khi bị đồng tiền chi phối.