'Ông hoàng phòng vé' Thái Hòa khiêm tốn cho biết: 'Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một diễn viên giỏi'

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Buổi giao lưu đoàn phim 'Cuộc chiến hạ lưu' mới đây đã hé lộ nhiều chuyện hậu trường thú vị của các diễn viên Thái Hòa, NSƯT Kim Phương, Lê Phương, Trịnh Thảo.

Là “diễn viên triệu đô”, liên tục góp mặt trong loạt dự án điện ảnh 'gây sốt', Thái Hoà gây bất ngờ khi nhận lời tham gia bộ phim này: “Tôi rất thích làm phim truyền hình vì được sống với nhân vật và gắn bó cùng ê kíp lâu hơn. Trong thời gian quay, tôi cảm giác cuộc đời nhân vật như là cuộc đời của mình, rất thích cảm giác đó".

cuoc-chien-ha-luu-photobyvieon-4.png

Cuộc chiến hạ lưu đánh dấu màn tái ngộ đặc biệt giữa Thái Hoà và Lê Phương, sau 10 năm. Thái Hoà thú nhận, do không nhớ đã từng đóng chung với Lê Phương nên lần hợp tác này, với anh, như lần đầu tiên. Anh ấn tượng với sự chuyên nghiệp của bạn diễn.

cuoc-chien-ha-luu-photobyvieon-7.png

Đối với Lê Phương, cô cho biết, không khỏi áp lực khi đóng cặp cùng đàn anh kỳ cựu, dù ngoài đời cả hai thân thiết: “Tôi không biết anh có khó tính không, sẽ như thế nào khi lần đầu đóng vợ chồng. Tôi học được ở anh Hòa cách ghi chép lại sau mỗi phân đoạn quay, điều đó hữu ích và giúp tôi cảm thấy thư giãn hơn”.

cuoc-chien-ha-luu-photobyvieon.jpg

Cô cũng tiết lộ, nhiều lần “đứng hình” trước những câu thoại ứng biến bất ngờ của bạn diễn, buộc nữ diễn viên phải luôn sẵn sàng, không được lơ là. Trước nhận xét của đồng nghiệp, Thái Hoà khiêm tốn chia sẻ rằng, anh vẫn đang trên hành trình khám phá và muốn hiểu thêm về diễn xuất.

cuoc-chien-ha-luu-photobyvieon-5.jpg

Thái Hòa tiết lộ: “Tôi sợ ai đó nói mình giỏi, vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một diễn viên giỏi. Khi làm nghề, điều sung sướng nhất là được hiểu thêm về bản thân qua diễn xuất. Tôi sợ chuyện lặp lại trong diễn xuất, nên đôi khi ngẫu hứng khiến Lê Phương có vẻ bị bất ngờ”.

cuoc-chien-ha-luu-photobyvieon-6.jpg

Cuộc chiến hạ lưu, nữ diễn viên trẻ Trịnh Thảo cho biết, cô từng hợp tác với các tiền bối Thái Hòa, Lê Phương và NSƯT Kim Phương nên lần tái ngộ này diễn ra khá thoải mái. “Trong bộ phim lần này, tôi và chú Thái Hòa vẫn là tuyến nhân vật nghèo, có nhiều điểm giống Cây táo nở hoa, nên cái khó là làm sao để vai diễn này khác lần trước”, Trịnh Thảo chia sẻ.

cuoc-chien-ha-luu-photobyvieo.jpg

Liên tiếp xuất hiện trong các dự án như Cô đừng hòng thoát khỏi tôi, Vì mẹ anh phán chia tay và giờ là Cuộc chiến hạ lưu, Lê Phương khẳng định, cô không lo khán giả “bị bội thực” mà tin rằng, vai diễn mới sẽ mang đến góc nhìn khác cho sự nghiệp của cô.

cuoc-chien-ha-luu-photobyvieon-8.png

“Chị Bé Gái là một hình ảnh hoàn toàn khác với bộ phim tôi đang tham gia thời điểm đó. Đây là vai diễn mong ước của tôi, bởi trước giờ, tôi thường đóng các vai oan ức, im lặng chịu đựng. Lần này, tôi mới được "ồn ào", có gì nói đó, nên tôi đã tự tập thoại nhanh để không bị vấp, bảo đảm được tính liền mạch cảm xúc”.

Bình Nguyễn
#Thái Hòa #NSƯT Kim Phương #Lê Phương #Trịnh Thảo #Cuộc Chiến Hạ Lưu #bộ phim Cuộc chiến hạ lưu

