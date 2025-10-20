Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Không còn nhận ra 'nam thần màn ảnh' Anh Tú Atus khi hoá thân vai phản diện khiến các fan kinh dị thoả mãn

Bình Nguyễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - 'Hoàng tử quỷ' chính thức lên sóng những thước phim đầu tiên, gây ấn tượng bởi màu sắc kinh dị nặng đô và bối cảnh cổ trang đẹp mắt. Dàn diễn viên của phim như Anh Tú Atus, Lương Thế Thành, Linh Chi và Huỳnh Thanh Trực đem đến diễn xuất đa sắc thái trong teaser trailer.

Trên poster, Anh Tú Atus xuất hiện trong tạo hình Thân Đức - một hoàng tử sống trong cung cấm nhưng vì tin lời Quỷ Xương Cuồng nên quyết định chạy trốn khỏi hoàng cung để thực hiện mưu đồ. Giữa khung cảnh hỗn loạn, xung quanh là hàng loạt xác chết và những kẻ bị nguyền rủa đang quằn quại, nhân vật Thân Đức đang gào thét dữ dội như quỷ dữ.

1-hinh-anh-still-than-duc.jpg

Teaser trailer phim hé lộ những thước phim đầu tiên về hành trình của Thân Đức ở làng Hủi - nơi ẩn náu của những người mắc bệnh hủi, được bao quanh bởi núi rừng rộng lớn. Trưởng làng Lỗ Đạt, do Lương Thế Thành thủ vai, đã giới thiệu Thân Đức là một lang y tài giỏi đến từ kinh thành và có một phương thuốc chữa khỏi bệnh hủi.

q.png

Nhưng ngay sau đó, hàng loạt hiện tượng kinh hoàng cứ thế xảy ra trong làng Hủi, như người làng bị quỷ ám, hay những vụ chết người ghê rợn không rõ nguyên nhân. Đồng thời, đoạn phim cũng gợi mở xuất thân của Thân Đức thông qua các tình tiết kịch tính về vị hoàng tử sinh ra từ tà thuật, bị vua cha ruồng bỏ từ lúc lọt lòng cho đến tận khi nổi dậy để tàn sát tất cả.

Lần đầu tiên vào vai phản diện, Anh Tú Atus có màn thể hiện tinh tế đến từng biểu cảm khi phải che giấu sự hiểm ác dưới lớp vỏ của một lương y hiền hậu, hết lòng cứu chữa người bệnh. Trái ngược với Anh Tú Atus, Lương Thế Thành đại diện cho phe chính diện, luôn toát ra sự chân thành, nồng hậu và ánh mắt cương nghị của một trưởng làng.

11.jpg

Nữ chính Hoàng Linh Chi thu hút người xem bởi nét xinh đẹp, dịu dàng hòa trộn cùng vẻ ma mị, bí ẩn ở một cô đồng. Thanh Trực tuy hóa thân thành gã kể chuyện với tính cách lanh lợi, hài hước nhưng cũng bộc lộ đôi phần toan tính. Bên cạnh đó, teaser trailer còn có sự xuất hiện thoáng qua của một người đàn ông đeo mặt nạ giấy bồi khá kỳ dị.

18.jpg

Đạo diễn Trần Hữu Tấn chia sẻ: “Tôi có một sự kết nối rất lớn về mặt văn hoá khi làm dự án Hoàng tử quỷ. Với những dự án trước, chúng tôi chủ yếu tiếp cận đến thời Nguyễn, nhưng lần này, chúng tôi lùi xuống thời Lê Trung Hưng, một mốc thời gian xa hơn, cổ hơn".

4-hinh-anh-hau-truong-dao-dien-tran-huu-tan.jpg

Đạo diễn nó thêm: "Tôi thật sự xúc động khi được chạm vào từng kiến trúc, sờ lên từng chất liệu và từ đó hiểu hơn về một thời kỳ lịch sử mà ông cha ta đã để lại. Dù không phải là lần đầu tiên chúng tôi xây một ngôi làng khi quay phim, nhưng làng Hủi có địa hình, khí hậu rất đặc trưng và vô cùng phù hợp với đặc tính của câu chuyện, cũng như thể hiện được các phong tục và đời sống của người xưa”.

Bình Nguyễn
#Anh Tú Atus #Lương Thế Thành #Linh Chi #phim Hoàng tử quỷ #Hoàng tử quỷ #Huỳnh Thanh Trực #phim kinh dị

Xem thêm

Cùng chuyên mục