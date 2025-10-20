Không còn nhận ra 'nam thần màn ảnh' Anh Tú Atus khi hoá thân vai phản diện khiến các fan kinh dị thoả mãn

SVO - 'Hoàng tử quỷ' chính thức lên sóng những thước phim đầu tiên, gây ấn tượng bởi màu sắc kinh dị nặng đô và bối cảnh cổ trang đẹp mắt. Dàn diễn viên của phim như Anh Tú Atus, Lương Thế Thành, Linh Chi và Huỳnh Thanh Trực đem đến diễn xuất đa sắc thái trong teaser trailer.

Trên poster, Anh Tú Atus xuất hiện trong tạo hình Thân Đức - một hoàng tử sống trong cung cấm nhưng vì tin lời Quỷ Xương Cuồng nên quyết định chạy trốn khỏi hoàng cung để thực hiện mưu đồ. Giữa khung cảnh hỗn loạn, xung quanh là hàng loạt xác chết và những kẻ bị nguyền rủa đang quằn quại, nhân vật Thân Đức đang gào thét dữ dội như quỷ dữ.

Teaser trailer phim hé lộ những thước phim đầu tiên về hành trình của Thân Đức ở làng Hủi - nơi ẩn náu của những người mắc bệnh hủi, được bao quanh bởi núi rừng rộng lớn. Trưởng làng Lỗ Đạt, do Lương Thế Thành thủ vai, đã giới thiệu Thân Đức là một lang y tài giỏi đến từ kinh thành và có một phương thuốc chữa khỏi bệnh hủi.

Nhưng ngay sau đó, hàng loạt hiện tượng kinh hoàng cứ thế xảy ra trong làng Hủi, như người làng bị quỷ ám, hay những vụ chết người ghê rợn không rõ nguyên nhân. Đồng thời, đoạn phim cũng gợi mở xuất thân của Thân Đức thông qua các tình tiết kịch tính về vị hoàng tử sinh ra từ tà thuật, bị vua cha ruồng bỏ từ lúc lọt lòng cho đến tận khi nổi dậy để tàn sát tất cả.

Lần đầu tiên vào vai phản diện, Anh Tú Atus có màn thể hiện tinh tế đến từng biểu cảm khi phải che giấu sự hiểm ác dưới lớp vỏ của một lương y hiền hậu, hết lòng cứu chữa người bệnh. Trái ngược với Anh Tú Atus, Lương Thế Thành đại diện cho phe chính diện, luôn toát ra sự chân thành, nồng hậu và ánh mắt cương nghị của một trưởng làng.

Nữ chính Hoàng Linh Chi thu hút người xem bởi nét xinh đẹp, dịu dàng hòa trộn cùng vẻ ma mị, bí ẩn ở một cô đồng. Thanh Trực tuy hóa thân thành gã kể chuyện với tính cách lanh lợi, hài hước nhưng cũng bộc lộ đôi phần toan tính. Bên cạnh đó, teaser trailer còn có sự xuất hiện thoáng qua của một người đàn ông đeo mặt nạ giấy bồi khá kỳ dị.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn chia sẻ: “Tôi có một sự kết nối rất lớn về mặt văn hoá khi làm dự án Hoàng tử quỷ. Với những dự án trước, chúng tôi chủ yếu tiếp cận đến thời Nguyễn, nhưng lần này, chúng tôi lùi xuống thời Lê Trung Hưng, một mốc thời gian xa hơn, cổ hơn".

Đạo diễn nó thêm: "Tôi thật sự xúc động khi được chạm vào từng kiến trúc, sờ lên từng chất liệu và từ đó hiểu hơn về một thời kỳ lịch sử mà ông cha ta đã để lại. Dù không phải là lần đầu tiên chúng tôi xây một ngôi làng khi quay phim, nhưng làng Hủi có địa hình, khí hậu rất đặc trưng và vô cùng phù hợp với đặc tính của câu chuyện, cũng như thể hiện được các phong tục và đời sống của người xưa”.