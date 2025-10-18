Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giải trí

Google News

Chi Pu hiếm hoi tâm sự về lần xuất ngoại tham gia show âm nhạc Hoa ngữ, khiến nữ ca sĩ có nhiều sự thay đổi

Văn Sơn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trong tập mới nhất của chương trình 'Hàng xóm mới', dàn nghệ sĩ đã có những chia sẻ với đầy đủ cung bậc cảm xúc, tiết lộ những điều khó ngờ trong hành trình làm nghề của họ.

Trong đó, Chi Pu cho biết, khoảng thời gian mà cô thấy đáng nhớ chính là lúc tham gia chương trình Đạp gió tại Trung Quốc. Đó là năm 2023 khi cô quyết định tham gia chương trình và khiến cô có nhiều sự thay đổi. Sau chương trình, Chi Pu cũng nhận được nhiều tình yêu thương của công chúng hơn.

luan9674.jpg

Hương Giang chọn năm 2018, khi lần đầu thi Hoa hậu và đăng quang. Cô cho biết: “Lúc khi đi thi thì không biết thắng, chỉ biết là muốn làm điều gì đó để thay đổi. Vì lúc đó, vào nghề 6 năm rồi mà cảm thấy chưa có dấu mốc nào bứt phá được”.

q1.jpg

"Nàng Hậu" cũng không khỏi xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc vỡ òa khi tên mình được gọi được trên sân khấu chung kết. Hương Giang tâm sự, giữa cô và Chi Pu có nhiều điểm tương đồng, như sự gan lì và thích chinh phục.

q7.jpg

An Trương chọn năm 2024 vì được mọi người biết đến với chương trình Xin việc. Anh kể lại: “Trước đó, mình cũng có làm podcast về chủ đề tài chính, liên quan đến công việc tài chính mình đã làm 4 năm. Làm chương trình đó, mình cũng thấy sai sai vì mình không có đam mê tiền bạc quá, trái tim mình không ở đấy nhưng mọi người biết được cái duyên của mình”.

q4.jpg

Trong khi đó, Khuyến Dương chọn năm 2025 vì độ phủ sóng trên mạng xã hội của anh. "Chị Phiến" tiết lộ từng "viral" cách đây hơn chục năm khi review phim và kể chuyện cười vào thời điểm đấy.

q.jpg

Khuyến Dương lần đầu kể: “Lúc đó, mình quen người yêu, bạn bảo bạn xấu hổ khi đi với mình. Thời điểm đó, không có thoải mái việc bộc lộ quá mức trên mạng”. Sau đó, anh cũng làm qua nhiều nghề trước khi được mọi người biết đến như hiện tại.

q5.jpg

Còn Phạm Tuấn Ngọc chọn cột mốc năm 2019, khi đoạt được nhiều giải thưởng, thành tích. Và năm 2024, anh chính thức có danh hiệu Mr World Vietnam.

q2.jpg

Nguyễn Tùng Dương cho biết, cột mốc năm 2023 anh đã ấp ủ dự án wedding planner thành công và sang 2024, buổi lễ kỷ niệm 10 năm của anh nhận được sự chú ý lớn.

q3.jpg

Ninh Anh Bùi cũng tâm sự, vào năm 2024, khi liều mình nghỉ việc sau 8 năm làm không phù hợp. Đồng thời cho biết, bản thân cảm thấy may mắn khi có được sự chuyển hướng và nhận được tình cảm của mọi người.

Văn Sơn
#Chương trình truyền hình quốc tế #Hành trình sự nghiệp nghệ sĩ #Chinh phục đam mê và thay đổi #Những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp #Ảnh hưởng của truyền thông xã hội #Chia sẻ cảm xúc và thành công cá nhân #Chuyển hướng nghề nghiệp và thử thách mới #Tác động của các dự án lớn #Kỷ niệm và những dấu mốc đáng nhớ

Xem thêm

Cùng chuyên mục