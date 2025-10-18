Chi Pu hiếm hoi tâm sự về lần xuất ngoại tham gia show âm nhạc Hoa ngữ, khiến nữ ca sĩ có nhiều sự thay đổi

SVO - Trong tập mới nhất của chương trình 'Hàng xóm mới', dàn nghệ sĩ đã có những chia sẻ với đầy đủ cung bậc cảm xúc, tiết lộ những điều khó ngờ trong hành trình làm nghề của họ.

Trong đó, Chi Pu cho biết, khoảng thời gian mà cô thấy đáng nhớ chính là lúc tham gia chương trình Đạp gió tại Trung Quốc. Đó là năm 2023 khi cô quyết định tham gia chương trình và khiến cô có nhiều sự thay đổi. Sau chương trình, Chi Pu cũng nhận được nhiều tình yêu thương của công chúng hơn.

Hương Giang chọn năm 2018, khi lần đầu thi Hoa hậu và đăng quang. Cô cho biết: “Lúc khi đi thi thì không biết thắng, chỉ biết là muốn làm điều gì đó để thay đổi. Vì lúc đó, vào nghề 6 năm rồi mà cảm thấy chưa có dấu mốc nào bứt phá được”.

"Nàng Hậu" cũng không khỏi xúc động khi nhớ lại khoảnh khắc vỡ òa khi tên mình được gọi được trên sân khấu chung kết. Hương Giang tâm sự, giữa cô và Chi Pu có nhiều điểm tương đồng, như sự gan lì và thích chinh phục.

An Trương chọn năm 2024 vì được mọi người biết đến với chương trình Xin việc. Anh kể lại: “Trước đó, mình cũng có làm podcast về chủ đề tài chính, liên quan đến công việc tài chính mình đã làm 4 năm. Làm chương trình đó, mình cũng thấy sai sai vì mình không có đam mê tiền bạc quá, trái tim mình không ở đấy nhưng mọi người biết được cái duyên của mình”.

Trong khi đó, Khuyến Dương chọn năm 2025 vì độ phủ sóng trên mạng xã hội của anh. "Chị Phiến" tiết lộ từng "viral" cách đây hơn chục năm khi review phim và kể chuyện cười vào thời điểm đấy.

Khuyến Dương lần đầu kể: “Lúc đó, mình quen người yêu, bạn bảo bạn xấu hổ khi đi với mình. Thời điểm đó, không có thoải mái việc bộc lộ quá mức trên mạng”. Sau đó, anh cũng làm qua nhiều nghề trước khi được mọi người biết đến như hiện tại.

Còn Phạm Tuấn Ngọc chọn cột mốc năm 2019, khi đoạt được nhiều giải thưởng, thành tích. Và năm 2024, anh chính thức có danh hiệu Mr World Vietnam.

Nguyễn Tùng Dương cho biết, cột mốc năm 2023 anh đã ấp ủ dự án wedding planner thành công và sang 2024, buổi lễ kỷ niệm 10 năm của anh nhận được sự chú ý lớn.

Ninh Anh Bùi cũng tâm sự, vào năm 2024, khi liều mình nghỉ việc sau 8 năm làm không phù hợp. Đồng thời cho biết, bản thân cảm thấy may mắn khi có được sự chuyển hướng và nhận được tình cảm của mọi người.