Rhymastic công bố điều 'chấn động' ngay tại fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp

SVO - Vừa qua, Rhymastic đã tổ chức thành công fan meeting đầu tiên trong sự nghiệp mang tên 'RHYMeeting' tại TP. HCM. Anh cũng công bố luôn album 'Đâu ai yêu nghệ thuật đến thế'.

Không dừng lại ở một buổi gặp gỡ người hâm mộ, RHYMeeting được xây dựng như một hành trình du hành vũ trụ. Nơi Rhymastic hóa thân thành Rhymaster - cơ trưởng của chuyến bay trở về hành tinh R-84, dẫn dắt khán giả bước vào thế giới âm nhạc và sáng tạo mang đậm dấu ấn cá nhân.

Chương trình được dẫn dắt bởi MC Duy Khánh, mang đến bầu không khí vừa ấm áp, vừa sôi động. Nhiều khoảnh khắc nhanh chóng trở nên "viral", phủ sóng mạng xã hội như: Rhymastic và Binz “đọ trình” tiếng Việt premium trong phần game tương tác thú vị, màn thi ăn dưa hấu cùng các khách mời đầy hài hước, khiến cả khán phòng bùng nổ bởi sự gần gũi và cuồng nhiệt.

Sân khấu tiếp tục thăng hoa khi Kiên Ứng xuất hiện biểu diễn và chia sẻ về hành trình gắn bó giữa hai anh em. Ngay sau đó, nhân dạng YC (một nghệ danh khác của Rhymastic) bất ngờ “chiếm sóng” với hai ca khúc Thì sao và Tiền tươi, kết hợp hiệu ứng sân khấu “giật lag” độc đáo khiến khán giả ngỡ như đang bị “chiếm quyền điều khiển” giữa phi thuyền.

Cao trào được đẩy lên khi YC countdown và công bố MV Đâu ai yêu nghệ thuật đến thế ngay trên sân khấu - tạo nên "cú nổ" cho fan meeting này.

Sau gần 5 năm tập trung cho các dự án nghệ thuật cá nhân, Rhymastic chính thức “đánh thức” nhân dạng YC với full album đầu tay mang tên Đâu ai yêu nghệ thuật đến thế. Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình âm nhạc của YC với 10 ca khúc đa thể loại.

Nếu Rhymastic đại diện cho lý trí, cho sự thăng hoa trong nghệ thuật, thì YC lại là phần “phản chiếu” trần trụi nhất, cái tôi bản năng, đôi khi bất cần và sẵn sàng bóc tách mọi giới hạn. Đây như một cú đối lập đầy thách thức khi YC không chiều lòng ai, mà chọn phản ánh phần thật nhất của thế giới và chính mình.

Bằng concept âm nhạc và hình tượng được xây dựng xuyên suốt, đây không chỉ là album của YC, mà còn là lời tự sự của người nghệ sĩ trong thời đại mà giá trị sáng tạo liên tục bị thử thách, khi nghệ thuật đôi lúc phải “thỏa hiệp” với cuộc sống.

Hành trình RHYMeeting dần được lắng lại khi Rhymastic nhận được lời nhắn bất ngờ từ fan và đồng nghiệp như Gia đình HAHA, Anh trai vượt ngàn chông gai. Ngay sau đó, “sít-rịt” SOOBIN xuất hiện khiến toàn bộ khán phòng vỡ òa.

Ở phần kết, YC trở lại, thông báo kế hoạch mang RHYMeeting ra Hà Nội, trước khi cùng các khách mời khuấy đảo không gian bằng màn trình diễn Khiến nó ngầu, khép lại trọn vẹn ba tiếng sự kiện ngập tràn năng lượng và cảm xúc.